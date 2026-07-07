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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260707/الدفاعات-الجوية-تدمر-452-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1115003985.html
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T05:47+0000
2026-07-07T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة: " في ليلة 6 يوليو (تموز الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحًا من يوم 7 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلاتنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260706/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-واسع-النطاق-حاول-نظام-كييف-القيام-به---وزارة-الدفاع-1114986714.html
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روسيا

الدفاعات الجوية تدمر 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- الدفاع الروسية

05:47 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورالأنظمة الدفاعية "اس-400" (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان
الأنظمة الدفاعية اس-400 (صواريخ أرض-جو) التابعة لقوات الدفاع الجوي-الفضائي الصاروخي خلال التدريبات بمنطقة أشولوك بإقليم أستراخان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في بيان للوزارة: " في ليلة 6 يوليو (تموز الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباحًا من يوم 7 يوليو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمّرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج، وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا، وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وريازان وسمولينسك وتامبوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
أمس, 10:56 GMT
ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها، وردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت هجومًا واسع النطاق على منشآت المجمع الصناعي العسكري ومجمع صناعة الوقود في كييف ومحيطها، واستُهدفت 6 مصانع على الأقل، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات المسيّرة، وشملت الضربة كذلك البنى التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
الدفاع الروسية تكشف أهداف الضربة الانتقامية التي شنتها على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ليلا
تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية- الدفاع الروسية
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