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موزاييك
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260714/هل-انهارت-الهدنة-بين-الرياض-وأنصار-الله-بعد-التصعيد-العسكري-الأخير؟-1115192939.html
هل انهارت الهدنة بين الرياض و"أنصار الله" بعد التصعيد العسكري الأخير؟
هل انهارت الهدنة بين الرياض و"أنصار الله" بعد التصعيد العسكري الأخير؟
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، إطلاق صواريخ على مواقع في المملكة العربية السعودية، بعدما اتهمت الرياض بـ"قصف" مطار صنعاء الدولي. 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T12:21+0000
2026-07-14T12:21+0000
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هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
سبوتنيك عربي
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
هذا التصعيد جاء بعد إعلان الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، مسؤوليتها عن قصف مطار صنعاء الدولي، في محاولة لمنع هبوط طائرة إيرانية.جماعة "أنصار الله" من جانبها، حمّلت الرياض مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في منع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا من "أنصار الله" كان يشارك في تقديم واجب العزاء في المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل أن تهبط الطائرة في مطار "الحديدة" غربي اليمن، بحسب بيان "أنصار الله".كما اعتبرت الجماعة القصف بمثابة "إعلان حرب من قبل الرياض"، ولم يتأخر ردها عليه كثيرًا، الأمر الذي قد ينهي عمليًا هدنة استمرت 4 سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة ‌المتحالفة مع إيران.في هذا السياق، قال حميد عاصم، عضو لجنة التفاوض التابعة لـ"أنصار الله"، إن "فترة اللاحرب واللاسلم التي كانت مستمرة بين السعودية وجماعة "أنصار الله"، انتهت بالتصعيد الاخير، الذي بدأ على خلفية الطائرة الإيرانية".من جهته، قال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إنه لا يمكن فصل التصعيد الأخير مع جماعة "أنصار الله" والتوتر الحاصل والمتجدد في مضيق هرمز.و أضاف أن "السعودية حريصة على ألا تمتد الحرب الدائرة في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، لأن وجود "أنصار الله" في باب المندب يمكن أن يؤدي التصعيد معهم إلى إغلاق مضيق باب المندب على غرار هرمز".
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ملفات ساخنة, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, аудио

هل انهارت الهدنة بين الرياض و"أنصار الله" بعد التصعيد العسكري الأخير؟

12:21 GMT 14.07.2026
راديو
هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، إطلاق صواريخ على مواقع في المملكة العربية السعودية، بعدما اتهمت الرياض بـ"قصف" مطار صنعاء الدولي.
هذا التصعيد جاء بعد إعلان الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، مسؤوليتها عن قصف مطار صنعاء الدولي، في محاولة لمنع هبوط طائرة إيرانية.

كما جاء أيضا بعد تهديد الحكومة باللجوء للخيار العسكري ضد جماعة "أنصار الله"، بسبب ما وصفته بـ"انتهاك" المنافذ الجوية والبحرية لليمن من قبل الجماعة.

جماعة "أنصار الله" من جانبها، حمّلت الرياض مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في منع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا من "أنصار الله" كان يشارك في تقديم واجب العزاء في المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل أن تهبط الطائرة في مطار "الحديدة" غربي اليمن، بحسب بيان "أنصار الله".
كما اعتبرت الجماعة القصف بمثابة "إعلان حرب من قبل الرياض"، ولم يتأخر ردها عليه كثيرًا، الأمر الذي قد ينهي عمليًا هدنة استمرت 4 سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة ‌المتحالفة مع إيران.
في هذا السياق، قال حميد عاصم، عضو لجنة التفاوض التابعة لـ"أنصار الله"، إن "فترة اللاحرب واللاسلم التي كانت مستمرة بين السعودية وجماعة "أنصار الله"، انتهت بالتصعيد الاخير، الذي بدأ على خلفية الطائرة الإيرانية".

وأضاف أن "السعودية هي التي تنتهك السيادة اليمنية وهي التي تدفع في اتجاه التصعيد وليس اليمن".

من جهته، قال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إنه لا يمكن فصل التصعيد الأخير مع جماعة "أنصار الله" والتوتر الحاصل والمتجدد في مضيق هرمز.
و أضاف أن "السعودية حريصة على ألا تمتد الحرب الدائرة في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، لأن وجود "أنصار الله" في باب المندب يمكن أن يؤدي التصعيد معهم إلى إغلاق مضيق باب المندب على غرار هرمز".
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