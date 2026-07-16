https://sarabic.ae/20260716/من-الكهوف-إلى-بناء-الشخصية-كيف-يصنع-المستكشف-الصغير-في-ليبيا-جيلا-يعتمد-على-نفسه؟-1115238041.html

من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟

من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟

سبوتنيك عربي

في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتأثير التكنولوجيا على الأطفال، وتراجع ارتباطهم بالطبيعة والأنشطة الميدانية، تبرز في مدينة بنغازي مبادرات تسعى إلى إعادة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T07:35+0000

2026-07-16T07:35+0000

2026-07-16T07:35+0000

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ويأتي من بين هذه المبادرات منتدى "المستكشف الصغير"، الذي يقدم تجربة مختلفة تجمع بين المغامرة والاستكشاف والتعلم، من خلال رحلات إلى الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، وأنشطة بحرية وبرامج بيئية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل شخصياتهم.بداية القصةقال المستكشف جمال القماطي إن "فكرة منتدى المستكشف الصغير بدأت عام 2022، خلال مشاركة فريقه في إحدى الرحلات الاستكشافية مع بعثة إيطالية متخصصة في الاستكشاف والاستغوار، حيث اقترح أعضاء البعثة تأسيس نادٍ يعنى برياضات التسلق والرياضات الخطرة المرتبطة بالاستكشاف، ومن تلك الفكرة انطلقت رحلة تأسيس المنتدى، الذي أصبح اليوم منصة تجمع بين المغامرة والتعليم وتنمية مهارات الأطفال والناشئة".وأشار إلى أن "الفئة العمرية التي يركز عليها المنتدى بشكل رئيسي هي الأطفال واليافعون بين 6 و17 عامًا، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس".ولفت القماطي إلى أن "هذه الأنشطة كانت شبه غائبة في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع المنتدى إلى توفيرها وفق أسس آمنة ومنظمة، ما ساهم في انتشاره واستقطاب أعداد متزايدة من الأطفال والأسر المهتمة بهذا النوع من الأنشطة".وقال القماطي إن "هذه الرحلات تساعد الأطفال على التغلب على الخوف من الظلام والأماكن الضيقة والمرتفعة، كما تشجعهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على قدراتهم في مواجهة التحديات".وأشار إلى أن أهداف المنتدى لا تقتصر على المغامرة والاستكشاف، بل تمتد إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وفي هذا الإطار، نفذ المنتدى عدداً من المبادرات البيئية بالشراكة مع بلدية بنغازي، شملت حملات واسعة للتشجير أسهمت في زراعة عدد من حدائق المدينة، إلى جانب حملات لتنظيف الركام وإزالة مكبات النفايات العشوائية في عدة مناطق.تجربة فريدةورغم حداثة تجربة منتدى "المستكشف الصغير"، فإنها تقدم نموذجًا مختلفًا في الاستثمار في الأطفال، من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة، بعيدًا عن الأنشطة التقليدية التي تقتصر على الترفيه. فالمغامرة هنا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء شخصية أكثر ثقة واستقلالية، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والمسؤولية المجتمعية.ومع اتساع الإقبال على هذه الأنشطة، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية دعم مثل هذه المبادرات وتطويرها لتصبح جزءًا من برامج تنمية الطفل في ليبيا، خاصة في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة تجمع بين التعليم والترفيه واكتشاف المواهب. فبناء الأجيال لا يقتصر على المدارس وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى تجارب ميدانية تصنع الثقة، وتغرس حب الاستكشاف، وتفتح أمام الأطفال آفاقًا جديدة لفهم أنفسهم ومحيطهم، ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.شح المياه يهدد ليبيا… هل يواجه النهر الصناعي أكبر اختبار في تاريخه؟وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.. من منصات للتواصل إلى أدوات للتأثير والتضليل

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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