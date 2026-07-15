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الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة
الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن نشر قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول، وستعتبرها روسيا أهدافا... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T13:47+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية:"في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلاً أجنبيًا فعليًا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين".وأضافت: "لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".لافروف: أوروبا وأوكرانيا تحاولان صرف الولايات المتحدة عن اتفاقات آلاسكا
https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة

13:47 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن نشر قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول، وستعتبرها روسيا أهدافا عسكرية مشروعة.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية:"في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلاً أجنبيًا فعليًا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".
وأضافت: "وفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن خطط نشر هذه القوات، التي ستتمركز بعيدًا عن خطوط المواجهة، جاهزة، وستُجرى مناورات عسكرية خلال الأشهر المقبلة في الدول الأوروبية المتاخمة لأوكرانيا".
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وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".
وفي السياق ذاته، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "تحالف الراغبين" يشبه مدينتي سدوم وعمورة التوراتيتين، حيث سعى سكانهما، رغم مظهرهم الإنساني، إلى ممارسة العنف ضد كل من يعترض طريقهم.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين".
وأضافت: "لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".
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