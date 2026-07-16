https://sarabic.ae/20260716/باحث-سياسي-المنطقة-ذاهبة-إلى-تصعيد-خطير-والوساطات-تعمل-بصورة-ضعيفة--1115245155.html

باحث سياسي: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير والوساطات تعمل بصورة ضعيفة

باحث سياسي: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير والوساطات تعمل بصورة ضعيفة

سبوتنيك عربي

رأى الكاتب والباحث السياسي العراقي من بغداد، الأستاذ كامل الكعدي، أن "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد خطير على الأصعدة كافة، في وقت تعمل فيه الوساطات بصورة ضعيفة،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T11:37+0000

2026-07-16T11:37+0000

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وقال الكعدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإدارة الأمريكية لم تفهم بعد الشخصية الإيرانية العنيدة والقوية والشرسة، وبالتالي لا تستطيع الضغط عليها حتى لو كلفها ذلك حياتها، لكن كل ما ضاقت الأمور تكون ذاهبة إلى الانفراج والا ستتوسع الأزمة وتكون لها عواقب وخيمة على الأطراف كافة".وبالنسبة إلى مذكرة التفاهم، اعتبر الكعدي أن "المذكرة في عداد الموتى وانتهت تقريبا، لأن الأمور ذهبت إلى منحى آخر وتصعيد كبير، لذلك على الولايات المتحدة وإيران العودة إلى طاولة المفاوضات، والانتهاء من هذا الملف لتجنيب المنطقة الويلات الكبيرة، خاصة ما يتعلق بمصادر الطاقة".وختم الباحث العراقي: "حصول الطرفين على ضمانات في أي مفاوضات مقبلة، مشكلة كبيرة لكن الزمن كفيل بحلها، لكن الوسطاء يعملون على إنهاء الأزمة فهم في أحلك الظروف تمكنوا من الوصول إلى هدنة واتفاقية، لذلك الباب سيكون مفتوحا للتفاوض لكنه يحتاج لتنازلات من الطرفين".

https://sarabic.ae/20260715/الحرس-الثوري-إيران-تركز-على-استهداف-البنية-التحتية-الهجومية-الأمريكية-1115232624.html

https://sarabic.ae/20260716/إيران-تحذر-أمريكا-استهداف-بنيتنا-التحتية-سيقابله-تدمير-ما-تبقى-من-البنية-التحتية-في-المنطقة-1115238326.html

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