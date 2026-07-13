السفير الأردني السابق لدى موسكو: لا جهود حقيقية لحل النزاع الأوكراني في ظل الانقسام الغربي

عربي
"أنصار الله" تنهي مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي بعد غارات على مطار صنعاء
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/السفير-الأردني-السابق-لدى-موسكو-لا-جهود-حقيقية-لحل-النزاع-الأوكراني-في-ظل-الانقسام-الغربي-1115168367.html
السفير الأردني السابق لدى موسكو: لا جهود حقيقية لحل النزاع الأوكراني في ظل الانقسام الغربي
السفير الأردني السابق لدى موسكو: لا جهود حقيقية لحل النزاع الأوكراني في ظل الانقسام الغربي
سبوتنيك عربي
أكد السفير الأردني السابق في روسيا الاتحادية الدكتور زياد المجالي، من دبي، على الموقف الروسي بشأن الانفتاح على الحوار المتكافئ مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T12:10+0000
2026-07-13T12:10+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg
وأوضح المجالي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الظروف الدولية حالت دون إجراء محادثات جادة لوقف الصراع في أوكرانيا"، وأنه "لا توجد جهود غربية حقيقية لحل النزاع، والتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين الروسي والأوكراني".وشدد على أن "التباين بين المواقف الأوروبية والغربية، إلى جانب التباين مع الولايات المتحدة، يصعّب التوصل إلى معادلة تفضي إلى حلول معقولة وموضوعية للأزمة في أوكرانيا، في ظل عدم القدرة على اتخاذ موقف موحّد".وأضاف أن "الخط السياسي في الولايات المتحدة يهدف إلى إضعاف روسيا والصين، وإضعاف أوروبا الغربية في الوقت نفسه". وعن دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى إنشاء "بنوك داعمة لتصنيع الأسلحة"، اعتبر المجالي أن "ذلك يمثل مأساة بحق البشرية وأمرًا معيبًا بحق الإنسانية، لأنه يسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب الأرواح البشرية، بدلًا من تكثيف الجهود لإحلال السلام".وفي وقت سابق، صرّح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن.واختتم ماسلينيكوف بالقول: "لقد أكدنا مرارًا أننا لا ننوي مهاجمة الحلفاء في الناتو، وأننا منفتحون على الحوار، شريطة أن يُبنى على أساس مراعاة مصالحنا والمبادئ الأساسية لضمان الأمن الدولي، والتي يعد أهمها مبدأ عدم تجزئة الأمن".وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا، يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260711/الناتو-يبرر-استعداداته-للصراع-بأكاذيب-حول-وجود-تهديد-روسي---الخارجية-الروسية-1115116767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a2757e14fff72d7122f3521027d7f5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الناتو
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الناتو

السفير الأردني السابق لدى موسكو: لا جهود حقيقية لحل النزاع الأوكراني في ظل الانقسام الغربي

12:10 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
حصري
أكد السفير الأردني السابق في روسيا الاتحادية الدكتور زياد المجالي، من دبي، على الموقف الروسي بشأن الانفتاح على الحوار المتكافئ مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا أن روسيا لا ترغب في أي نزاع مع الناتو.
وأوضح المجالي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الظروف الدولية حالت دون إجراء محادثات جادة لوقف الصراع في أوكرانيا"، وأنه "لا توجد جهود غربية حقيقية لحل النزاع، والتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين الروسي والأوكراني".

وشدد على أن "التباين بين المواقف الأوروبية والغربية، إلى جانب التباين مع الولايات المتحدة، يصعّب التوصل إلى معادلة تفضي إلى حلول معقولة وموضوعية للأزمة في أوكرانيا، في ظل عدم القدرة على اتخاذ موقف موحّد".
وأضاف أن "الخط السياسي في الولايات المتحدة يهدف إلى إضعاف روسيا والصين، وإضعاف أوروبا الغربية في الوقت نفسه".

وفي ما يتعلق باستقالة الحكومة الأوكرانية، رأى المجالي أن "سبب محاسبتها قد يكون عدم استعدادها للضربة الروسية، التي استهدفت ميناء أوديسا، إضافة إلى عدم قدرتها على استقطاب مزيد من الدعم من الأطراف الأوروبية".

وعن دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى إنشاء "بنوك داعمة لتصنيع الأسلحة"، اعتبر المجالي أن "ذلك يمثل مأساة بحق البشرية وأمرًا معيبًا بحق الإنسانية، لأنه يسعى إلى تحقيق الأرباح على حساب الأرواح البشرية، بدلًا من تكثيف الجهود لإحلال السلام".
وفي وقت سابق، صرّح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، بأن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنفتحة على الحوار بشرط مراعاة مبدأ عدم تجزئة الأمن.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
الناتو يبرر استعداداته للصراع بأكاذيب حول وجود تهديد روسي - الخارجية الروسية
11 يوليو, 01:47 GMT

وأوضح ماسلينيكوف في حديث مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن حلف شمال الأطلسي مصمم مسبقًا على المواجهة وتحقيق مصالحه عبر القوة العسكرية، وهو غير مستعد للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

واختتم ماسلينيكوف بالقول: "لقد أكدنا مرارًا أننا لا ننوي مهاجمة الحلفاء في الناتو، وأننا منفتحون على الحوار، شريطة أن يُبنى على أساس مراعاة مصالحنا والمبادئ الأساسية لضمان الأمن الدولي، والتي يعد أهمها مبدأ عدم تجزئة الأمن".
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا، يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала