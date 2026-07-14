مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/مساعد-الرئيس-الروسي-بايدن-قاد-العلاقات-الأمريكية-الروسية-إلى-مستنقع-ما-تزال-واشنطن-عالقة-فيه-1115189119.html
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T08:40+0000
2026-07-14T08:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/33/1043603384_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_a84e23003061bdaa93b7b31bd8db0c06.jpg
وقال باتروشيف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يذكر الجيل الأكبر من القادة الأمريكيين والأوروبيين، على الأقل أثناء الحرب الباردة ومخاطر الحرب النووية، وأدركوا أنه بغض النظر عن مشاعرهم تجاهنا، كان من الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كانت هناك استثناءات".وأردف: "بايدن، على سبيل المثال، يذكر بوضوح أوقات المواجهة بين القوتين العظميين، الأمر الذي لم يمنعه وإدارته من قيادة العلاقات مع روسيا إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه".وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تراكمت العديد من المشاكل في العلاقات الثنائية، خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن رئيسا دولتينا، سواء في أنكوريدج (قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب) أو خلال المحادثات الهاتفية، أكدوا على ضرورة إزالة هذه الفوضى".ويستخدم مصطلح"إسطبلات أوجيان"، في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد مكان قذر ومهمل وغير منظم.باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/33/1043603384_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1bcc24b55ccaeed9ac10019924b2f818.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه

08:40 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، قاد العلاقات مع روسيا الاتحادية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه.
وقال باتروشيف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يذكر الجيل الأكبر من القادة الأمريكيين والأوروبيين، على الأقل أثناء الحرب الباردة ومخاطر الحرب النووية، وأدركوا أنه بغض النظر عن مشاعرهم تجاهنا، كان من الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كانت هناك استثناءات".
وأردف: "بايدن، على سبيل المثال، يذكر بوضوح أوقات المواجهة بين القوتين العظميين، الأمر الذي لم يمنعه وإدارته من قيادة العلاقات مع روسيا إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
لافروف: تصريحات روبيو حول دعم أوكرانيا تؤكد أن حرب بايدن أصبحت حرب ترامب
4 يونيو, 16:13 GMT

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما، وجو بايدن، تركا وراءهما "إسطبلًا ضخمًا" يتعين على روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تنظيفه الآن.

وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تراكمت العديد من المشاكل في العلاقات الثنائية، خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن رئيسا دولتينا، سواء في أنكوريدج (قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب) أو خلال المحادثات الهاتفية، أكدوا على ضرورة إزالة هذه الفوضى".

وأضافت: "إنها ليست مجرد فوضى، بل هي "إسطبلات أوجيان" القذرة لنظامي بايدن وأوباما، المتراكمة".

ويستخدم مصطلح"إسطبلات أوجيان"، في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد مكان قذر ومهمل وغير منظم.
باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала