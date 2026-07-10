وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/وكالة-الطاقة-الدولية-أوبك-ترفع-إنتاج-النفط-بـ21-مليون-برميل-يوميا-في-يونيو-1115092450.html
وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:54+0000
2026-07-10T08:54+0000
وكالة الطاقة الدولية
أوبك
قطاع الطاقة
نفط خام
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميًا أقل من المستوى المستهدف".أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.كما أظهر تقرير الوكالة لشهر تموز/يوليو الحالي انخفاضًا بمقدار 3.65 مليون برميل يوميا في مقابل 3.87 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، ليصل الإنتاج إلى 102.60 مليون برميل يوميا.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2027 بمقدار 7.49 مليون برميل يوميًا، ليصل المتوسط إلى 110.09 مليون برميل يوميًا.
https://sarabic.ae/20260707/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-استهلاكا-للطاقة-عالميا-1115004616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_238:0:1326:816_1920x0_80_0_0_f105c2168b269c082cda51332223cf98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وكالة الطاقة الدولية, أوبك, قطاع الطاقة, نفط خام, اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية, أوبك, قطاع الطاقة, نفط خام, اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو

08:54 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Martin Meissnerمضخات نفط
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميًا أقل من المستوى المستهدف".أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميا أقل من المستوى المستهدف".
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
دولة عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول استهلاكا للطاقة عالميا
7 يوليو, 07:40 GMT
كما أظهر تقرير الوكالة لشهر تموز/يوليو الحالي انخفاضًا بمقدار 3.65 مليون برميل يوميا في مقابل 3.87 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، ليصل الإنتاج إلى 102.60 مليون برميل يوميا.
وكانت الوكالة قد توقعت قبل شهر، أن يبلغ الإنتاج هذا العام 102.37 مليون برميل يوميا، وفي آذار/مارس، توقعت الوكالة زيادة بإنتاج النفط العالمي هذا العام مقارنةً بعام 2025.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2027 بمقدار 7.49 مليون برميل يوميًا، ليصل المتوسط إلى 110.09 مليون برميل يوميًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала