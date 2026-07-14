الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/الكرملين-بوتين-يوعز-للحكومة-بوضع-إستراتيجية-لتطوير-المنصات-الرقمية--1115189298.html
الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية
الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليماته للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية حتى عام 2036. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T09:56+0000
2026-07-14T09:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
تكنولوجيا رقمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وجاء في بيان تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني: "وضع وتقديم إستراتيجية وطنية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية وغيرها من مجالات النشاط حتى عام 2036".وأكد البيان: "لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، يجب إدخال تعديلات على التشريعات الروسية تنص على إنشاء نظام قانوني خاص للمدن التنموية المتقدمة، مع تحديد خصوصيات الحكم المحلي والتصميم المعماري والبناء في هذه المدن، عند الضرورة".ووفقا للبيان: "تتولى حكومة روسيا الاتحادية، بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية والجمعيات التجارية الرائدة، إعداد قائمة بمشاريع استثمارية واعدة متوسطة وكبيرة الحجم، من المقرر تنفيذها بحلول عام 2035، وضمان تنفيذها، مع تقديم تدابير دعم إضافية عند الحاجة".مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيهالاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
https://sarabic.ae/20260713/بوتين-جنودنا-يتقدمون-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وروسيا-ستنتصر-حتما-1115170516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, تكنولوجيا رقمية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, تكنولوجيا رقمية

الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية

09:56 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليماته للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية حتى عام 2036.
وجاء في بيان تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني: "وضع وتقديم إستراتيجية وطنية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية وغيرها من مجالات النشاط حتى عام 2036".

وأضاف: "وضع إستراتيجية وطنية للأنظمة ذاتية التشغيل، بمشاركة رابطة مشغلي ومصنعي الأنظمة ذاتية التشغيل، وتقديمها حتى عام 2036".

وأكد البيان: "لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، يجب إدخال تعديلات على التشريعات الروسية تنص على إنشاء نظام قانوني خاص للمدن التنموية المتقدمة، مع تحديد خصوصيات الحكم المحلي والتصميم المعماري والبناء في هذه المدن، عند الضرورة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
أمس, 13:04 GMT

وأشار بيان الكرملين إلى أن الموعد النهائي هو 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وعيّن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مسؤولًا لتنفيذ هذه المهمة.

ووفقا للبيان: "تتولى حكومة روسيا الاتحادية، بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية والجمعيات التجارية الرائدة، إعداد قائمة بمشاريع استثمارية واعدة متوسطة وكبيرة الحجم، من المقرر تنفيذها بحلول عام 2035، وضمان تنفيذها، مع تقديم تدابير دعم إضافية عند الحاجة".
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала