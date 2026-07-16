من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتأثير التكنولوجيا على الأطفال، وتراجع ارتباطهم بالطبيعة والأنشطة الميدانية، تبرز في مدينة بنغازي مبادرات تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه والتعليم خارج الفصول الدراسية.
ويأتي من بين هذه المبادرات منتدى "المستكشف الصغير"، الذي يقدم تجربة مختلفة تجمع بين المغامرة والاستكشاف والتعلم، من خلال رحلات إلى الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، وأنشطة بحرية وبرامج بيئية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل شخصياتهم.
ولا تقتصر أهداف المنتدى على توفير مساحة للترفيه، بل تمتد إلى بناء جيل أكثر ثقة بنفسه، قادر على مواجهة التحديات، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. كما يحرص القائمون عليه على غرس قيم المحافظة على البيئة والعمل التطوعي، عبر حملات للتشجير وتنظيف الأماكن العامة. وبين المغامرة والتربية، يطرح هذا النموذج تساؤلات حول أهمية الأنشطة الاستكشافية في تنمية شخصية الطفل، ودورها في إعداد جيل أكثر ارتباطًا بالطبيعة وأكثر قدرة على الاعتماد على الذات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
بداية القصة
قال المستكشف جمال القماطي إن "فكرة منتدى المستكشف الصغير بدأت عام 2022، خلال مشاركة فريقه في إحدى الرحلات الاستكشافية مع بعثة إيطالية متخصصة في الاستكشاف والاستغوار، حيث اقترح أعضاء البعثة تأسيس نادٍ يعنى برياضات التسلق والرياضات الخطرة المرتبطة بالاستكشاف، ومن تلك الفكرة انطلقت رحلة تأسيس المنتدى، الذي أصبح اليوم منصة تجمع بين المغامرة والتعليم وتنمية مهارات الأطفال والناشئة".
وأوضح القماطي أن "المنتدى لم يقتصر على تقديم الأنشطة الرياضية فقط، بل عمل على دمج مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والتربوية التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، بداية من مرحلة الحضانة وحتى سن السابعة عشرة.
وأشار إلى أن "الفئة العمرية التي يركز عليها المنتدى بشكل رئيسي هي الأطفال واليافعون بين 6 و17 عامًا، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس".
وأضاف أن "المنتدى ينظم على مدار العام العديد من الرحلات الاستكشافية داخل مدينة بنغازي وخارجها، وتشمل استكشاف الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، إلى جانب تنظيم أنشطة بحرية وبرامج للمغامرات في الهواء الطلق".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ولفت القماطي إلى أن "هذه الأنشطة كانت شبه غائبة في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع المنتدى إلى توفيرها وفق أسس آمنة ومنظمة، ما ساهم في انتشاره واستقطاب أعداد متزايدة من الأطفال والأسر المهتمة بهذا النوع من الأنشطة".
وأكد أن "رحلات استكشاف الكهوف تُعد من أبرز البرامج التي يقدمها المنتدى، لما لها من أثر كبير في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قدراته النفسية والسلوكية".
وقال القماطي إن "هذه الرحلات تساعد الأطفال على التغلب على الخوف من الظلام والأماكن الضيقة والمرتفعة، كما تشجعهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على قدراتهم في مواجهة التحديات".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن أهداف المنتدى لا تقتصر على المغامرة والاستكشاف، بل تمتد إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وفي هذا الإطار، نفذ المنتدى عدداً من المبادرات البيئية بالشراكة مع بلدية بنغازي، شملت حملات واسعة للتشجير أسهمت في زراعة عدد من حدائق المدينة، إلى جانب حملات لتنظيف الركام وإزالة مكبات النفايات العشوائية في عدة مناطق.
واختتم القماطي حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع خطط لتوسيع نطاق حملات التشجير والنظافة لتشمل حدائق وأحياء جديدة في مدينة بنغازي، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وترسيخ قيم العمل التطوعي لدى الأطفال، وإعداد جيل يمتلك روح المبادرة والاعتماد على النفس، ويجمع بين حب المغامرة والإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.
تجربة فريدة
ورغم حداثة تجربة منتدى "المستكشف الصغير"، فإنها تقدم نموذجًا مختلفًا في الاستثمار في الأطفال، من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة، بعيدًا عن الأنشطة التقليدية التي تقتصر على الترفيه. فالمغامرة هنا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء شخصية أكثر ثقة واستقلالية، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والمسؤولية المجتمعية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومع اتساع الإقبال على هذه الأنشطة، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية دعم مثل هذه المبادرات وتطويرها لتصبح جزءًا من برامج تنمية الطفل في ليبيا، خاصة في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة تجمع بين التعليم والترفيه واكتشاف المواهب. فبناء الأجيال لا يقتصر على المدارس وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى تجارب ميدانية تصنع الثقة، وتغرس حب الاستكشاف، وتفتح أمام الأطفال آفاقًا جديدة لفهم أنفسهم ومحيطهم، ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.