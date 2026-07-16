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https://sarabic.ae/20260716/الخارجية-الروسية-تزايد-عدد-الدول-الأوروبية-التي-تعلن-عجزها-عن-الاستمرار-في-مساعدة-كييف-1115257399.html
الخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف
الخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن عدد الدول الأوروبية التي تعترف بعدم قدرتها على تقديم دعم غير محدد لكييف يتزايد. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T20:14+0000
2026-07-16T20:14+0000
روسيا
موسكو
الخارجية الروسية
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وجاء تصريح زاخاروفا، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "بدأ نظام انضباط العصا يتراجع. ويتزايد عدد الدول في أوروبا، التي تعترف علنًا بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه سياسة بروكسل المتمثلة في تقديم مساعدات لا نهائية لأوكرانيا".وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلا أجنبيا فعليا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين"، لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".
https://sarabic.ae/20260715/الخارجية-الروسية-قوات-تحالف-الراغبين-المنتشرة-في-أوكرانيا-أهداف-عسكرية-مشروعة-1115225317.html
https://sarabic.ae/20260223/باحث-في-العلاقات-الدولية-غياب-واشنطن-عن-اجتماع-تحالف-الراغبين-يعكس-تباعد-المواقف-بشأن-أوكرانيا-1110654026.html
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روسيا, موسكو, الخارجية الروسية
روسيا, موسكو, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف

20:14 GMT 16.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن عدد الدول الأوروبية التي تعترف بعدم قدرتها على تقديم دعم غير محدد لكييف يتزايد.
وجاء تصريح زاخاروفا، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "بدأ نظام انضباط العصا يتراجع. ويتزايد عدد الدول في أوروبا، التي تعترف علنًا بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه سياسة بروكسل المتمثلة في تقديم مساعدات لا نهائية لأوكرانيا".

وفي سياق متصل، صرحت زاخاروفا، أمس الأربعاء، بأن "نشر قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول، وستعتبرها روسيا أهدافا عسكرية مشروعة".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
الخارجية الروسية: قوات "تحالف الراغبين" المنتشرة في أوكرانيا أهداف عسكرية مشروعة
أمس, 13:47 GMT
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "في هذا السياق، نود أن نؤكد مجددًا أن نشر أي وحدات عسكرية من ما يُسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لبلادنا. وهذا، أكرر، يُعدّ تدخلا أجنبيا فعليا، وسيزيد من التهديدات لأمن روسيا. وسنعتبر هذه الوحدات أهدافًا عسكرية مشروعة".

وأضافت: "وفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن خطط نشر هذه القوات، التي ستتمركز بعيدًا عن خطوط المواجهة، جاهزة، وستُجرى مناورات عسكرية خلال الأشهر المقبلة في الدول الأوروبية المتاخمة لأوكرانيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن "تحالف الراغبين" دعاة حرب ولا يريدون السلام، مؤكدًا أن هذا التحالف مخطئ في اعتقاده أنه قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
باحث: غياب واشنطن عن اجتماع "تحالف الراغبين" يعكس تباعد المواقف بشأن أوكرانيا
23 فبراير, 10:26 GMT
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية، معلقًا على الاجتماع المزمع لـ"تحالف الراغبين": "هذا تحالف من دعاة الحرب، مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام، وتريد استمرار الحرب، وهي واهمة في اعتقادها بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا. لذلك، فهو تحالف من المضللين وتحالف من دعاة الحرب".

وفي السياق ذاته، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن "تحالف الراغبين" يشبه مدينتي سدوم وعمورة التوراتيتين، حيث سعى سكانهما، رغم مظهرهم الإنساني، إلى ممارسة العنف ضد كل من يعترض طريقهم.

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إن اسم التحالف (تحالف الراغبين) نفسه يحمل نوعًا من الوحشية، ويفتقر إلى التحديد: فلا يوجد أي تفصيل، لا ذكر لـ"السلام أو "المفاوضات" أو "الوئام" أو "الاستقرار" أو "الأمن"، فقط "تحالف الراغبين"، لطالما انتابني شعور بأن هذا يذكرني بشيء ما. أود التأكيد على أن هذا تشبيه شخصي، وشعور شخصي، ولكنه يذكرني بسدوم وعمورة".
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