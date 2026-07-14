https://sarabic.ae/20260714/مساعد-الرئيس-الروسي-بايدن-قاد-العلاقات-الأمريكية-الروسية-إلى-مستنقع-ما-تزال-واشنطن-عالقة-فيه-1115189119.html
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T08:40+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال باتروشيف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يذكر الجيل الأكبر من القادة الأمريكيين والأوروبيين، على الأقل أثناء الحرب الباردة ومخاطر الحرب النووية، وأدركوا أنه بغض النظر عن مشاعرهم تجاهنا، كان من الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كانت هناك استثناءات".وأردف: "بايدن، على سبيل المثال، يذكر بوضوح أوقات المواجهة بين القوتين العظميين، الأمر الذي لم يمنعه وإدارته من قيادة العلاقات مع روسيا إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه".وقالت زاخاروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تراكمت العديد من المشاكل في العلاقات الثنائية، خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن رئيسا دولتينا، سواء في أنكوريدج (قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب) أو خلال المحادثات الهاتفية، أكدوا على ضرورة إزالة هذه الفوضى".ويستخدم مصطلح"إسطبلات أوجيان"، في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد مكان قذر ومهمل وغير منظم.باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-تصريحات-روبيو-حول-دعم-أوكرانيا-تؤكد-أن-حرب-بايدن-أصبحت-حرب-ترامب-1114060824.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
مساعد الرئيس الروسي: بايدن قاد العلاقات الأمريكية الروسية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عالقة فيه
أعلن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، قاد العلاقات مع روسيا الاتحادية إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه.
وقال باتروشيف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يذكر الجيل الأكبر من القادة الأمريكيين والأوروبيين، على الأقل أثناء الحرب الباردة ومخاطر الحرب النووية، وأدركوا أنه بغض النظر عن مشاعرهم تجاهنا، كان من الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كانت هناك استثناءات".
وأردف: "بايدن، على سبيل المثال، يذكر بوضوح أوقات المواجهة بين القوتين العظميين، الأمر الذي لم يمنعه وإدارته من قيادة العلاقات مع روسيا إلى مستنقع ما تزال واشنطن عاجزة عن إيجاد مخرج منه".
وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما، وجو بايدن، تركا وراءهما "إسطبلًا ضخمًا" يتعين على روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تنظيفه الآن.
وقالت زاخاروفا
لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تراكمت العديد من المشاكل في العلاقات الثنائية، خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن رئيسا دولتينا، سواء في أنكوريدج (قمة ألاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب) أو خلال المحادثات الهاتفية، أكدوا على ضرورة إزالة هذه الفوضى".
وأضافت: "إنها ليست مجرد فوضى، بل هي "إسطبلات أوجيان" القذرة لنظامي بايدن وأوباما، المتراكمة".
ويستخدم مصطلح"إسطبلات أوجيان"، في الحالات التي يكون فيها من الضروري تحديد مكان قذر ومهمل وغير منظم.