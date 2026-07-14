https://sarabic.ae/20260714/أرنب-يربك-الملاحة-الجوية-ويغلق-مدرج-مطار-ألماني-1115193907.html
أرنب يربك الملاحة الجوية ويغلق مدرج مطار ألماني
أرنب يربك الملاحة الجوية ويغلق مدرج مطار ألماني
سبوتنيك عربي
تسبّب أرنب بري في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار دريسدن شرقي ألمانيا، بعدما دهسته إحدى الطائرات أثناء هبوطها على المدرج، مساء أمس الأحد، ما دفع سلطات المطار... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T12:45+0000
2026-07-14T12:45+0000
2026-07-14T12:45+0000
مجتمع
منوعات
أرنب
أخبار ألمانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103715618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96f5a3a092450cabcb77e7b20f070c17.jpg
وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا إن "الحادث استدعى إغلاق المدرج فورا لإجراء عمليات تفتيش شاملة، بهدف التأكد من خلوه من أي مخلفات قد تشكل خطرا على سلامة الطائرات، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات".وبعد نحو 30 دقيقة، أعلنت سلطات المطار إعادة فتح المدرج واستئناف حركة الطيران، عقب التأكد من سلامته وعدم تسجيل أي أضرار للطائرة أو للبنية التحتية للمطار.وتعد حوادث دخول الحيوانات البرية إلى مدارج المطارات من الوقائع النادرة، غير أنها تشكل تحديا تشغيليا لسلطات المطارات وشركات الطيران، إذ تفرض اللوائح الدولية إيقاف الحركة الجوية مؤقتاً وإجراء فحص كامل للمدرج والطائرة عند وقوع أي اصطدام بحيوان، حفاظاً على أعلى معايير السلامة الجوية.الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديوموسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
https://sarabic.ae/20260504/متوالية-الكوارث-حادث-غريب-بين-طائرة-وعمود-وشاحنة-فيديو-1113091897.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103715618_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70b9ec73b5472573b22420b23f1a4195.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أرنب, أخبار ألمانيا, العالم
منوعات, أرنب, أخبار ألمانيا, العالم
أرنب يربك الملاحة الجوية ويغلق مدرج مطار ألماني
تسبّب أرنب بري في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار دريسدن شرقي ألمانيا، بعدما دهسته إحدى الطائرات أثناء هبوطها على المدرج، مساء أمس الأحد، ما دفع سلطات المطار إلى تعليق عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتًا وتفعيل إجراءات السلامة الاحترازية.
وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا إن "الحادث استدعى إغلاق المدرج فورا لإجراء عمليات تفتيش شاملة، بهدف التأكد من خلوه من أي مخلفات قد تشكل خطرا على سلامة الطائرات، وذلك وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات".
وأثّر الإغلاق المؤقت على حركة الرحلات، إذ جرى تحويل رحلة كانت متجهة إلى مطار دريسدن إلى مطار "لايبزيغ"، بينما اضطرت طائرتان أخريان إلى التحليق في دائرة انتظار فوق المدينة حتى انتهاء أعمال الفحص، بحسب وسائل إعلام غربية.
وبعد نحو 30 دقيقة، أعلنت سلطات المطار إعادة فتح المدرج واستئناف حركة الطيران، عقب التأكد من سلامته وعدم تسجيل أي أضرار للطائرة أو للبنية التحتية للمطار.
وتعد حوادث دخول الحيوانات البرية إلى مدارج المطارات من الوقائع النادرة، غير أنها تشكل تحديا تشغيليا لسلطات المطارات وشركات الطيران، إذ تفرض اللوائح الدولية إيقاف الحركة الجوية مؤقتاً وإجراء فحص كامل للمدرج والطائرة عند وقوع أي اصطدام بحيوان، حفاظاً على أعلى معايير السلامة الجوية.