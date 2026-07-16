https://sarabic.ae/20260716/لجنة-وزارية-إسرائيلية-تمنح-نتنياهو-وزوجته-حماية-أمنية-مدى-الحياة-1115253524.html
لجنة وزارية إسرائيلية تمنح نتنياهو وزوجته حماية أمنية مدى الحياة
لجنة وزارية إسرائيلية تمنح نتنياهو وزوجته حماية أمنية مدى الحياة
سبوتنيك عربي
وافقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، على تمديد الحماية الأمنية لسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدى... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T16:31+0000
2026-07-16T16:31+0000
2026-07-16T16:31+0000
بنيامين نتنياهو
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وجاء القرار بالإجماع بناءً على توصية رئيس "الشاباك"، ديفيد زيني، عقب طلب قُدم في ظل ما وصفه نتنياهو وزوجته بتهديدات أمنية متزايدة، بينها تداعيات الحرب مع إيران، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وكان نتنياهو سعى إلى بدء تطبيق القرار فورًا، رغم أن حمايته الشخصية مضمونة لمدة 20 عاما. وأشارت التقارير إلى وجود تحفظات داخل مجلس الأمن القومي و"الشاباك" بشأن اتخاذ قرار يمتد لسنوات مقبلة، رغم إقرارهم بوجود تهديدات محتملة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى في وقت سابق التقارير الأولية حول الطلب، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن الموافقة النهائية على القرار.
https://sarabic.ae/20260207/ضرب-وسرقة-رئيس-أمن-نتنياهو-يكشف-أسرارا-صادمة-عنه-وزوجته-وابنهما-1110110985.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
لجنة وزارية إسرائيلية تمنح نتنياهو وزوجته حماية أمنية مدى الحياة
وافقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، على تمديد الحماية الأمنية لسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدى الحياة، إضافة إلى تمديد الحماية الأمنية لنجليهما لمدة خمس سنوات، وذلك بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة.
وجاء القرار بالإجماع بناءً على توصية رئيس "الشاباك"، ديفيد زيني، عقب طلب قُدم في ظل ما وصفه نتنياهو وزوجته بتهديدات أمنية متزايدة، بينها تداعيات الحرب مع إيران، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وكان نتنياهو سعى إلى بدء تطبيق القرار فورًا، رغم أن حمايته الشخصية مضمونة لمدة 20 عاما. وأشارت التقارير إلى وجود تحفظات داخل مجلس الأمن القومي و"الشاباك" بشأن اتخاذ قرار يمتد لسنوات مقبلة، رغم إقرارهم بوجود تهديدات محتملة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى في وقت سابق التقارير الأولية حول الطلب، فيما لم يصدر تعليق رسمي بشأن الموافقة النهائية على القرار.