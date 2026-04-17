إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة

إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس/آذار 2026، لتصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة، وهو أعلى... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T15:06+0000

2026-04-17T15:06+0000

2026-04-17T15:06+0000

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول صعود سنوي منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي انعكست على ارتفاع أسعار النفط.كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، مسجلًا أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، فيما ردت إيران بضرب مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم