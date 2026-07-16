باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/باحث-توقيف-الناشطة-الروسية-في-باريس-6-أشهر-قبل-الاستماع-إليها-يتجاوز-المعايير-الحقوقية-الأساسية-1115238631.html
باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية
باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث المتخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان من بيروا، الدكتور عمر نشابة، تعليقا على محاكمة الناشطة الإنسانية الروسية آنا نوفيكوفا في باريس بتهمة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T08:05+0000
2026-07-16T08:05+0000
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101295729_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_958151ca6e6b7052ca71e7cb66d01e71.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى نشابة "استغرابه من إشغال القضاء الفرنسي نفسه وتركيز كل جهوده على هكذا قضية، في وقت هناك قضايا جنائية وجرائم كبرى ترتكب يفترض أن يلاحق فيها القضاء الفرنسي لكنه لا يحرك ساكنًا، لكنه يجد الوقت لملاحقة سيدة تقوم بجمع المساعدات للأطفال المدنيين في دونباس، وهذا أمر مستغرب يدل على أن فرنسا تتعامل مع موضوع حقوق الإنسان في كثير من الأحيان وكأنه أداة سياسية وليس قناعة وقيمة وطنية كما تدل الوثائق والمبادئ الفرنسية".وسأل نشابة "هل المقصود أن يعطلوا عمل هذه السيدة ويمنعوها ويمنعوا الجمعية التي تعمل لمساعدة الناس، ومنع وصول الدواء والملابس وحاجات الأطفال والحاجات الطبية إلى الناس؟، لهذا أستغرب أن يقوم القضاء الفرنسي بهذا التحرك".وختم الباحث بالقول: "عندما تحاكم سيدة تقوم بجمع المساعدات الإنسانية ويتم توقيفها لستة أشهر ومن ثم محاكمتها، سترون غداً الوسائل الإعلامية الفرنسية كيف ستقوم بإدانتها بشكل مسبق، هم ينشرون بعض المعلومات في وسائل إعلامهم تدينها قبل إدانة المحكمة، وبالتالي هذه أحكام مسبقة، ما يدل على الشحن السياسي لكل ما يتعلق بروسيا في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية، وهذا أمر مؤسف لأنه لا يستند إلى إثباتات وأدلة ومنطق في التعامل مع هذا الملف".من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
https://sarabic.ae/20260715/نائب-سابق-في-البرلمان-اللبناني-الولايات-المتحدة-تريد-محكمة-جنائية-دولية-تحاسب-الآخرين-ولا-تحاسبها-1115217493.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101295729_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b4d4261003f8544e2d3e4d74842a411f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري
حصري

باحث: توقيف الناشطة الروسية في باريس 6 أشهر قبل الاستماع إليها يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية

08:05 GMT 16.07.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورباريس
باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث المتخصص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان من بيروا، الدكتور عمر نشابة، تعليقا على محاكمة الناشطة الإنسانية الروسية آنا نوفيكوفا في باريس بتهمة مساعدة المدنيين في دونباس، أن "مسألة التوقيف الاحتياطي لمدة 6 أشهر قبل الاستماع إليها أمر يتجاوز المعايير الحقوقية الأساسية".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أبدى نشابة "استغرابه من إشغال القضاء الفرنسي نفسه وتركيز كل جهوده على هكذا قضية، في وقت هناك قضايا جنائية وجرائم كبرى ترتكب يفترض أن يلاحق فيها القضاء الفرنسي لكنه لا يحرك ساكنًا، لكنه يجد الوقت لملاحقة سيدة تقوم بجمع المساعدات للأطفال المدنيين في دونباس، وهذا أمر مستغرب يدل على أن فرنسا تتعامل مع موضوع حقوق الإنسان في كثير من الأحيان وكأنه أداة سياسية وليس قناعة وقيمة وطنية كما تدل الوثائق والمبادئ الفرنسية".
وأضاف أن "هذه المحاكمة تؤكد ازدواجية معايير الغرب تجاه العمل الإنساني في مناطق النزاع، كما أن الحكومة الفرنسية والكثير من الحكومات الأوروبية، فقدت صوابها لأنها تتعامل مع روسيا وكأنها عدو تشكل خطرًا كبيرًا عليها، على الرغم من أن نظام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات "جنيف" تدعو إلى حماية المدنيين ومساعدتهم عندما يكونون في حالة إنسانية صعبة، لذلك ملاحقة من يزود هؤلاء الناس بالحاجات الأساسية يجب أن يكون موضع إدانة".
وسأل نشابة "هل المقصود أن يعطلوا عمل هذه السيدة ويمنعوها ويمنعوا الجمعية التي تعمل لمساعدة الناس، ومنع وصول الدواء والملابس وحاجات الأطفال والحاجات الطبية إلى الناس؟، لهذا أستغرب أن يقوم القضاء الفرنسي بهذا التحرك".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
نائب سابق في البرلمان اللبناني: الولايات المتحدة تريد محكمة جنائية دولية تحاسب الآخرين ولا تحاسبها
أمس, 08:07 GMT
وختم الباحث بالقول: "عندما تحاكم سيدة تقوم بجمع المساعدات الإنسانية ويتم توقيفها لستة أشهر ومن ثم محاكمتها، سترون غداً الوسائل الإعلامية الفرنسية كيف ستقوم بإدانتها بشكل مسبق، هم ينشرون بعض المعلومات في وسائل إعلامهم تدينها قبل إدانة المحكمة، وبالتالي هذه أحكام مسبقة، ما يدل على الشحن السياسي لكل ما يتعلق بروسيا في فرنسا وفي بعض الدول الأوروبية، وهذا أمر مؤسف لأنه لا يستند إلى إثباتات وأدلة ومنطق في التعامل مع هذا الملف".
من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟
تصويت... برأيك هل تستغل بعض الدول الانشغال العالمي بالمونديال لتمرير مصالحها وتصعيد النزاعات؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала