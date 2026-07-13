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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260713/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-4830-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-البلاد-خلال-أسبوع-1115158289.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أظهرت إحصاءات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 4830 طائرة مسيّرة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T00:44+0000
2026-07-13T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الوكالة، تم إسقاط أكبر عدد من الطائرات المسيرة في 8 و 10 تموز/ يوليو، حيث بلغ عددها 903 و 821 طائرة على التوالي.ونُفذت الغالبية العظمى من الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.وفي الفترة من 29 حزيران/ يونيو إلى 5 تموز / يوليو اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالمجموع ما لا يقل عن 3945 طائرة مسيرة أوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
https://sarabic.ae/20260707/الدفاعات-الجوية-تدمر-452-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115003985.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4830 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع

00:44 GMT 13.07.2026
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أظهرت إحصاءات وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى بيانات من وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما لا يقل عن 4830 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع.
وبحسب الوكالة، تم إسقاط أكبر عدد من الطائرات المسيرة في 8 و 10 تموز/ يوليو، حيث بلغ عددها 903 و 821 طائرة على التوالي.
ونُفذت الغالبية العظمى من الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الفترة من 29 حزيران/ يونيو إلى 5 تموز / يوليو اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالمجموع ما لا يقل عن 3945 طائرة مسيرة أوكرانية.
الأنظمة الدفاعية اس-400 (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
7 يوليو, 05:47 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
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