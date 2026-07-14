https://sarabic.ae/20260714/السيسي-مصر-تقوم-بجهود-حثيثة-للحفاظ-على-الاستقرار-الإقليمي-وخفض-التوتر-والتصعيد-الراهن-1115194414.html

السيسي: مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر والتصعيد الراهن

السيسي: مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر والتصعيد الراهن

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "موقف مصر الداعم لأمن واستقرار البحرين الشقيقة". 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T12:51+0000

2026-07-14T12:51+0000

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وخلال لقائه ملك البحرين، حمد بن عيسى في المنامة، أكد السيسي رفض وإدانة مصر للاعتداءات غير المبررة ضد أراضي مملكة البحرين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.وجدد موقف مصر الرافض لأي محاولات للعبث بأمن واستقرار مملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو سائر الدول العربية، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع هذه الدول وتأكيد وقوف مصر إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية مقدرات شعوبها، مؤكدًا أن أمن الدول العربية يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.كما أشاد الرئيس المصري بما تظهره مملكة البحرين من حكمة تحت قيادة الملك حمد بن عيسى للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن مصر تقوم بجهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وخفض التوتر والتصعيد الراهن، مشددًا سيادته على أهمية تسوية مختلف الأزمات عبر الوسائل السلمية.وشنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على إيران، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن هذه الضربات جاءت ردًا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وردت القوات الإيرانية بشن غارات قالت إنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.وأغلقت إيران مضيق هرمز، فجر الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الإيرانية-أي-موقع-تنطلق-منه-هجمات-ضد-إيران-يعد-هدفا-مشروعا-1115161049.html

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البحرين, أخبار مصر الآن, مصر, إيران, أخبار إيران, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية