https://sarabic.ae/20260713/تقرير-فك-الارتباط-مع-الصين-قد-يكلف-الغرب-نحو-24-تريليون-دولار-1115162947.html
تقرير: فك الارتباط مع الصين قد يكلف الغرب نحو 24 تريليون دولار
تقرير: فك الارتباط مع الصين قد يكلف الغرب نحو 24 تريليون دولار
سبوتنيك عربي
سيتعين على الدول الأوروبية والولايات المتحدة استثمار 23.6 تريليون دولار إضافية على مدى 25 عامًا للتخلص من اعتمادها على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصينية. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T08:39+0000
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وأشارت تقارير بريطانية، نقلاً عن شركة "EY-Parthenon"، التابعة لشركة EY للاستشارات والتدقيق، أن عملية فك الارتباط الاقتصادي نفسها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 2.5% في بعض القطاعات.ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الأمريكية والشركات الخاصة ستضطر إلى استثمار ما يقارب 550 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا مبلغ 600 مليار دولار الذي خصصته شركات التكنولوجيا الأمريكية لبناء مراكز البيانات في عام 2025. كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي مضاعفة ميزانيته السنوية تقريبًا.يرى معدّو التقرير أن إجمالي الاستثمارات السنوية البالغة 940 مليار دولار ليس "غير مستدام" من الناحية النظرية، ولكنه يمثل إنفاقًا إضافيًا على خطط الاستثمار الحالية، بما في ذلك في البنية التحتية والدفاع. ونظرًا لأن أسعار البيع في الصين أقل بنسبة تتراوح بين 20% و100% من مثيلاتها في الغرب، فإن الانسحاب من الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة الرئيسي. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، قد ترتفع الأسعار في قطاعات اقتصادية معينة بنسبة تتراوح بين 1% و2.5%.بحسب المحللة أليسيا غارسيا هيريرو من شركة "ناتيكس"، فإنّ تقليص اعتماد الاقتصادات الغربية على الصين بشكل كامل أمر مستحيل على المدى القريب. ونقلت عنها صحيفة "فايننشال تايمز"، قولها: "لا تكمن المشكلة في التكلفة فحسب، بل في إمكانية تدخّل الصين لوقف هذا الانفصال من خلال الضوابط القائمة على إمدادات كل شيء، بدءًا من المعادن الأرضية النادرة وصولًا إلى المستحضرات الصيدلانية".بالذكاء الاصطناعي... الصين تكسر أكبر عقبة في تصنيع الأعضاء البشرية المصغرةروبوت صيني يحقق إنجازا تاريخيا بتسلقه قمة بركان على ارتفاع يزيد على 6 آلاف متر... فيديو
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
تقرير: فك الارتباط مع الصين قد يكلف الغرب نحو 24 تريليون دولار
سيتعين على الدول الأوروبية والولايات المتحدة استثمار 23.6 تريليون دولار إضافية على مدى 25 عامًا للتخلص من اعتمادها على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
وأشارت تقارير بريطانية، نقلاً عن شركة "EY-Parthenon"، التابعة لشركة EY للاستشارات والتدقيق، أن عملية فك الارتباط الاقتصادي نفسها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 2.5% في بعض القطاعات.
أوضحت الصحيفة أن إعادة بناء البنية التحتية والبحوث والبرمجيات وسلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد واستبدال البرمجيات من الشركات الصينية التي يعتمد عليها الغرب حاليًا من الصين، ستكلف الولايات المتحدة 13.7 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي 9.1 تريليون دولار، والمملكة المتحدة 800 مليار دولار بحلول عام 2050.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الأمريكية والشركات الخاصة ستضطر إلى استثمار ما يقارب 550 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا مبلغ 600 مليار دولار الذي خصصته شركات التكنولوجيا الأمريكية لبناء مراكز البيانات في عام 2025. كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي مضاعفة ميزانيته السنوية تقريبًا.
ووفقًا للصحيفة، تبرز هذه الاستثمارات الضخمة حجم التحدي الذي ستواجهه الدول الغربية إذا قررت تقليص اعتمادها على الاقتصاد الصيني بشكل جذري. وقال ماتس بيرسون، المحلل في شركةEY-Parthenon : "سيكون توطين سلاسل التوريد دون تحميل دافعي الضرائب والمستهلكين تكاليف باهظة أحد أكبر التحديات التي ستواجه الشركات والحكومات في السنوات المقبلة".
يرى معدّو التقرير أن إجمالي الاستثمارات السنوية البالغة 940 مليار دولار ليس "غير مستدام" من الناحية النظرية، ولكنه يمثل إنفاقًا إضافيًا على خطط الاستثمار الحالية، بما في ذلك في البنية التحتية والدفاع. ونظرًا لأن أسعار البيع في الصين أقل بنسبة تتراوح بين 20% و100% من مثيلاتها في الغرب، فإن الانسحاب من الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة الرئيسي. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، قد ترتفع الأسعار في قطاعات اقتصادية معينة بنسبة تتراوح بين 1% و2.5%.
بحسب المحللة أليسيا غارسيا هيريرو من شركة "ناتيكس"، فإنّ تقليص اعتماد الاقتصادات الغربية على الصين بشكل كامل أمر مستحيل على المدى القريب. ونقلت عنها صحيفة "فايننشال تايمز"، قولها: "لا تكمن المشكلة في التكلفة فحسب، بل في إمكانية تدخّل الصين لوقف هذا الانفصال من خلال الضوابط القائمة على إمدادات كل شيء، بدءًا من المعادن الأرضية النادرة وصولًا إلى المستحضرات الصيدلانية".