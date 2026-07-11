https://sarabic.ae/20260711/باتروشيف-دور-القوة-البحرية-في-العالم-يتزايد-بوتيرة-متسارعة-1115119282.html

باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة

باتروشيف: دور القوة البحرية في العالم يتزايد بوتيرة متسارعة

سبوتنيك عربي

أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الدول الغربية تسعى جاهدة لعرقلة وصول روسيا إلى الممرات البحرية الدولية، موضحا أن دور القوة البحرية في العالم... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T06:48+0000

2026-07-11T06:48+0000

2026-07-11T06:48+0000

روسيا

العالم

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وقال باتروشيف: "دور القوة البحرية في العالم اليوم يتنامى بسرعة. فالسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية - كمضيق ملقا، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وبحر البلطيق، وغيرها - باتت أداةً رئيسيةً للضغط والردع".وأشار إلى أن محيطات العالم ستظل مكاناً للمواجهة لفترة طويلة، وهذا ليس افتراضاً، بل هو أمر بديهي عملياً.ووفقاً له، فإن هؤلاء النازيين الجدد يرغبون في إغلاق بحر البلطيق، بالإضافة إلى رغبتهم في قطع طرق الوصول إلى البحر الأسود.وأضاف: "علاوة على ذلك، يخططون لإجراءات في منطقة القطب الشمالي، وتحديداً في بحر بارنتس بالدرجة الأولى، حيث تقع قواعدنا وما إلى ذلك. ونحن نعلم كل هذا، وبالتأكيد نواجهه".وذكّر باتروشيف بالمقترح الذي قدمه عام 2002 لتوحيد جهود الأجهزة الأمنية المختصة من مختلف الدول لمكافحة التهديدات الرئيسية، المتمثلة في الإرهاب، وتهريب المخدرات، والقرصنة، والمشكلات في مجال الأمن السيبراني.وأضاف: "تحدثنا حينها عن كيفية القضاء على هذه التهديدات، وقدمنا لهم الخيارات المناسبة".ووفقاً لباتروشيف، فإن روسيا اقترحت عقد هذه الاجتماعات بالتناوب؛ بحيث تُنظم عاماً في روسيا وعاماً آخر في دولة أخرى، وتابع موضحاً أنه "من الجانب الآخر، لم يرغب أحد في أخذ زمام المبادرة لاستضافة هذه الاجتماعات، ومع ذلك، بدأوا في القدوم إلينا في روسيا وكانوا يفعلون ذلك بكل سرور".وفي سياق مناقشة الحصار الاقتصادي، أوضح باتروشيف أن الدول الغربية تحاول قطع روسيا عن طرق التجارة البحرية.انطلاق المناورات البحرية المشتركة "التفاعل البحري- 2026" بين روسيا والصين في تشينغداوبكين: المناورات الصينية الروسية تعزز القدرات على الاستجابة المشتركة للتهديدات

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