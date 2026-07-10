https://sarabic.ae/20260710/وكالة-الطاقة-الدولية-أوبك-ترفع-إنتاج-النفط-بـ21-مليون-برميل-يوميا-في-يونيو-1115092450.html
وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:54+0000
2026-07-10T08:54+0000
2026-07-10T08:54+0000
وكالة الطاقة الدولية
أوبك
قطاع الطاقة
نفط خام
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميًا أقل من المستوى المستهدف".أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.كما أظهر تقرير الوكالة لشهر تموز/يوليو الحالي انخفاضًا بمقدار 3.65 مليون برميل يوميا في مقابل 3.87 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، ليصل الإنتاج إلى 102.60 مليون برميل يوميا.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2027 بمقدار 7.49 مليون برميل يوميًا، ليصل المتوسط إلى 110.09 مليون برميل يوميًا.
https://sarabic.ae/20260707/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-استهلاكا-للطاقة-عالميا-1115004616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_238:0:1326:816_1920x0_80_0_0_f105c2168b269c082cda51332223cf98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وكالة الطاقة الدولية, أوبك, قطاع الطاقة, نفط خام, اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية, أوبك, قطاع الطاقة, نفط خام, اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" ترفع إنتاج النفط بـ2.1 مليون برميل يوميا في يونيو
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميًا أقل من المستوى المستهدف".أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول تحالف "أوبك+" قد رفعت إنتاجها الإجمالي من النفط، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول "أوبك+" زادت الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو، ليصل إلى 32.4 مليون برميل، بينما أنتج المشاركون في الاتفاقية 7.5 مليون برميل يوميا أقل من المستوى المستهدف".
كما أظهر تقرير الوكالة
لشهر تموز/يوليو الحالي انخفاضًا بمقدار 3.65 مليون برميل يوميا في مقابل 3.87 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، ليصل الإنتاج إلى 102.60 مليون برميل يوميا.
وكانت الوكالة قد توقعت قبل شهر، أن يبلغ الإنتاج هذا العام 102.37 مليون برميل يوميا، وفي آذار/مارس، توقعت الوكالة زيادة بإنتاج النفط العالمي هذا العام مقارنةً بعام 2025.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2027
بمقدار 7.49 مليون برميل يوميًا، ليصل المتوسط إلى 110.09 مليون برميل يوميًا.