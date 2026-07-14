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موجة الحر تعطل 3 مفاعلات نووية في فرنسا
موجة الحر تعطل 3 مفاعلات نووية في فرنسا
سبوتنيك عربي
أجبرت موجة حر قياسية تضرب فرنسا، شركة الكهرباء الحكومية على إخراج نحو 6 في المئة من إجمالي القدرة النووية للبلاد عن الخدمة. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-14T15:10+0000
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وشمل القرار إيقاف 3 مفاعلات، التزاما باللوائح البيئية الخاصة بتصريف مياه التبريد، بعد ارتفاع درجات حرارة الأنهار إلى مستويات قد تهدد النظم البيئية المائية، حسب وسائل إعلام غربية.وتستخدم المحطات النووية الفرنسية كميات كبيرة من المياه للتبريد قبل إعادتها إلى الأنهار بدرجات حرارة أعلى.ويعد هذا ثاني توقف جزئي للمفاعلات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار موجة حر شديدة اجتاحت فرنسا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية، وأثرت على أكثر من 25 مليون شخص.وأكدت السلطات الفرنسية أن الإجراءات المتخذة مؤقتة، وتهدف إلى حماية البيئة مع ضمان استمرارية تشغيل المنظومة الكهربائية قدر الإمكان في ظل الظروف المناخية الاستثنائية.
https://sarabic.ae/20250911/موجة-حر-قاتلة-فرنسا-تسجل-300-وفاة-إضافية-في-أغسطس-2025-1104755340.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار

موجة الحر تعطل 3 مفاعلات نووية في فرنسا

15:10 GMT 14.07.2026
© Photo / x.comمفاعلات نووية
مفاعلات نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Photo / x.com
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أجبرت موجة حر قياسية تضرب فرنسا، شركة الكهرباء الحكومية على إخراج نحو 6 في المئة من إجمالي القدرة النووية للبلاد عن الخدمة.
وشمل القرار إيقاف 3 مفاعلات، التزاما باللوائح البيئية الخاصة بتصريف مياه التبريد، بعد ارتفاع درجات حرارة الأنهار إلى مستويات قد تهدد النظم البيئية المائية، حسب وسائل إعلام غربية.
وتستخدم المحطات النووية الفرنسية كميات كبيرة من المياه للتبريد قبل إعادتها إلى الأنهار بدرجات حرارة أعلى.
سائحة من جورجيا تمشي ببرج فوق رأسها في مرصد جريفيث في لوس أنجلوس، 6 سبتمبر 2022، خلال موجة حر. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
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ويعد هذا ثاني توقف جزئي للمفاعلات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار موجة حر شديدة اجتاحت فرنسا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 41 درجة مئوية، وأثرت على أكثر من 25 مليون شخص.
وأكدت السلطات الفرنسية أن الإجراءات المتخذة مؤقتة، وتهدف إلى حماية البيئة مع ضمان استمرارية تشغيل المنظومة الكهربائية قدر الإمكان في ظل الظروف المناخية الاستثنائية.
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