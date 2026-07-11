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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة
باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الدول الغربية تسعى جاهدة لعرقلة وصول روسيا إلى الممرات البحرية الدولية، موضحا أن دور القوة البحرية في العالم... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T06:48+0000
2026-07-11T06:48+0000
روسيا
العالم
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وقال باتروشيف: "دور القوة البحرية في العالم اليوم يتنامى بسرعة. فالسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية - كمضيق ملقا، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وبحر البلطيق، وغيرها - باتت أداةً رئيسيةً للضغط والردع".وأشار إلى أن محيطات العالم ستظل مكاناً للمواجهة لفترة طويلة، وهذا ليس افتراضاً، بل هو أمر بديهي عملياً.ووفقاً له، فإن هؤلاء النازيين الجدد يرغبون في إغلاق بحر البلطيق، بالإضافة إلى رغبتهم في قطع طرق الوصول إلى البحر الأسود.وأضاف: "علاوة على ذلك، يخططون لإجراءات في منطقة القطب الشمالي، وتحديداً في بحر بارنتس بالدرجة الأولى، حيث تقع قواعدنا وما إلى ذلك. ونحن نعلم كل هذا، وبالتأكيد نواجهه".وذكّر باتروشيف بالمقترح الذي قدمه عام 2002 لتوحيد جهود الأجهزة الأمنية المختصة من مختلف الدول لمكافحة التهديدات الرئيسية، المتمثلة في الإرهاب، وتهريب المخدرات، والقرصنة، والمشكلات في مجال الأمن السيبراني.وأضاف: "تحدثنا حينها عن كيفية القضاء على هذه التهديدات، وقدمنا لهم الخيارات المناسبة".ووفقاً لباتروشيف، فإن روسيا اقترحت عقد هذه الاجتماعات بالتناوب؛ بحيث تُنظم عاماً في روسيا وعاماً آخر في دولة أخرى، وتابع موضحاً أنه "من الجانب الآخر، لم يرغب أحد في أخذ زمام المبادرة لاستضافة هذه الاجتماعات، ومع ذلك، بدأوا في القدوم إلينا في روسيا وكانوا يفعلون ذلك بكل سرور".وفي سياق مناقشة الحصار الاقتصادي، أوضح باتروشيف أن الدول الغربية تحاول قطع روسيا عن طرق التجارة البحرية.انطلاق المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداوبكين: المناورات الصينية الروسية تعزز القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات
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روسيا, العالم

باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة

06:48 GMT 11.07.2026
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصوروصلت الطرادة الصاروخية "فارياغ"، وهي جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستُجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز.
وصلت الطرادة الصاروخية فارياغ، وهي جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستُجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية التفاعل البحري في البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . Anna Ratkoglo
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أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الدول الغربية تسعى جاهدة لعرقلة وصول روسيا إلى الممرات البحرية الدولية، موضحا أن دور القوة البحرية في العالم يتزايد بسرعة.
وقال باتروشيف: "دور القوة البحرية في العالم اليوم يتنامى بسرعة. فالسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية - كمضيق ملقا، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وبحر البلطيق، وغيرها - باتت أداةً رئيسيةً للضغط والردع".

وأضاف أن قطع ممر واحد قد يُعطّل سلاسل الإمداد العالمية، كما يتضح من حالة مضيق هرمز.

وأشار إلى أن محيطات العالم ستظل مكاناً للمواجهة لفترة طويلة، وهذا ليس افتراضاً، بل هو أمر بديهي عملياً.

وقال باتروشيف: "يجب أن ننظر إلى الأمر من منظور أوسع، فهؤلاء النازيون الجدد الذين يقودون الغرب يشنون حرباً ضد روسيا. وبالطبع، فإن هدفهم هو القضاء علينا. هم ينظرون إلى الأمر بشكل أشمل، إذ يريدون عزلنا عن الممرات البحرية الدولية".

ووفقاً له، فإن هؤلاء النازيين الجدد يرغبون في إغلاق بحر البلطيق، بالإضافة إلى رغبتهم في قطع طرق الوصول إلى البحر الأسود.
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وأضاف: "علاوة على ذلك، يخططون لإجراءات في منطقة القطب الشمالي، وتحديداً في بحر بارنتس بالدرجة الأولى، حيث تقع قواعدنا وما إلى ذلك. ونحن نعلم كل هذا، وبالتأكيد نواجهه".

وأكد باتروشيف أن روسيا تدرك هذه التهديدات وتتصدى لها، ووصف المزاعم التي تتحدث عن عدم جاهزية روسيا للتعاون مع الدول الأخرى بأنها أكاذيب.

وذكّر باتروشيف بالمقترح الذي قدمه عام 2002 لتوحيد جهود الأجهزة الأمنية المختصة من مختلف الدول لمكافحة التهديدات الرئيسية، المتمثلة في الإرهاب، وتهريب المخدرات، والقرصنة، والمشكلات في مجال الأمن السيبراني.

وقال: "في عام 2002، اقترحت على جميع الأجهزة الأمنية المختصة توحيد الجهود في مكافحة التهديدات الرئيسية، سواء كانت الإرهاب، أو مكافحة تهريب المخدرات، أو مكافحة القرصنة، أو الأمن السيبراني، وما إلى ذلك"، لافتًا إلى أنه انعقد آنذاك اجتماع دولي في مدينة سان بطرسبورغ، شارك فيه ممثلون عن 38 دولة، معظمها دول أوروبية.

وأضاف: "تحدثنا حينها عن كيفية القضاء على هذه التهديدات، وقدمنا لهم الخيارات المناسبة".
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ووفقاً لباتروشيف، فإن روسيا اقترحت عقد هذه الاجتماعات بالتناوب؛ بحيث تُنظم عاماً في روسيا وعاماً آخر في دولة أخرى، وتابع موضحاً أنه "من الجانب الآخر، لم يرغب أحد في أخذ زمام المبادرة لاستضافة هذه الاجتماعات، ومع ذلك، بدأوا في القدوم إلينا في روسيا وكانوا يفعلون ذلك بكل سرور".

وأكد على الحاجة الماسة لتطوير الأسطول البحري والتجاري الروسي لضمان أمن واستدامة الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أنه دون البحرية، لن تكون هناك روسيا.

وفي سياق مناقشة الحصار الاقتصادي، أوضح باتروشيف أن الدول الغربية تحاول قطع روسيا عن طرق التجارة البحرية.
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