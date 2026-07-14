https://sarabic.ae/20260714/سحب-لقب-الدوري-من-الهلال-ومنحه-للمريخ-السوداني-1115197664.html
سحب لقب الدوري من الهلال ومنحه للمريخ السوداني
سحب لقب الدوري من الهلال ومنحه للمريخ السوداني
سبوتنيك عربي
أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم قرارا مثيرا للجدل، يقضي بسحب لقب الدوري السوداني الممتاز من نادي الهلال ومنحه لغريمه التقليدي... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T14:51+0000
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وجاء قرار الاتحاد السوداني، اليوم الثلاثاء، عقب قبول الاستئناف المقدم من نادي المريخ بشأن أهلية مشاركة عدد من لاعبي الهلال.وأعلنت اللجنة السودانية قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، مع إلغاء قرار لجنة المسابقات السابق المتعلق بصحة مشاركة اللاعبين محل النزاع، فضلا عن اعتبار الهلال خاسرًا بنتيجة 2-0 في المباراة المعنية.وترتب على هذا الأمر تعديل الترتيب النهائي وإعلان المريخ بطلا للدوري السوداني الممتاز.وكانت لجنة الاستئنافات قد استندت في قرارها إلى أحكام المادة (11/3) من لائحة مسابقات الاتحاد السوداني لكرة القدم للموسم 2025-2026، معتبرة أن المخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.ويشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى اعتراض تقدم به نادي المريخ على مشاركة عدد من لاعبي الهلال الذين حصلوا على الجنسية السودانية عبر جهات سيادية، حيث استند النادي في طعنه إلى المادة (38/2) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.وتنص هذه المادة إلى إمكانية تغيير تصنيف اللاعب من غير سوداني إلى سوداني، شريطة أن تكون لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح له قانونيًا بتمثيل أحد المنتخبات الوطنية السودانية.
https://sarabic.ae/20230408/الأهلي-يرفع-أزمته-مع-الهلال-السوداني-إلى-الـكاف-ومؤسسات-الدولة-المصرية-1075694732.html
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أخبار السودان اليوم, الأخبار, رياضة
أخبار السودان اليوم, الأخبار, رياضة
سحب لقب الدوري من الهلال ومنحه للمريخ السوداني
أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم قرارا مثيرا للجدل، يقضي بسحب لقب الدوري السوداني الممتاز من نادي الهلال ومنحه لغريمه التقليدي المريخ.
وجاء قرار الاتحاد السوداني، اليوم الثلاثاء، عقب قبول الاستئناف المقدم من نادي المريخ بشأن أهلية مشاركة عدد من لاعبي الهلال.
وأعلنت اللجنة السودانية قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، مع إلغاء قرار لجنة المسابقات السابق المتعلق بصحة مشاركة اللاعبين محل النزاع، فضلا عن اعتبار الهلال
خاسرًا بنتيجة 2-0 في المباراة المعنية.
وترتب على هذا الأمر تعديل الترتيب النهائي وإعلان المريخ بطلا للدوري السوداني الممتاز.
وكانت لجنة الاستئنافات قد استندت في قرارها إلى أحكام المادة (11/3) من لائحة مسابقات الاتحاد السوداني لكرة القدم للموسم 2025-2026، معتبرة أن المخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.
ويشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى اعتراض تقدم به نادي المريخ على مشاركة عدد من لاعبي الهلال الذين حصلوا على الجنسية السودانية عبر جهات سيادية، حيث استند النادي في طعنه إلى المادة (38/2) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وتنص هذه المادة إلى إمكانية تغيير تصنيف اللاعب من غير سوداني إلى سوداني، شريطة أن تكون لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح له قانونيًا بتمثيل أحد المنتخبات الوطنية السودانية.