https://sarabic.ae/20260707/الدفاعات-الجوية-تدمر-452-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115003985.html
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T05:47+0000
2026-07-07T05:47+0000
2026-07-07T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة: " في ليلة 6 يوليو (تموز الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحًا من يوم 7 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلاتنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260706/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-واسع-النطاق-حاول-نظام-كييف-القيام-به---وزارة-الدفاع-1114986714.html
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روسيا
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان للوزارة: " في ليلة 6 يوليو (تموز الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحًا من يوم 7 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها، واستُهدفت 6 مصانع على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وشملت الضربة كذلك البنى التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.