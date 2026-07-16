https://sarabic.ae/20260716/أكبر-لاعبي-كأس-العالم-2026-يعلن-اعتزاله-1115247517.html

أكبر لاعبي كأس العالم 2026 يعلن اعتزاله

أكبر لاعبي كأس العالم 2026 يعلن اعتزاله

سبوتنيك عربي

أعلن الحارس الاسكتلندي المخضرم كريج جوردون، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، واضعًا بذلك نهاية لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا في الملاعب. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T12:34+0000

2026-07-16T12:34+0000

2026-07-16T12:34+0000

رياضة

أخبار اسكتلندا

كأس العالم 2026

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وكشف جوردون، البالغ من العمر 43 عامًا، عن قراره عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لم أرد أبدًا أن تنتهي هذه الرحلة، لكن لكل بداية نهاية. لقد عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لكل ما مررت به"، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية. ورغم ذلك، لم يشارك في أي مباراة، واكتفى بدور الحارس البديل في ظل اعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب أنجوس جان.وخلال مسيرته الدولية، خاض جوردون 84 مباراة بقميص منتخب اسكتلندا، فيما شارك في 682 مباراة على مستوى الأندية، مثّل خلالها أندية هارت أوف ميدلوثيان، وكاودنبيث، وسيلتيك، إضافة إلى سندرلاند الإنجليزي، ليختتم مسيرة تُعد من أبرز مسيرات حراس المرمى في الكرة الاسكتلندية.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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