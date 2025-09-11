عربي
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موجة حر قاتلة... فرنسا تسجل 300 وفاة إضافية في أغسطس 2025
أعلنت الوكالة الوطنية للصحة في فرنسا، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات المسجَّلة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، تجاوز المعدل المعتاد بنحو 300 حالة، بسبب موجة الحر.
وبيّنت الوكالة أن "موجة الحر الثانية بدأت في 8 أغسطس (الماضي) واستمرت 11 يوما، وشملت نحو نصف الأراضي الفرنسية، وتميزت بطول مدتها وشدة حرارتها". وسجلت محطات الأرصاد الجوية جنوبي البلاد، عشرات الأرقام القياسية، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية.

وأضافت الوكالة: " تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 280 حالة وفاة إضافية وقعت في المناطق المتأثرة بالموجة لأسباب متعددة، وجميعها لدى أشخاص تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر".

وكانت فرنسا قد تعرضت لموجة حر سابقة، في يونيو/ حزيران الماضي، وأعتبر الشهر ذاته، ثاني أشد شهر حرارة منذ عام 1900، وأسفرت الموجة في ذلك الشهر عن وفاة نحو 480 شخص، بزيادة عن المعدل الطبيعي.

وفي السياق ذاته، نشرت مراكز أبحاث علمية غربية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن أن باريس تُعدّ من أكثر العواصم الأوروبية تضررا من ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، حيث يُسجل في المتوسط نحو 400 وفاة سنويا مرتبطة بالحرارة.

ويعود ذلك إلى ضعف تكيّف البنية التحتية للمدينة مع الظروف المناخية الحارة، بما في ذلك نقص المساحات الخضراء في بعض الأحياء، وضعف العزل الحراري للمباني، وكثافة العمران التي تسهم في رفع درجات الحرارة المحلية.
