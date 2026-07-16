https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الروسية-تزايد-عدد-الدول-الأوروبية-التي-تعلن-عجزها-عن-الاستمرار-في-مساعدة-كييف-1115257399.html

الخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف

الخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن عدد الدول الأوروبية التي تعترف بعدم قدرتها على تقديم دعم غير محدد لكييف يتزايد. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T20:14+0000

2026-07-16T20:14+0000

2026-07-16T20:14+0000

روسيا

موسكو

الخارجية الروسية

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وجاء تصريح زاخاروفا، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "بدأ نظام انضباط العصا يتراجع. ويتزايد عدد الدول في أوروبا، التي تعترف علنًا بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه سياسة بروكسل المتمثلة في تقديم مساعدات لا نهائية لأوكرانيا".وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلا أجنبيا فعليا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين"، لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".

https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الروسية-قوات-تحالف-الراغبين-المنتشرة-في-أوكرانيا-أهداف-عسكرية-مشروعة-1115225317.html

https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html

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