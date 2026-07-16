https://sarabic.ae/20260716/دراسة-الإفراط-في-تناول-الأطعمة-الحارة-قد-يرتبط-بزيادة-خطر-الإصابة-بهذا-المرض-1115253889.html

دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض

دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض

سبوتنيك عربي

أثارت دراسة حديثة اهتمام الأوساط الطبية، بعدما كشفت عن وجود ارتباط محتمل بين الإفراط في تناول الفلفل الحار وزيادة خطر الإصابة ببعض سرطانات الجهاز الهضمي، وعلى... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T17:08+0000

2026-07-16T17:08+0000

2026-07-16T17:08+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

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وذكر موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى مراجعة علمية نُشرت في دورية "Frontiers in Nutrition"، أن الباحثين قاموا بتحليل بيانات 14 دراسة شملت أكثر من 11 ألف شخص، من بينهم أكثر من 5 آلاف مصاب بسرطانات الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الفلفل الحار كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه السرطانات بنسبة 64% مقارنة بمن يتناولونه بكميات أقل.وفي الوقت نفسه، أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تناول الأطعمة الحارة والإصابة بالسرطان، موضحين أن الدراسات التي شملتها المراجعة كانت دراسات رصدية، ما يعني احتمال تأثر النتائج بعوامل أخرى، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي العام، والحالة الصحية للمشاركين.ويُعد سرطان المريء من الأمراض التي قد تتشابه أعراضها مع حالات شائعة، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم وصعوبة البلع، وهو ما يجعل اكتشافه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا. وينصح الأطباء بمراجعة المختصين عند استمرار هذه الأعراض لفترات طويلة أو ظهورها بصورة متكررة وغير معتادة.ويؤكد خبراء أن الاعتدال يظل العامل الأهم، مشيرين إلى أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعو إلى الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة، لكنها تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الإفراط في استهلاك الفلفل الحار على الصحة على المدى الطويل.

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