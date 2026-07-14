https://sarabic.ae/20260714/اكتشاف-هرمون-قد-يتنبأ-بانتكاسة-فقدان-الشهية-قبل-حدوثها-1115210553.html

اكتشاف هرمون قد يتنبأ بانتكاسة فقدان الشهية قبل حدوثها

اكتشاف هرمون قد يتنبأ بانتكاسة فقدان الشهية قبل حدوثها

سبوتنيك عربي

كشف علماء عن مؤشر هرموني جديد قد يمكّن الأطباء من التنبؤ بعودة اضطراب فقدان الشهية العصبي قبل حدوث الانتكاسة، في خطوة قد تسهم في تطوير أساليب أكثر فاعلية لعلاج... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T20:48+0000

2026-07-14T20:48+0000

2026-07-14T20:48+0000

مجتمع

هرمون

دراسات

بروتين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/03/1047995443_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_ef4a12240bd69739c60dbba25c022afa.jpg

ويتميز فقدان الشهية العصبي بتقييد شديد لتناول الطعام، وغالبًا ما يترافق مع نشاط بدني مفرط يؤدي إلى سوء تغذية حاد. ورغم استجابة كثير من المرضى للعلاج، فإن نحو 40% منهم يعودون إلى المستشفى خلال ستة أشهر من تلقي العلاج.وأجرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأعصاب فيرجيني تول من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، على 30 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 و60 عامًا، خضعن لبرنامج علاجي لإعادة التغذية استمر أربعة أشهر، مع تحليل عينات دم قبل العلاج وبعده، ثم بعد ستة أشهر من المتابعة.كما بينت التجارب التي أُجريت على الفئران أن ارتفاع مستويات "LEAP2" ارتبط بزيادة السلوك الاندفاعي عقب فترات فقدان الوزن، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بين هذا الخلل الهرموني واستمرار خطر الانتكاسة.ويرى الباحثون أن تأكيد هذه النتائج من خلال دراسات أوسع قد يمهد لتطوير فحوص دم تساعد على تحديد المرضى الأكثر عرضة لانتكاسة فقدان الشهية العصبي، فضلًا عن إمكانية استهداف بروتين "LEAP2" في تطوير علاجات دوائية جديدة مستقبلًا.

https://sarabic.ae/20260216/دراسة-الامتناع-عن-تناول-الطعام-قبل-النوم-بـ-3-ساعات-يعزز-صحة-القلب-1110427644.html

https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تكشف-عن-طعام-له-تأثير-مدهش-للتخلص-من-الاكتئاب-1096718661.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

هرمون, دراسات, بروتين, العالم