من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/من-الكهوف-إلى-بناء-الشخصية-كيف-يصنع-المستكشف-الصغير-في-ليبيا-جيلا-يعتمد-على-نفسه؟-1115238041.html
من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟
سبوتنيك عربي
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتأثير التكنولوجيا على الأطفال، وتراجع ارتباطهم بالطبيعة والأنشطة الميدانية، تبرز في مدينة بنغازي مبادرات تسعى إلى إعادة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T07:35+0000
2026-07-16T07:35+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115237191_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cfd8c5b9ca590fd9ce6f0afb3904dfe8.jpg
ويأتي من بين هذه المبادرات منتدى "المستكشف الصغير"، الذي يقدم تجربة مختلفة تجمع بين المغامرة والاستكشاف والتعلم، من خلال رحلات إلى الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، وأنشطة بحرية وبرامج بيئية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل شخصياتهم.بداية القصةقال المستكشف جمال القماطي إن "فكرة منتدى المستكشف الصغير بدأت عام 2022، خلال مشاركة فريقه في إحدى الرحلات الاستكشافية مع بعثة إيطالية متخصصة في الاستكشاف والاستغوار، حيث اقترح أعضاء البعثة تأسيس نادٍ يعنى برياضات التسلق والرياضات الخطرة المرتبطة بالاستكشاف، ومن تلك الفكرة انطلقت رحلة تأسيس المنتدى، الذي أصبح اليوم منصة تجمع بين المغامرة والتعليم وتنمية مهارات الأطفال والناشئة".وأشار إلى أن "الفئة العمرية التي يركز عليها المنتدى بشكل رئيسي هي الأطفال واليافعون بين 6 و17 عامًا، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس".ولفت القماطي إلى أن "هذه الأنشطة كانت شبه غائبة في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع المنتدى إلى توفيرها وفق أسس آمنة ومنظمة، ما ساهم في انتشاره واستقطاب أعداد متزايدة من الأطفال والأسر المهتمة بهذا النوع من الأنشطة".وقال القماطي إن "هذه الرحلات تساعد الأطفال على التغلب على الخوف من الظلام والأماكن الضيقة والمرتفعة، كما تشجعهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على قدراتهم في مواجهة التحديات".وأشار إلى أن أهداف المنتدى لا تقتصر على المغامرة والاستكشاف، بل تمتد إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وفي هذا الإطار، نفذ المنتدى عدداً من المبادرات البيئية بالشراكة مع بلدية بنغازي، شملت حملات واسعة للتشجير أسهمت في زراعة عدد من حدائق المدينة، إلى جانب حملات لتنظيف الركام وإزالة مكبات النفايات العشوائية في عدة مناطق.تجربة فريدةورغم حداثة تجربة منتدى "المستكشف الصغير"، فإنها تقدم نموذجًا مختلفًا في الاستثمار في الأطفال، من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة، بعيدًا عن الأنشطة التقليدية التي تقتصر على الترفيه. فالمغامرة هنا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء شخصية أكثر ثقة واستقلالية، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والمسؤولية المجتمعية.ومع اتساع الإقبال على هذه الأنشطة، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية دعم مثل هذه المبادرات وتطويرها لتصبح جزءًا من برامج تنمية الطفل في ليبيا، خاصة في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة تجمع بين التعليم والترفيه واكتشاف المواهب. فبناء الأجيال لا يقتصر على المدارس وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى تجارب ميدانية تصنع الثقة، وتغرس حب الاستكشاف، وتفتح أمام الأطفال آفاقًا جديدة لفهم أنفسهم ومحيطهم، ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.شح المياه يهدد ليبيا… هل يواجه النهر الصناعي أكبر اختبار في تاريخه؟وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.. من منصات للتواصل إلى أدوات للتأثير والتضليل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115237191_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_30cad13d0c6245384d82f55c3bd92954.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي

من الكهوف إلى بناء الشخصية... كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلا يعتمد على نفسه؟

07:35 GMT 16.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع المستكشف الصغير في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتأثير التكنولوجيا على الأطفال، وتراجع ارتباطهم بالطبيعة والأنشطة الميدانية، تبرز في مدينة بنغازي مبادرات تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الترفيه والتعليم خارج الفصول الدراسية.
ويأتي من بين هذه المبادرات منتدى "المستكشف الصغير"، الذي يقدم تجربة مختلفة تجمع بين المغامرة والاستكشاف والتعلم، من خلال رحلات إلى الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، وأنشطة بحرية وبرامج بيئية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل شخصياتهم.
ولا تقتصر أهداف المنتدى على توفير مساحة للترفيه، بل تمتد إلى بناء جيل أكثر ثقة بنفسه، قادر على مواجهة التحديات، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. كما يحرص القائمون عليه على غرس قيم المحافظة على البيئة والعمل التطوعي، عبر حملات للتشجير وتنظيف الأماكن العامة. وبين المغامرة والتربية، يطرح هذا النموذج تساؤلات حول أهمية الأنشطة الاستكشافية في تنمية شخصية الطفل، ودورها في إعداد جيل أكثر ارتباطًا بالطبيعة وأكثر قدرة على الاعتماد على الذات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع المستكشف الصغير في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY

بداية القصة

قال المستكشف جمال القماطي إن "فكرة منتدى المستكشف الصغير بدأت عام 2022، خلال مشاركة فريقه في إحدى الرحلات الاستكشافية مع بعثة إيطالية متخصصة في الاستكشاف والاستغوار، حيث اقترح أعضاء البعثة تأسيس نادٍ يعنى برياضات التسلق والرياضات الخطرة المرتبطة بالاستكشاف، ومن تلك الفكرة انطلقت رحلة تأسيس المنتدى، الذي أصبح اليوم منصة تجمع بين المغامرة والتعليم وتنمية مهارات الأطفال والناشئة".

وأوضح القماطي أن "المنتدى لم يقتصر على تقديم الأنشطة الرياضية فقط، بل عمل على دمج مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والتربوية التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، بداية من مرحلة الحضانة وحتى سن السابعة عشرة.

وأشار إلى أن "الفئة العمرية التي يركز عليها المنتدى بشكل رئيسي هي الأطفال واليافعون بين 6 و17 عامًا، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس".

وأضاف أن "المنتدى ينظم على مدار العام العديد من الرحلات الاستكشافية داخل مدينة بنغازي وخارجها، وتشمل استكشاف الكهوف والأودية والمناطق الطبيعية، إلى جانب تنظيم أنشطة بحرية وبرامج للمغامرات في الهواء الطلق".

© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع المستكشف الصغير في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ولفت القماطي إلى أن "هذه الأنشطة كانت شبه غائبة في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع المنتدى إلى توفيرها وفق أسس آمنة ومنظمة، ما ساهم في انتشاره واستقطاب أعداد متزايدة من الأطفال والأسر المهتمة بهذا النوع من الأنشطة".

وأكد أن "رحلات استكشاف الكهوف تُعد من أبرز البرامج التي يقدمها المنتدى، لما لها من أثر كبير في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قدراته النفسية والسلوكية".

وقال القماطي إن "هذه الرحلات تساعد الأطفال على التغلب على الخوف من الظلام والأماكن الضيقة والمرتفعة، كما تشجعهم على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على قدراتهم في مواجهة التحديات".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع المستكشف الصغير في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأشار إلى أن أهداف المنتدى لا تقتصر على المغامرة والاستكشاف، بل تمتد إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وفي هذا الإطار، نفذ المنتدى عدداً من المبادرات البيئية بالشراكة مع بلدية بنغازي، شملت حملات واسعة للتشجير أسهمت في زراعة عدد من حدائق المدينة، إلى جانب حملات لتنظيف الركام وإزالة مكبات النفايات العشوائية في عدة مناطق.
واختتم القماطي حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع خطط لتوسيع نطاق حملات التشجير والنظافة لتشمل حدائق وأحياء جديدة في مدينة بنغازي، بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وترسيخ قيم العمل التطوعي لدى الأطفال، وإعداد جيل يمتلك روح المبادرة والاعتماد على النفس، ويجمع بين حب المغامرة والإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه.

تجربة فريدة

ورغم حداثة تجربة منتدى "المستكشف الصغير"، فإنها تقدم نموذجًا مختلفًا في الاستثمار في الأطفال، من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة، بعيدًا عن الأنشطة التقليدية التي تقتصر على الترفيه. فالمغامرة هنا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء شخصية أكثر ثقة واستقلالية، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والمسؤولية المجتمعية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمن الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع المستكشف الصغير في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
من الكهوف إلى بناء الشخصية.. كيف يصنع "المستكشف الصغير" في ليبيا جيلاً يعتمد على نفسه؟
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ومع اتساع الإقبال على هذه الأنشطة، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية دعم مثل هذه المبادرات وتطويرها لتصبح جزءًا من برامج تنمية الطفل في ليبيا، خاصة في ظل الحاجة إلى مساحات آمنة تجمع بين التعليم والترفيه واكتشاف المواهب. فبناء الأجيال لا يقتصر على المدارس وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى تجارب ميدانية تصنع الثقة، وتغرس حب الاستكشاف، وتفتح أمام الأطفال آفاقًا جديدة لفهم أنفسهم ومحيطهم، ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.
شح المياه يهدد ليبيا… هل يواجه النهر الصناعي أكبر اختبار في تاريخه؟
وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا.. من منصات للتواصل إلى أدوات للتأثير والتضليل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала