https://sarabic.ae/20260528/مسؤول-في-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-استمرار-ارتفاع-أسعار-الطاقة-فوق-التوقعات-1113833654.html
مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فوق التوقعات
مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فوق التوقعات
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان غولسبي، من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط تسبب في ما وصفه... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T17:20+0000
2026-05-28T17:20+0000
2026-05-28T17:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
قطاع الطاقة
إيران
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg
و أوضح غولسبي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن أسواق العقود الآجلة كانت تتوقع تراجع أسعار الطاقة إلى مستويات أقل بكثير من الأسعار الحالية، إلا أن التطورات الجيوسياسية أبقت الضغوط قائمة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.81% إلى 96 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.71% إلى 90.21 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 72 دولاراً لبرنت و67.02 دولاراً لخام غرب تكساس قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
https://sarabic.ae/20260417/إعلام-أمريكي-ارتفاع-التضخم-في-منطقة-اليورو-إلى-26-بسبب-أسعار-الطاقة--1112648998.html
https://sarabic.ae/20260528/إعلام-مسودة-اتفاق-أمريكي--إيراني-تتضمن-إزالة-ألغام-مضيق-هرمز-ورفع-الحصار-البحري-تدريجيا-1113829828.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_83af8942e1a7db89f2bfdc0caa0ade97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قطاع الطاقة, إيران, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قطاع الطاقة, إيران, اقتصاد
مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فوق التوقعات
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان غولسبي، من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط تسبب في ما وصفه بـ"صدمة ركود تضخمي" طالت الاقتصادات الآسيوية، مشيراً إلى أن تداعيات الأزمة استمرت لفترة أطول من التوقعات.
و أوضح غولسبي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن أسواق العقود الآجلة كانت تتوقع تراجع أسعار الطاقة إلى مستويات أقل بكثير من الأسعار الحالية، إلا أن التطورات الجيوسياسية أبقت الضغوط قائمة.
وأشار إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة مع ظهور مؤشرات على تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية، فإنها ما تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الحرب، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.81% إلى 96 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.71% إلى 90.21 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 72 دولاراً لبرنت و67.02 دولاراً لخام غرب تكساس قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية
على إيران.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، فيما ردت إيران بضرب مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات
، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.