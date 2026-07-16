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خبير طاقة لـ"سبوتنيك": التوترات الجيوسياسية تشعل أسواق النفط... وتغيرات هيكلية في استراتيجيات الطاقة
خبير طاقة لـ"سبوتنيك": التوترات الجيوسياسية تشعل أسواق النفط... وتغيرات هيكلية في استراتيجيات الطاقة
سبوتنيك عربي
اعتبر محلل أسواق الطاقة والنفط، بشار الحلبي، أن القفزة الأخيرة في أسعارنفط خام "برنت"، التي لامست مستوى 85 دولارا للبرميل بنسبة نمو تراوحت بين 13% و15% خلال... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T17:18+0000
2026-07-16T17:18+0000
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اقتصاد
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وفي تصريح لوكالة"سبوتنيك"، أوضح الحلبي أن هذا الارتفاع يأتي كاستجابة مباشرة للعمليات العسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتأزم الأوضاع في مضيق هرمز، لا سيما مع استهداف ناقلات النفط والغاز، وقرار واشنطن بفرض حصار بحري عسكري على الموانئ الإيرانية.وحذر الحلبي من أن استمرار التصعيد وتعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز سيضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.وفي سياق التحولات الاستراتيجية، تطرق الحلبي إلى قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة "أوبك+" منذ شهر مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا ينحصر في الجدل التقني حول حصص الإنتاج، رغم كون الإمارات من الدول القليلة التي استثمرت بفاعلية لرفع قدرتها الإنتاجية لتتراوح بين 4.8 إلى 5 مليون برميل يومياً، بل يعكس رغبة الدولة في انتهاج سياسة نفطية مستقلة تمنحها مرونة أكبر في إدارة الإنتاج وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية.وأضاف الحلبي: "تنظر الدولة إلى هذا التحرر كأداة استراتيجية لتعظيم العائدات، التي تُعد الرافعة المالية الأساسية لتمويل التحول نحو "اقتصادات المستقبل"، القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لترسيخ مكانتها كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية".وفي هذا الإطار، لفت الحلبي إلى ميزة استراتيجية بالغة الأهمية؛ حيث تمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خطوط أنابيب نفطية متطورة تمتد لتتجاوز مضيق هرمز. هذه الشبكة الحيوية تسمح للدولتين بضخ وتصدير كميات كبيرة من النفط مباشرة إلى الأسواق الدولية، ما يمنحهما موقعاً تفضيلياً وأكثر أماناً في ظل تصاعد التوترات الأمنية، ويضمن استمرار إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن مخاطر التعطل أو الاستهداف في الممر المائي المضطرب.قطاع المشتقات: الضحية الخفية للاضطراباتوشدد الحلبي على أن الأزمة لا تقف عند حدود "الخام"، بل تمتد لتضرب قطاع "المشتقات النفطية"، مشيراً إلى محاور خطيرة ومنها:وأكد الحلبي على أن قطاع المشتقات هو الحلقة الأكثر حساسية، وأن التداعيات الجيوسياسية الحالية تتجاوز في آثارها مجرد أسعار البراميل، لتصل إلى صلب استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
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https://sarabic.ae/20260710/وكالة-الطاقة-الدولية-أوبك-ترفع-إنتاج-النفط-بـ21-مليون-برميل-يوميا-في-يونيو-1115092450.html
https://sarabic.ae/20260528/مسؤول-في-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-استمرار-ارتفاع-أسعار-الطاقة-فوق-التوقعات-1113833654.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, نفط خام, برنت, اقتصاد, العالم, مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك, حصري, نفط خام, برنت, اقتصاد, العالم, مضيق هرمز

خبير طاقة لـ"سبوتنيك": التوترات الجيوسياسية تشعل أسواق النفط... وتغيرات هيكلية في استراتيجيات الطاقة

17:18 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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اعتبر محلل أسواق الطاقة والنفط، بشار الحلبي، أن القفزة الأخيرة في أسعارنفط خام "برنت"، التي لامست مستوى 85 دولارا للبرميل بنسبة نمو تراوحت بين 13% و15% خلال الأيام الماضية، تعكس عودة "العلاوة الجيوسياسية" إلى الأسواق العالمية بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي تصريح لوكالة"سبوتنيك"، أوضح الحلبي أن هذا الارتفاع يأتي كاستجابة مباشرة للعمليات العسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتأزم الأوضاع في مضيق هرمز، لا سيما مع استهداف ناقلات النفط والغاز، وقرار واشنطن بفرض حصار بحري عسكري على الموانئ الإيرانية.

وأشار إلى أن الأسواق كانت تعاني من "تفاؤل مفرط" منذ يونيو/حزيران الماضي، حيال المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الواقع أثبت صعوبة الملفات العالقة، ما جعل الانفراج السياسي أمراً بعيد المنال.

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الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في هرمز ينذر بحوادث أكبر في قطاع الطاقة العالمي
13 يوليو, 06:17 GMT
وحذر الحلبي من أن استمرار التصعيد وتعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز سيضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وأوضح أن الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، اليابان، ودول"OECD" استنفدت جزءاً كبيراً من احتياطاتها الاستراتيجية، وأي اضطرار لاستخدام مكثف لما تبقى منها سيضغط على الأسعار ويدفعها لمستويات جنونية.

وفي سياق التحولات الاستراتيجية، تطرق الحلبي إلى قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة "أوبك+" منذ شهر مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا ينحصر في الجدل التقني حول حصص الإنتاج، رغم كون الإمارات من الدول القليلة التي استثمرت بفاعلية لرفع قدرتها الإنتاجية لتتراوح بين 4.8 إلى 5 مليون برميل يومياً، بل يعكس رغبة الدولة في انتهاج سياسة نفطية مستقلة تمنحها مرونة أكبر في إدارة الإنتاج وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
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وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
10 يوليو, 08:54 GMT
وأضاف الحلبي: "تنظر الدولة إلى هذا التحرر كأداة استراتيجية لتعظيم العائدات، التي تُعد الرافعة المالية الأساسية لتمويل التحول نحو "اقتصادات المستقبل"، القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لترسيخ مكانتها كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية".
وفي هذا الإطار، لفت الحلبي إلى ميزة استراتيجية بالغة الأهمية؛ حيث تمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خطوط أنابيب نفطية متطورة تمتد لتتجاوز مضيق هرمز. هذه الشبكة الحيوية تسمح للدولتين بضخ وتصدير كميات كبيرة من النفط مباشرة إلى الأسواق الدولية، ما يمنحهما موقعاً تفضيلياً وأكثر أماناً في ظل تصاعد التوترات الأمنية، ويضمن استمرار إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن مخاطر التعطل أو الاستهداف في الممر المائي المضطرب.
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28 مايو, 17:20 GMT

قطاع المشتقات: الضحية الخفية للاضطرابات

وشدد الحلبي على أن الأزمة لا تقف عند حدود "الخام"، بل تمتد لتضرب قطاع "المشتقات النفطية"، مشيراً إلى محاور خطيرة ومنها:
تأثر الإمدادات: اتخاذ دول كبرى مصدرة للنفط إجراءات احترازية، كخفض صادرات المشتقات لضمان أمنها المحلي، ما أدى إلى ضيق في المعروض العالمي.
الطلب الموسمي: يتزامن هذا التعطل مع زيادة الطلب على السفر والسياحة والقيادة في النصف الثاني من العام.
الضغط التضخمي: أكد الحلبي أن ارتفاع أسعار المشتقات (مثل وقود الطائرات والبنزين) يؤثر بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية، ويفاقم معدلات التضخم التي تلمس المواطن في الدول المستوردة بشكل مباشر.
وأكد الحلبي على أن قطاع المشتقات هو الحلقة الأكثر حساسية، وأن التداعيات الجيوسياسية الحالية تتجاوز في آثارها مجرد أسعار البراميل، لتصل إلى صلب استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
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