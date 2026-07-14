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الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية
الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليماته للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية حتى عام 2036. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني: "وضع وتقديم إستراتيجية وطنية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية وغيرها من مجالات النشاط حتى عام 2036".وأكد البيان: "لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، يجب إدخال تعديلات على التشريعات الروسية تنص على إنشاء نظام قانوني خاص للمدن التنموية المتقدمة، مع تحديد خصوصيات الحكم المحلي والتصميم المعماري والبناء في هذه المدن، عند الضرورة".ووفقا للبيان: "تتولى حكومة روسيا الاتحادية، بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية والجمعيات التجارية الرائدة، إعداد قائمة بمشاريع استثمارية واعدة متوسطة وكبيرة الحجم، من المقرر تنفيذها بحلول عام 2035، وضمان تنفيذها، مع تقديم تدابير دعم إضافية عند الحاجة".مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيهالاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا إثر خلافات داخلية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, تكنولوجيا رقمية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, تكنولوجيا رقمية
الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليماته للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية حتى عام 2036.
وجاء في بيان تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني: "وضع وتقديم إستراتيجية وطنية لتطوير المنصات الرقمية وتطبيق حلولها في القطاعات الاقتصادية وغيرها من مجالات النشاط حتى عام 2036".
وأضاف: "وضع إستراتيجية وطنية للأنظمة ذاتية التشغيل، بمشاركة رابطة مشغلي ومصنعي الأنظمة ذاتية التشغيل، وتقديمها حتى عام 2036".
وأكد البيان: "لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، يجب إدخال تعديلات على التشريعات الروسية تنص على إنشاء نظام قانوني خاص للمدن التنموية المتقدمة، مع تحديد خصوصيات الحكم المحلي والتصميم المعماري والبناء في هذه المدن، عند الضرورة".
وأشار بيان الكرملين إلى أن الموعد النهائي هو 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وعيّن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مسؤولًا لتنفيذ هذه المهمة.
ووفقا للبيان: "تتولى حكومة روسيا الاتحادية، بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية والجمعيات التجارية الرائدة، إعداد قائمة بمشاريع استثمارية واعدة متوسطة وكبيرة الحجم، من المقرر تنفيذها بحلول عام 2035، وضمان تنفيذها، مع تقديم تدابير دعم إضافية عند الحاجة".