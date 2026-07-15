https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الإيرانية-لن-ننفذ-التزاماتنا-إذا-أخلّت-واشنطن-بتعهداتها--1115228219.html

الخارجية الإيرانية: لن ننفذ التزاماتنا إذا أخلّت واشنطن بتعهداتها

الخارجية الإيرانية: لن ننفذ التزاماتنا إذا أخلّت واشنطن بتعهداتها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تستند إلى مجموعة من الالتزامات المتبادلة وإذا أخلّ الطرف الآخر بها... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T16:32+0000

2026-07-15T16:32+0000

2026-07-15T16:32+0000

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وقال بقائي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "مذكرة التفاهم هي مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخلّ الطرف المقابل بها فإننا سنمتنع أيضاً عن تنفيذ التزاماتنا؛ وهذا مبدأ سنواصل الالتزام به"، مشيرا إلى أن "مبدأ الالتزام مقابل الالتزام يعني أننا نعتبر التزاماتنا نافذة ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها".وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "في ظل هذه الظروف، فإن أيدينا ليست مقيدة؛ فمقاتلونا سيردّون بكل قوة وحزم على أي اعتداءات أمريكية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سائر البنود التي لدينا فيها التزامات متبادلة مع الطرف الآخر".وأكد غريب آبادي: "لن نترك أي اعتداء أو أي إجراء يستهدف الشعب الإيراني من دون رد، وسنقدم ردودًا حاسمة على هذه الأعمال".وأشار إلى ضرورة أن يدرك "النظام الأمريكي ورئيس الولايات المتحدة أن هذا النهج سبق أن جرباه من قبل، لكنه انتهى بالفشل، وقد ألحقنا بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني هزيمة كبيرة".ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, مضيق هرمز