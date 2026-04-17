إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة
إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس/آذار 2026، لتصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة، وهو أعلى... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول صعود سنوي منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي انعكست على ارتفاع أسعار النفط.كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، مسجلًا أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، فيما ردت إيران بضرب مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس/آذار 2026، لتصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2024، مقارنة بتقديرات أولية عند 2.5%، وبعد أن بلغت 1.9% في فبراير/شباط.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول صعود سنوي منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي انعكست على ارتفاع أسعار النفط.
خبير عسكري: فتح إيران لمضيق هرمز يرفع عنها المسؤولية القانونية عن أي حوادث ملاحية مستقبلا
في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في وتيرة التضخم عبر عدد من المكونات الرئيسية، حيث تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وانخفض تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% مقابل 0.7%، كما تباطأ تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% مقارنة بـ2.5%.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية.
خبير: غموض يحيط بتصريحات ترامب "الإيجابية" عن إيران
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، مسجلًا أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وعلى مستوى أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% مقابل 2%، وفي فرنسا إلى 2% مقابل 1.1%، وفي إيطاليا إلى 1.6% مقابل 1.5%، وفي إسبانيا إلى 3.4% مقابل 2.5%، كما شهدت هولندا أيضًا زيادة في معدلات التضخم.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، فيما ردت إيران بضرب مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
القيادة المركزية الأمريكية: 19 سفينة امتثلت للعودة إلى إيران منذ بدء حصار هرمز
وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
