https://sarabic.ae/20260716/أكبر-لاعبي-كأس-العالم-2026-يعلن-اعتزاله-1115247517.html
أكبر لاعبي كأس العالم 2026 يعلن اعتزاله
أكبر لاعبي كأس العالم 2026 يعلن اعتزاله
سبوتنيك عربي
أعلن الحارس الاسكتلندي المخضرم كريج جوردون، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، واضعًا بذلك نهاية لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا في الملاعب. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T12:34+0000
2026-07-16T12:34+0000
2026-07-16T12:34+0000
رياضة
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وكشف جوردون، البالغ من العمر 43 عامًا، عن قراره عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لم أرد أبدًا أن تنتهي هذه الرحلة، لكن لكل بداية نهاية. لقد عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لكل ما مررت به"، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية. ورغم ذلك، لم يشارك في أي مباراة، واكتفى بدور الحارس البديل في ظل اعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب أنجوس جان.وخلال مسيرته الدولية، خاض جوردون 84 مباراة بقميص منتخب اسكتلندا، فيما شارك في 682 مباراة على مستوى الأندية، مثّل خلالها أندية هارت أوف ميدلوثيان، وكاودنبيث، وسيلتيك، إضافة إلى سندرلاند الإنجليزي، ليختتم مسيرة تُعد من أبرز مسيرات حراس المرمى في الكرة الاسكتلندية.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار اسكتلندا, كأس العالم 2026
رياضة, أخبار اسكتلندا, كأس العالم 2026
أكبر لاعبي كأس العالم 2026 يعلن اعتزاله
أعلن الحارس الاسكتلندي المخضرم كريج جوردون، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، واضعًا بذلك نهاية لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا في الملاعب.
وكشف جوردون، البالغ من العمر 43 عامًا، عن قراره عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لم أرد أبدًا أن تنتهي هذه الرحلة، لكن لكل بداية نهاية. لقد عشت أحلامي، وأنا ممتن للغاية لكل ما مررت به"، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية.
وكان جوردون قد دخل تاريخ كأس العالم 2026 باعتباره أكبر اللاعبين سنًا في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تواجد ضمن قائمة منتخب اسكتلندا.
ورغم ذلك، لم يشارك في أي مباراة
، واكتفى بدور الحارس البديل في ظل اعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب أنجوس جان.
وخلال مسيرته الدولية، خاض جوردون 84 مباراة بقميص منتخب اسكتلندا، فيما شارك في 682 مباراة على مستوى الأندية، مثّل خلالها أندية هارت أوف ميدلوثيان، وكاودنبيث، وسيلتيك، إضافة إلى سندرلاند الإنجليزي، ليختتم مسيرة تُعد من أبرز مسيرات حراس المرمى في الكرة الاسكتلندية.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.