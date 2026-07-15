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شركة "نورنيكل" تحقق رقما قياسيا في استخراج خام الحديد
شركة "نورنيكل" تحقق رقما قياسيا في استخراج خام الحديد
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صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "نورنيكل" الروسية، فلاديمير بوتانين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الشركة تحقق أرقامًا قياسية في... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بوتانين: "نحقق أرقامًا قياسية في إنتاج خام الحديد هذا العام: أكثر من 17 مليون طن في منطقة نوريلسك الصناعية".وأضاف: "باستخدام مركز الكفاءات الصناعية في مجال المعادن، طوّر مهندسو الشركة بدائل للعديد من البرامج الضرورية، وهذه البدائل متاحة أيضًا للزملاء في القطاع".وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نورنيكل" أن الشركة تعالج المشكلات اللوجستية ليس فقط من خلال التواصل مع الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة، بل أيضًا من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.وتعد شركة "نورنيكل" شركة رائدة في قطاع التعدين والمعادن في روسيا، وأكبر منتج للبلاديوم والنيكل، وإحدى أكبر الشركات المنتجة للبلاتين والنحاس.الكرملين: بوتين يوعز للحكومة بوضع إستراتيجية لتطوير المنصات الرقمية بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

شركة "نورنيكل" تحقق رقما قياسيا في استخراج خام الحديد

12:13 GMT 15.07.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التنفيذي لشركة "نورنيكل" فلاديمير بوتانين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التنفيذي لشركة نورنيكل فلاديمير بوتانين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© POOL
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صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "نورنيكل" الروسية، فلاديمير بوتانين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الشركة تحقق أرقامًا قياسية في استخراج خام الحديد.
وقال بوتانين: "نحقق أرقامًا قياسية في إنتاج خام الحديد هذا العام: أكثر من 17 مليون طن في منطقة نوريلسك الصناعية".

وحول التطورات الجديدة لشركة "نورنيكل"، أوضح أنه "تم استبدال البرمجيات بالكامل تقريبًا، وأصبحنا الآن مستقلين عن شركائنا الغربيين السابقين".

وأضاف: "باستخدام مركز الكفاءات الصناعية في مجال المعادن، طوّر مهندسو الشركة بدائل للعديد من البرامج الضرورية، وهذه البدائل متاحة أيضًا للزملاء في القطاع".

وردًا على سؤال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وضع السوق العالمية، أجاب بوتانين بأن "وضع السوق صعب. فمن جهة، الطلب على معادننا مستقر، ولكن من جهة أخرى، يؤدي عزوف العديد من الدول عن استهلاك منتجاتنا إلى وضع لوجستي ومبيعات صعب".

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نورنيكل" أن الشركة تعالج المشكلات اللوجستية ليس فقط من خلال التواصل مع الشركاء التقليديين والبحث عن أسواق جديدة، بل أيضًا من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي.

وكان آخر لقاء جمع بوتين ببوتانين في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث أطلع رئيس شركة "نورنيكل" الرئيس على أنشطة الشركة.

وتعد شركة "نورنيكل" شركة رائدة في قطاع التعدين والمعادن في روسيا، وأكبر منتج للبلاديوم والنيكل، وإحدى أكبر الشركات المنتجة للبلاتين والنحاس.
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