https://sarabic.ae/20260716/حزب-الله-ينفي-وجود-أنشطة-له-داخل-سوريا-1115252841.html
"حزب الله" ينفي وجود أنشطة له داخل سوريا
"حزب الله" ينفي وجود أنشطة له داخل سوريا
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، مجددا ما يتردد بشأن وجود نشاط له داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات سبق أن دحضها مرارا، وأنها لا تستند إلى أي أساس من... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T16:12+0000
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وقال الحزب، اليوم الخميس، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة له: " تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لـ "حزب الله" داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارا وتكرارا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا".وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح "حزب الله" اللبناني.وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله" اللبناني، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.
https://sarabic.ae/20260715/ترامب-الشرع-سيكون-أكثر-دقة-من-إسرائيل-عند-تولي-أمر-حزب-الله-1115228803.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
"حزب الله" ينفي وجود أنشطة له داخل سوريا
نفى "حزب الله" اللبناني، مجددا ما يتردد بشأن وجود نشاط له داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات سبق أن دحضها مرارا، وأنها لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
وقال الحزب، اليوم الخميس، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة له: " تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لـ "حزب الله" داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارا وتكرارا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا".
وأضاف البيان: "وعليه، تجدد العلاقات الإعلامية في "حزب الله" نفيها لهذه المزاعم الواهية، وتؤكد أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لـ"حزب الله"، وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة".
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ
عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح "حزب الله" اللبناني.
وقال مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية".
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة
كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله" اللبناني، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.