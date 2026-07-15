https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الإيرانية-لن-ننفذ-التزاماتنا-إذا-أخلّت-واشنطن-بتعهداتها--1115228219.html
الخارجية الإيرانية: لن ننفذ التزاماتنا إذا أخلّت واشنطن بتعهداتها
الخارجية الإيرانية: لن ننفذ التزاماتنا إذا أخلّت واشنطن بتعهداتها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تستند إلى مجموعة من الالتزامات المتبادلة وإذا أخلّ الطرف الآخر بها... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T16:32+0000
2026-07-15T16:32+0000
2026-07-15T16:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار الشرق الأوسط
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال بقائي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "مذكرة التفاهم هي مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخلّ الطرف المقابل بها فإننا سنمتنع أيضاً عن تنفيذ التزاماتنا؛ وهذا مبدأ سنواصل الالتزام به"، مشيرا إلى أن "مبدأ الالتزام مقابل الالتزام يعني أننا نعتبر التزاماتنا نافذة ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها".وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "في ظل هذه الظروف، فإن أيدينا ليست مقيدة؛ فمقاتلونا سيردّون بكل قوة وحزم على أي اعتداءات أمريكية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سائر البنود التي لدينا فيها التزامات متبادلة مع الطرف الآخر".وأكد غريب آبادي: "لن نترك أي اعتداء أو أي إجراء يستهدف الشعب الإيراني من دون رد، وسنقدم ردودًا حاسمة على هذه الأعمال".وأشار إلى ضرورة أن يدرك "النظام الأمريكي ورئيس الولايات المتحدة أن هذا النهج سبق أن جرباه من قبل، لكنه انتهى بالفشل، وقد ألحقنا بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني هزيمة كبيرة".ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260715/إيران-تكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-مدينة-شيراز-1115224715.html
https://sarabic.ae/20260715/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-شن-موجة-جديدة-من-الضربات-على-إيران-1115222646.html
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-يهدد-طهران-إما-الاتفاق-أو-استهداف-محطات-الطاقة-والجسور-1115211860.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار الشرق الأوسط, مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: لن ننفذ التزاماتنا إذا أخلّت واشنطن بتعهداتها
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تستند إلى مجموعة من الالتزامات المتبادلة وإذا أخلّ الطرف الآخر بها فإن بلاده ستمتنع أيضًا عن تنفيذ التزاماتها.
وقال بقائي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "مذكرة التفاهم هي مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وإذا أخلّ الطرف المقابل بها فإننا سنمتنع أيضاً عن تنفيذ التزاماتنا؛ وهذا مبدأ سنواصل الالتزام به"، مشيرا إلى أن "مبدأ الالتزام مقابل الالتزام يعني أننا نعتبر التزاماتنا نافذة ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها".
وأضاف بقائي أن "هذا مبدأ ثابت، وسيستمر العمل به في المرحلة المقبلة. وبغض النظر عما إذا كنا نقول إن مذكرة التفاهم لا تزال قائمة أم لا، فإن الأساس هو أن مذكرة التفاهم تمثل مجموعة من الالتزامات والواجبات المتبادلة، ويعود ذلك إلى أن الطرف الآخر بدأ منذ البند الأول بالإخلال بالتزاماته ونقض العهود".
وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "في ظل هذه الظروف، فإن أيدينا ليست مقيدة؛ فمقاتلونا سيردّون بكل قوة وحزم على أي اعتداءات أمريكية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في سائر البنود
التي لدينا فيها التزامات متبادلة مع الطرف الآخر".
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "الأعمال العدوانية التي يرتكبها النظام الأمريكي حالياً تواجه رداً حاسماً من قواتنا المسلحة، وأي عمل عدواني سيستدعي رداً حاسماً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد غريب آبادي: "لن نترك أي اعتداء أو أي إجراء يستهدف الشعب الإيراني من دون رد، وسنقدم ردودًا حاسمة على هذه الأعمال".
وأشار إلى ضرورة أن يدرك "النظام الأمريكي ورئيس الولايات المتحدة أن هذا النهج سبق أن جرباه من قبل، لكنه انتهى بالفشل، وقد ألحقنا بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني هزيمة كبيرة
".
وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية، استنادًا إلى بيانات مارين ترافيك.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران
، متعهدًا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو بدونها.
فيما أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني، أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز
، لافتًا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي، خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.