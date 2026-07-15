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الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة

الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن نشر قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول، وستعتبرها روسيا أهدافا... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T13:47+0000

2026-07-15T13:47+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية:"في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلاً أجنبيًا فعليًا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين".وأضافت: "لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا

https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html

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