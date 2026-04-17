https://sarabic.ae/20260417/إعلام-أمريكي-ارتفاع-التضخم-في-منطقة-اليورو-إلى-26-بسبب-أسعار-الطاقة--1112648998.html
إعلام أمريكي: ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% بسبب أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس/آذار 2026، لتصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة، وهو أعلى... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T15:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62eae53efa100d2845203e6349eea15a.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085015993_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f66b1061392d12bbeef573751e6e435f.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال مارس/آذار 2026، لتصل إلى 2.6% على أساس سنوي، وفق بيانات معدلة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2024، مقارنة بتقديرات أولية عند 2.5%، وبعد أن بلغت 1.9% في فبراير/شباط.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول صعود سنوي منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، في ظل تصاعد التوترات مع إيران
التي انعكست على ارتفاع أسعار النفط.
في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في وتيرة التضخم عبر عدد من المكونات الرئيسية، حيث تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وانخفض تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% مقابل 0.7%، كما تباطأ تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% مقارنة بـ2.5%.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، مسجلًا أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وعلى مستوى أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% مقابل 2%، وفي فرنسا إلى 2% مقابل 1.1%، وفي إيطاليا إلى 1.6% مقابل 1.5%، وفي إسبانيا إلى 3.4% مقابل 2.5%، كما شهدت هولندا أيضًا زيادة في معدلات التضخم.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل
قد شنتا في 28 شباط/فبراير ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، فيما ردت إيران بضرب مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 نيسان/أبريل، عقدت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في إسلام آباد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي فانس، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات
، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.