https://sarabic.ae/20260716/باحث-توقيف-الناشطة-الروسية-في-باريس-6-أشهر-قبل-الاستماع-إليها-يتجاوز-المعايير-الحقوقية-الأساسية-1115238631.html

باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية

باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية

سبوتنيك عربي

أكد الباحث المتخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان من بيروا، الدكتور عمر نشابة، تعليقا على محاكمة الناشطة الإنسانية الروسية آنا نوفيكوفا في باريس بتهمة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T08:05+0000

2026-07-16T08:05+0000

2026-07-16T08:05+0000

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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى نشابة "استغرابه من إشغال القضاء الفرنسي نفسه وتركيز كل جهوده على هكذا قضية، في وقت هناك قضايا جنائية وجرائم كبرى ترتكب يفترض أن يلاحق فيها القضاء الفرنسي لكنه لا يحرك ساكنًا، لكنه يجد الوقت لملاحقة سيدة تقوم بجمع المساعدات للأطفال المدنيين في دونباس، وهذا أمر مستغرب يدل على أن فرنسا تتعامل مع موضوع حقوق الإنسان في كثير من الأحيان وكأنه أداة سياسية وليس قناعة وقيمة وطنية كما تدل الوثائق والمبادئ الفرنسية".وسأل نشابة "هل المقصود أن يعطلوا عمل هذه السيدة ويمنعوها ويمنعوا الجمعية التي تعمل لمساعدة الناس، ومنع وصول الدواء والملابس وحاجات الأطفال والحاجات الطبية إلى الناس؟، لهذا أستغرب أن يقوم القضاء الفرنسي بهذا التحرك".وختم الباحث بالقول: "عندما تحاكم سيدة تقوم بجمع المساعدات الإنسانية ويتم توقيفها لستة أشهر ومن ثم محاكمتها، سترون غداً الوسائل الإعلامية الفرنسية كيف ستقوم بإدانتها بشكل مسبق، هم ينشرون بعض المعلومات في وسائل إعلامهم تدينها قبل إدانة المحكمة، وبالتالي هذه أحكام مسبقة، ما يدل على الشحن السياسي لكل ما يتعلق بروسيا في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية، وهذا أمر مؤسف لأنه لا يستند إلى إثباتات وأدلة ومنطق في التعامل مع هذا الملف".من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟

https://sarabic.ae/20260715/نائب-سابق-في-البرلمان-اللبناني-الولايات-المتحدة-تريد-محكمة-جنائية-دولية-تحاسب-الآخرين-ولا-تحاسبها-1115217493.html

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