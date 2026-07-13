السفير الأردني السابق لدى موسكو: لا جهود حقيقية لحل النزاع الأوكراني في ظل الانقسام الغربي
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أكد السفير الأردني السابق في روسيا الاتحادية الدكتور زياد المجالي، من دبي، على الموقف الروسي بشأن الانفتاح على الحوار المتكافئ مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا أن روسيا لا ترغب في أي نزاع مع الناتو.
وأوضح المجالي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الظروف الدولية حالت دون إجراء محادثات جادة لوقف الصراع في أوكرانيا"، وأنه "لا توجد جهود غربية حقيقية لحل النزاع، والتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين الروسي والأوكراني".
وشدد على أن "التباين بين المواقف الأوروبية والغربية، إلى جانب التباين مع الولايات المتحدة، يصعّب التوصل إلى معادلة تفضي إلى حلول معقولة وموضوعية للأزمة في أوكرانيا، في ظل عدم القدرة على اتخاذ موقف موحّد".
وشدد على أن "التباين بين المواقف الأوروبية والغربية، إلى جانب التباين مع الولايات المتحدة، يصعّب التوصل إلى معادلة تفضي إلى حلول معقولة وموضوعية للأزمة في أوكرانيا، في ظل عدم القدرة على اتخاذ موقف موحّد".
وأضاف أن "الخط السياسي في الولايات المتحدة يهدف إلى إضعاف روسيا والصين، وإضعاف أوروبا الغربية في الوقت نفسه".
وفي ما يتعلق باستقالة الحكومة الأوكرانية، رأى المجالي أن "سبب محاسبتها قد يكون عدم استعدادها للضربة الروسية، التي استهدفت ميناء أوديسا، إضافة إلى عدم قدرتها على استقطاب مزيد من الدعم من الأطراف الأوروبية".
وعن دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى إنشاء "بنوك داعمة لتصنيع الأسلحة"، اعتبر المجالي أن "ذلك يمثل مأساة بحق البشرية وأمرًا معيبًا بحق الإنسانية، لأنه يسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب الأرواح البشرية، بدلًا من تكثيف الجهود لإحلال السلام".
وفي وقت سابق، صرّح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن.
11 يوليو, 01:47 GMT
وأوضح ماسلينيكوف في حديث مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن حلف شمال الأطلسي مصمم مسبقًا على المواجهة وتحقيق مصالحه عبر القوة العسكرية، وهو غير مستعد للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
واختتم ماسلينيكوف بالقول: "لقد أكدنا مرارًا أننا لا ننوي مهاجمة الحلفاء في الناتو، وأننا منفتحون على الحوار، شريطة أن يُبنى على أساس مراعاة مصالحنا والمبادئ الأساسية لضمان الأمن الدولي، والتي يعد أهمها مبدأ عدم تجزئة الأمن".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا، يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.