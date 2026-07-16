https://sarabic.ae/20260716/باحث-سياسي-المنطقة-ذاهبة-إلى-تصعيد-خطير-والوساطات-تعمل-بصورة-ضعيفة--1115245155.html
باحث سياسي: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير والوساطات تعمل بصورة ضعيفة
باحث سياسي: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير والوساطات تعمل بصورة ضعيفة
سبوتنيك عربي
رأى الكاتب والباحث السياسي العراقي من بغداد، الأستاذ كامل الكعدي، أن "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير على الأصعدة كافة، في وقت تعمل فيه الوساطات بصورة ضعيفة،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T11:37+0000
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وقال الكعدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإدارة الأمريكية لم تفهم بعد الشخصية الإيرانية العنيدة والقوية والشرسة، وبالتالي لا تستطيع الضغط عليها حتى لو كلفها ذلك حياتها، لكن كل ما ضاقت الأمور تكون ذاهبة إلى الانفراج والا ستتوسع الأزمة وتكون لها عواقب وخيمة على الأطراف كافة".وبالنسبة إلى مذكرة التفاهم، اعتبر الكعدي أن "المذكرة في عداد الموتى وانتهت تقريبا، لأن الأمور ذهبت إلى منحى آخر وتصعيد كبير، لذلك على الولايات المتحدة وإيران العودة إلى طاولة المفاوضات، والانتهاء من هذا الملف لتجنيب المنطقة الويلات الكبيرة، خاصة ما يتعلق بمصادر الطاقة".وختم الباحث العراقي: "حصول الطرفين على ضمانات في أي مفاوضات مقبلة، مشكلة كبيرة لكن الزمن كفيل بحلها، لكن الوسطاء يعملون على إنهاء الأزمة فهم في أحلك الظروف تمكنوا من الوصول إلى هدنة واتفاقية، لذلك الباب سيكون مفتوحا للتفاوض لكنه يحتاج لتنازلات من الطرفين".
https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-إيران-تركز-على-استهداف-البنية-التحتية-الهجومية-الأمريكية-1115232624.html
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-أمريكا-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيقابله-تدمير-ما-تبقى-من-البنية-التحتية-في-المنطقة-1115238326.html
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أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, الوساطة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, الوساطة, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث سياسي: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير والوساطات تعمل بصورة ضعيفة
حصري
رأى الكاتب والباحث السياسي العراقي من بغداد، الأستاذ كامل الكعدي، أن "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير على الأصعدة كافة، في وقت تعمل فيه الوساطات بصورة ضعيفة، والطرفان لا يلتزمان".
وقال الكعدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإدارة الأمريكية لم تفهم بعد الشخصية الإيرانية العنيدة والقوية والشرسة، وبالتالي لا تستطيع الضغط عليها حتى لو كلفها ذلك حياتها، لكن كل ما ضاقت الأمور تكون ذاهبة إلى الانفراج والا ستتوسع الأزمة وتكون لها عواقب وخيمة على الأطراف كافة".
وعن دور إسرائيل في هذه الحرب، أكد الكعدي أن "إسرائيل هي المحرض الأكبر، وبالتالي إسرائيل تريد وتعمل على أي فرصة للدخول بالحرب وضرب الأهداف الإيرانية بقوة".
وأضاف: "لا تلتزم الإدارة الأمريكية بكثير من الوعود، فعند أي خرق بسيط تصبح في حالة التصعيد، وبالتالي هذه سياسة حربية ولفرض الرأي، وهذا مرفوض بالنسبة لإيران".
وبالنسبة إلى مذكرة التفاهم، اعتبر الكعدي أن "المذكرة في عداد الموتى وانتهت تقريبا، لأن الأمور ذهبت إلى منحى آخر وتصعيد كبير، لذلك على الولايات المتحدة وإيران العودة إلى طاولة المفاوضات، والانتهاء من هذا الملف لتجنيب المنطقة الويلات الكبيرة، خاصة ما يتعلق بمصادر الطاقة".
ولفت الكعدي إلى أن "دول الخليج نأت بنفسها عن الدخول في هذه الحرب، فهي لديها مع إيران وهي ترفض الدخول في هذه الحرب، وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية جرها إليها".
وختم الباحث العراقي: "حصول الطرفين على ضمانات في أي مفاوضات مقبلة، مشكلة كبيرة لكن الزمن كفيل بحلها، لكن الوسطاء يعملون على إنهاء الأزمة فهم في أحلك الظروف تمكنوا من الوصول إلى هدنة واتفاقية، لذلك الباب سيكون مفتوحا للتفاوض لكنه يحتاج لتنازلات من الطرفين".