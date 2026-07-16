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https://sarabic.ae/20260716/دراسة-الإفراط-في-تناول-الأطعمة-الحارة-قد-يرتبط-بزيادة-خطر-الإصابة-بهذا-المرض-1115253889.html
دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض
دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض
سبوتنيك عربي
أثارت دراسة حديثة اهتمام الأوساط الطبية، بعدما كشفت عن وجود ارتباط محتمل بين الإفراط في تناول الفلفل الحار وزيادة خطر الإصابة ببعض سرطانات الجهاز الهضمي، وعلى... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T17:08+0000
2026-07-16T17:08+0000
مجتمع
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الصحة
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وذكر موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى مراجعة علمية نُشرت في دورية "Frontiers in Nutrition"، أن الباحثين قاموا بتحليل بيانات 14 دراسة شملت أكثر من 11 ألف شخص، من بينهم أكثر من 5 آلاف مصاب بسرطانات الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الفلفل الحار كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه السرطانات بنسبة 64% مقارنة بمن يتناولونه بكميات أقل.وفي الوقت نفسه، أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تناول الأطعمة الحارة والإصابة بالسرطان، موضحين أن الدراسات التي شملتها المراجعة كانت دراسات رصدية، ما يعني احتمال تأثر النتائج بعوامل أخرى، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي العام، والحالة الصحية للمشاركين.ويُعد سرطان المريء من الأمراض التي قد تتشابه أعراضها مع حالات شائعة، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم وصعوبة البلع، وهو ما يجعل اكتشافه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا. وينصح الأطباء بمراجعة المختصين عند استمرار هذه الأعراض لفترات طويلة أو ظهورها بصورة متكررة وغير معتادة.ويؤكد خبراء أن الاعتدال يظل العامل الأهم، مشيرين إلى أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعو إلى الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة، لكنها تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الإفراط في استهلاك الفلفل الحار على الصحة على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20260626/دراسة-انخفاض-هرمون-التستوستيرون-قد-يرتبط-بارتفاع-خطر-الإصابة-بالسرطان-1114750525.html
https://sarabic.ae/20260617/روسيا-توسع-نطاق-استخدام-لقاح-أونكورنا-لعلاج-السرطان-1114428086.html
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منوعات, الصحة

دراسة: الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض

17:08 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Ajit Solankiامرأة هندية تنظر إلى هاتفها النقال خلال حصاد الفلفل الأحمر الحار في غانديناغار، الهند 25 فبراير/ شباط 2018
امرأة هندية تنظر إلى هاتفها النقال خلال حصاد الفلفل الأحمر الحار في غانديناغار، الهند 25 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Ajit Solanki
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أثارت دراسة حديثة اهتمام الأوساط الطبية، بعدما كشفت عن وجود ارتباط محتمل بين الإفراط في تناول الفلفل الحار وزيادة خطر الإصابة ببعض سرطانات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها سرطان المريء، الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان خطورة وصعوبة في اكتشافه مبكرًا.
وذكر موقع "ساينس دايلي"، استنادًا إلى مراجعة علمية نُشرت في دورية "Frontiers in Nutrition"، أن الباحثين قاموا بتحليل بيانات 14 دراسة شملت أكثر من 11 ألف شخص، من بينهم أكثر من 5 آلاف مصاب بسرطانات الجهاز الهضمي.
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26 يونيو, 20:23 GMT
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الفلفل الحار كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه السرطانات بنسبة 64% مقارنة بمن يتناولونه بكميات أقل.

وأشارت الدراسة إلى أن الاستهلاك المرتفع للفلفل الحار ارتبط بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بسرطان المريء، حيث يعزو الباحثون هذا الارتباط المحتمل إلى مادة "الكابسيسين" المسؤولة عن الطعم الحار، والتي أظهرت دراسات سابقة امتلاكها خصائص مضادة للالتهابات، لكنها قد تسبب تهيجًا مزمنًا للأنسجة عند تناولها بكميات كبيرة.

وفي الوقت نفسه، أكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تناول الأطعمة الحارة والإصابة بالسرطان، موضحين أن الدراسات التي شملتها المراجعة كانت دراسات رصدية، ما يعني احتمال تأثر النتائج بعوامل أخرى، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي العام، والحالة الصحية للمشاركين.
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17 يونيو, 11:08 GMT
ويُعد سرطان المريء من الأمراض التي قد تتشابه أعراضها مع حالات شائعة، مثل حرقة المعدة وعسر الهضم وصعوبة البلع، وهو ما يجعل اكتشافه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا.
وينصح الأطباء بمراجعة المختصين عند استمرار هذه الأعراض لفترات طويلة أو ظهورها بصورة متكررة وغير معتادة.
ويؤكد خبراء أن الاعتدال يظل العامل الأهم، مشيرين إلى أن الأدلة العلمية الحالية لا تدعو إلى الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة، لكنها تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الإفراط في استهلاك الفلفل الحار على الصحة على المدى الطويل.
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