https://sarabic.ae/20260713/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4830-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-البلاد-خلال-أسبوع-1115158289.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أظهرت إحصاءات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 4830 طائرة مسيّرة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T00:44+0000
2026-07-13T00:44+0000
2026-07-13T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108905146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00339cc434aeefdaa6787d3e272bdc49.jpg
وبحسب الوكالة، تم إسقاط أكبر عدد من الطائرات المسيرة في 8 و 10 تموز/ يوليو، حيث بلغ عددها 903 و 821 طائرة على التوالي.ونُفذت الغالبية العظمى من الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.وفي الفترة من 29 حزيران/ يونيو إلى 5 تموز / يوليو اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالمجموع ما لا يقل عن 3945 طائرة مسيرة أوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
https://sarabic.ae/20260707/الدفاعات-الجوية-تدمر-452-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115003985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108905146_209:0:1169:720_1920x0_80_0_0_0a330220ed8770dd50d0857e1658952c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع
أظهرت إحصاءات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 4830 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع.
وبحسب الوكالة، تم إسقاط أكبر عدد من الطائرات المسيرة في 8 و 10 تموز/ يوليو، حيث بلغ عددها 903 و 821 طائرة على التوالي.
ونُفذت الغالبية العظمى من الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الفترة من 29 حزيران/ يونيو إلى 5 تموز / يوليو اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالمجموع ما لا يقل عن 3945 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب