https://sarabic.ae/20260716/خبير-طاقة-لـسبوتنيك-التوترات-الجيوسياسية-تشعل-أسواق-النفط-وتغيرات-هيكلية-في-استراتيجيات-الطاقة-1115253649.html

خبير طاقة لـ"سبوتنيك": التوترات الجيوسياسية تشعل أسواق النفط... وتغيرات هيكلية في استراتيجيات الطاقة

خبير طاقة لـ"سبوتنيك": التوترات الجيوسياسية تشعل أسواق النفط... وتغيرات هيكلية في استراتيجيات الطاقة

سبوتنيك عربي

اعتبر محلل أسواق الطاقة والنفط، بشار الحلبي، أن القفزة الأخيرة في أسعارنفط خام "برنت"، التي لامست مستوى 85 دولارا للبرميل بنسبة نمو تراوحت بين 13% و15% خلال... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T17:18+0000

2026-07-16T17:18+0000

2026-07-16T17:18+0000

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وفي تصريح لوكالة"سبوتنيك"، أوضح الحلبي أن هذا الارتفاع يأتي كاستجابة مباشرة للعمليات العسكرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتأزم الأوضاع في مضيق هرمز، لا سيما مع استهداف ناقلات النفط والغاز، وقرار واشنطن بفرض حصار بحري عسكري على الموانئ الإيرانية.وحذر الحلبي من أن استمرار التصعيد وتعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز سيضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.وفي سياق التحولات الاستراتيجية، تطرق الحلبي إلى قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة "أوبك+" منذ شهر مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا ينحصر في الجدل التقني حول حصص الإنتاج، رغم كون الإمارات من الدول القليلة التي استثمرت بفاعلية لرفع قدرتها الإنتاجية لتتراوح بين 4.8 إلى 5 مليون برميل يومياً، بل يعكس رغبة الدولة في انتهاج سياسة نفطية مستقلة تمنحها مرونة أكبر في إدارة الإنتاج وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية.وأضاف الحلبي: "تنظر الدولة إلى هذا التحرر كأداة استراتيجية لتعظيم العائدات، التي تُعد الرافعة المالية الأساسية لتمويل التحول نحو "اقتصادات المستقبل"، القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لترسيخ مكانتها كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية".وفي هذا الإطار، لفت الحلبي إلى ميزة استراتيجية بالغة الأهمية؛ حيث تمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خطوط أنابيب نفطية متطورة تمتد لتتجاوز مضيق هرمز. هذه الشبكة الحيوية تسمح للدولتين بضخ وتصدير كميات كبيرة من النفط مباشرة إلى الأسواق الدولية، ما يمنحهما موقعاً تفضيلياً وأكثر أماناً في ظل تصاعد التوترات الأمنية، ويضمن استمرار إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن مخاطر التعطل أو الاستهداف في الممر المائي المضطرب.قطاع المشتقات: الضحية الخفية للاضطراباتوشدد الحلبي على أن الأزمة لا تقف عند حدود "الخام"، بل تمتد لتضرب قطاع "المشتقات النفطية"، مشيراً إلى محاور خطيرة ومنها:وأكد الحلبي على أن قطاع المشتقات هو الحلقة الأكثر حساسية، وأن التداعيات الجيوسياسية الحالية تتجاوز في آثارها مجرد أسعار البراميل، لتصل إلى صلب استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

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