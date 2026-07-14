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https://sarabic.ae/20260714/اكتشاف-هرمون-قد-يتنبأ-بانتكاسة-فقدان-الشهية-قبل-حدوثها-1115210553.html
اكتشاف هرمون قد يتنبأ بانتكاسة فقدان الشهية قبل حدوثها
اكتشاف هرمون قد يتنبأ بانتكاسة فقدان الشهية قبل حدوثها
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن مؤشر هرموني جديد قد يمكّن الأطباء من التنبؤ بعودة اضطراب فقدان الشهية العصبي قبل حدوث الانتكاسة، في خطوة قد تسهم في تطوير أساليب أكثر فاعلية لعلاج... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T20:48+0000
2026-07-14T20:48+0000
مجتمع
هرمون
دراسات
بروتين
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ويتميز فقدان الشهية العصبي بتقييد شديد لتناول الطعام، وغالبًا ما يترافق مع نشاط بدني مفرط يؤدي إلى سوء تغذية حاد. ورغم استجابة كثير من المرضى للعلاج، فإن نحو 40% منهم يعودون إلى المستشفى خلال ستة أشهر من تلقي العلاج.وأجرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأعصاب فيرجيني تول من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، على 30 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 و60 عامًا، خضعن لبرنامج علاجي لإعادة التغذية استمر أربعة أشهر، مع تحليل عينات دم قبل العلاج وبعده، ثم بعد ستة أشهر من المتابعة.كما بينت التجارب التي أُجريت على الفئران أن ارتفاع مستويات "LEAP2" ارتبط بزيادة السلوك الاندفاعي عقب فترات فقدان الوزن، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بين هذا الخلل الهرموني واستمرار خطر الانتكاسة.ويرى الباحثون أن تأكيد هذه النتائج من خلال دراسات أوسع قد يمهد لتطوير فحوص دم تساعد على تحديد المرضى الأكثر عرضة لانتكاسة فقدان الشهية العصبي، فضلًا عن إمكانية استهداف بروتين "LEAP2" في تطوير علاجات دوائية جديدة مستقبلًا.
https://sarabic.ae/20260216/دراسة-الامتناع-عن-تناول-الطعام-قبل-النوم-بـ-3-ساعات-يعزز-صحة-القلب-1110427644.html
https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-عن-طعام-له-تأثير-مدهش-للتخلص-من-الاكتئاب-1096718661.html
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هرمون, دراسات, بروتين, العالم
هرمون, دراسات, بروتين, العالم

اكتشاف هرمون قد يتنبأ بانتكاسة فقدان الشهية قبل حدوثها

20:48 GMT 14.07.2026
© Depositphotos.com / Krakenimages.comامرأة تختار وجبة طعام
امرأة تختار وجبة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Depositphotos.com / Krakenimages.com
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كشف علماء عن مؤشر هرموني جديد قد يمكّن الأطباء من التنبؤ بعودة اضطراب فقدان الشهية العصبي قبل حدوث الانتكاسة، في خطوة قد تسهم في تطوير أساليب أكثر فاعلية لعلاج هذا الاضطراب الذي يُعد من أخطر اضطرابات الأكل.
ويتميز فقدان الشهية العصبي بتقييد شديد لتناول الطعام، وغالبًا ما يترافق مع نشاط بدني مفرط يؤدي إلى سوء تغذية حاد. ورغم استجابة كثير من المرضى للعلاج، فإن نحو 40% منهم يعودون إلى المستشفى خلال ستة أشهر من تلقي العلاج.
وأظهرت دراسة نشرتها مجلة "Translational Psychiatry" أن هرمون "الغريلين" والبروتين "LEAP2 "، قد يؤديان دورًا رئيسيًا في فهم أسباب الانتكاسة، نظرًا لتأثيرهما في تنظيم إشارات الجوع وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام.
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دراسة: الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات يعزز صحة القلب
16 فبراير, 16:03 GMT
وأجرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأعصاب فيرجيني تول من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، على 30 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 و60 عامًا، خضعن لبرنامج علاجي لإعادة التغذية استمر أربعة أشهر، مع تحليل عينات دم قبل العلاج وبعده، ثم بعد ستة أشهر من المتابعة.
وأظهرت النتائج أن مستويات بروتين "LEAP2"، كانت أعلى بنحو 20% لدى المريضات عند دخولهن المستشفى مقارنة بما كانت عليه بعد استعادة الوزن، ويُعرف هذا البروتين بدوره في الحد من تأثير هرمون الغريلين المسؤول عن تحفيز الشعور بالجوع.
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دراسة تكشف عن طعام له "تأثير مدهش" للتخلص من الاكتئاب
12 يناير 2025, 11:47 GMT
كما بينت التجارب التي أُجريت على الفئران أن ارتفاع مستويات "LEAP2" ارتبط بزيادة السلوك الاندفاعي عقب فترات فقدان الوزن، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بين هذا الخلل الهرموني واستمرار خطر الانتكاسة.
ويرى الباحثون أن تأكيد هذه النتائج من خلال دراسات أوسع قد يمهد لتطوير فحوص دم تساعد على تحديد المرضى الأكثر عرضة لانتكاسة فقدان الشهية العصبي، فضلًا عن إمكانية استهداف بروتين "LEAP2" في تطوير علاجات دوائية جديدة مستقبلًا.
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