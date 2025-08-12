https://sarabic.ae/20250812/الجفاف-يضرب-أوروبا-وحوض-المتوسط-للشهر-الرابع-على-التوالي-1103656860.html

الجفاف يضرب أوروبا وحوض المتوسط للشهر الرابع على التوالي

الجفاف يضرب أوروبا وحوض المتوسط للشهر الرابع على التوالي

سبوتنيك عربي

ضرب الجفاف 52% من الأراضي الأوروبية وسواحل البحر المتوسط في يوليو 2025 للشهر الرابع على التوالي، وفقاً لبيانات المرصد الأوروبي للجفاف. 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وهذه أعلى نسبة تسجل لشهر يوليو/ تموز منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2012، وتزيد بـ21 نقطة عن المتوسط للفترة ما بين 2012 و2021، مع تسجيل الجفاف في هذه المنطقة أرقاما قياسية متتالية كل شهر منذ مطلع العام.ويجمع مؤشر الجفاف الصادر عن مرصد برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي الذي يستند إلى المراقبة عبر الأقمار الصناعية، ثلاثة معايير هي المتساقطات ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي.ونقلت وسائل اعلام غربية عن المرصد أن نسبة الجفاف ارتفعت من 9% في يونيو/حزيران إلى 56% في يوليو/تموز في المجر، ومن 6% إلى 43% في كوسوفو، ومن 1% إلى 23% في البوسنة والهرسك. وتترافق موجات الحر التي تضرب منطقة البلقان منذ بداية الصيف مع عدد قياسي من حرائق الغابات، بما في ذلك الحرائق التي تندلع في مكبات النفايات المفتوحة التي غالباً ما تكون غير قانونية، باعثة أدخنة وغازات سامة.بينما تشهد دول شرق البحر المتوسط جفافاً مستمراً مثل تركيا، والذي يطال أكثر من 60% من أراضيها شهرياً منذ مارس/آذار، ما يسهم في اندلاع حرائق. وأدت حرائق في غرب البلاد الجمعة إلى إخلاء ثلاث قرى وتعليق حركة الملاحة في مضيق الدردانيل.وفي وسط أوروبا، تواجه ألمانيا موجة حارة على مختلف أنحائها خلال الأيام المقبلة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم الثلاثاء تحذيراً من الحر في جنوب وجنوب غربي البلاد. مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلَين، إذ تصل إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على طول السواحل فقط.وأشار المرصد ألى أن الوضع في المملكة المتحدة، يسجل تحسُّناً مقارنة بالأشهر السابقة، لكن أكثر من ثلثي البلاد لا يزال يعاني من نقص في المياه. أمّا بالنسبة لإسبانيا والبرتغال، فيبقى الوضع أفضل نسبياً مع معدلات جفاف منخفضة تبلغ 7% و5% على التوالي.أما بالنسبة لإسبانيا والبرتغال، فيبقى الوضع أفضل نسبيًا مع معدلات جفاف منخفضة تبلغ 7% و5% على التوالي.

