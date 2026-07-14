https://sarabic.ae/20260714/هل-انهارت-الهدنة-بين-الرياض-وأنصار-الله-بعد-التصعيد-العسكري-الأخير؟-1115192939.html

هل انهارت الهدنة بين الرياض و"أنصار الله" بعد التصعيد العسكري الأخير؟

هل انهارت الهدنة بين الرياض و"أنصار الله" بعد التصعيد العسكري الأخير؟

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، إطلاق صواريخ على مواقع في المملكة العربية السعودية، بعدما اتهمت الرياض بـ"قصف" مطار صنعاء الدولي. 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T12:21+0000

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هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟ سبوتنيك عربي هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟

هذا التصعيد جاء بعد إعلان الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، مسؤوليتها عن قصف مطار صنعاء الدولي، في محاولة لمنع هبوط طائرة إيرانية.جماعة "أنصار الله" من جانبها، حمّلت الرياض مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي، ما تسبب في منع هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفدا من "أنصار الله" كان يشارك في تقديم واجب العزاء في المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل أن تهبط الطائرة في مطار "الحديدة" غربي اليمن، بحسب بيان "أنصار الله".كما اعتبرت الجماعة القصف بمثابة "إعلان حرب من قبل الرياض"، ولم يتأخر ردها عليه كثيرًا، الأمر الذي قد ينهي عمليًا هدنة استمرت 4 سنوات في الصراع بين المملكة والجماعة ‌المتحالفة مع إيران.في هذا السياق، قال حميد عاصم، عضو لجنة التفاوض التابعة لـ"أنصار الله"، إن "فترة اللاحرب واللاسلم التي كانت مستمرة بين السعودية وجماعة "أنصار الله"، انتهت بالتصعيد الاخير، الذي بدأ على خلفية الطائرة الإيرانية".من جهته، قال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إنه لا يمكن فصل التصعيد الأخير مع جماعة "أنصار الله" والتوتر الحاصل والمتجدد في مضيق هرمز.و أضاف أن "السعودية حريصة على ألا تمتد الحرب الدائرة في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، لأن وجود "أنصار الله" في باب المندب يمكن أن يؤدي التصعيد معهم إلى إغلاق مضيق باب المندب على غرار هرمز".

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