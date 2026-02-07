"ضرب وسرقة".. رئيس أمن نتنياهو يكشف أسرارا صادمة عنه وزوجته وابنهما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"ضرب وسرقة".. رئيس أمن نتنياهو يكشف أسرارا صادمة عنه وزوجته وابنهما
"ضرب وسرقة".. رئيس أمن نتنياهو يكشف أسرارا صادمة عنه وزوجته وابنهما
سبوتنيك عربي
كشف عامي درور، الرئيس السابق لفريق الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل شخصية وسياسية حساسة تتعلق بسنوات عمله مع رئيس الوزراء... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T16:17+0000
2026-02-07T16:17+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وأوضح درور خلال مقابلة في بودكاست صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه التحق بوحدة الحماية الشخصية في اليوم التالي لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، وهي تجربة وصفها بـ"المفصلية"، مشيرا إلى أنها قربته من فهم مخاطر التحريض السياسي وانعكاساته على الأمن والاستقرار.وأشار درور إلى أنه عمل ضمن وحدة الحماية مع عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم شمعون بيريز، وبنيامين نتنياهو، وإيهود باراك، سواء حين كانوا في الحكم أو في صفوف المعارضة، ما أتاح له، بحسب قوله، فرصة المقارنة بين أساليب القيادة والسلوك الشخصي لكل منهم.وفي هذا السياق، وجّه عامي درور انتقادات لاذعة لنتنياهو، معتبرا أن سلوكه الشخصي "يفتقر إلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.وأضاف أن هذا السلوك انعكس، وفق تقديره، على الدائرة المقربة من نتنياهو وعلى طريقة إدارته لشؤون الحكم.وأردف: "سارة نتنياهو شخصية قاسية، وأراد زوجها دفعها إلى الواجهة، أراد تحويلها إلى زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هيلاري كلينتون، لكنها ليست هيلاري كلينتون".كما اعتبر أن "دورها داخل الحياة السياسية لنتنياهو توسّع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أنها "باتت عنصرا مؤثرا في اتخاذ القرار".ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو كان، بحسب وصفه، "يلجأ أحيانا إلى الانعزال داخل المنزل وإغلاق الباب على نفسه في انتظار انقضاء نوبات التوتر داخل العائلة"، معتبرا أن "أزمته الحقيقية بدأت عندما شعر بفقدان الدعم داخل محيطه الأقرب".أما في ما يخص يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، فكشف عامي درور أن مغادرته إسرائيل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية لم تكن خطوة عادية، بل جاءت في أعقاب "أحداث عائلية وأمنية معقّدة".ويرى عامي درور أن "الأزمة التي يمر بها بنيامين نتنياهو اليوم ليست سياسية فحسب، بل هي أزمة ثقة عميقة بينه وبين مؤسسات الدولة"، معتبرا أن سلوك نتنياهو "تغيّر مع تصاعد الضغوط القضائية والسياسية، ما انعكس على أدائه القيادي وعلى حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي".وأوضح، عامي درور، الرئيس السابق لفريق أمن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يتمنى مثول نتنياهو أمام العدالة لا بدافع الانتقام، بل انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، قائلا إن "أي رئيس حكومة في دولة تحترم مؤسساتها، يتلقى هدايا ويعرقل مسار العدالة، يجب أن يُحاسب".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامات داخلية متزايدة على خلفية التعديلات القضائية، والاحتجاجات الشعبية المستمرة، والانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو من داخل المؤسسة الأمنية والسياسية.
إسرائيل
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"ضرب وسرقة".. رئيس أمن نتنياهو يكشف أسرارا صادمة عنه وزوجته وابنهما

16:17 GMT 07.02.2026
كشف عامي درور، الرئيس السابق لفريق الأمن الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل شخصية وسياسية حساسة تتعلق بسنوات عمله مع رئيس الوزراء وعائلته.
وأوضح درور خلال مقابلة في بودكاست صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه التحق بوحدة الحماية الشخصية في اليوم التالي لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، وهي تجربة وصفها بـ"المفصلية"، مشيرا إلى أنها قربته من فهم مخاطر التحريض السياسي وانعكاساته على الأمن والاستقرار.
وأشار درور إلى أنه عمل ضمن وحدة الحماية مع عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم شمعون بيريز، وبنيامين نتنياهو، وإيهود باراك، سواء حين كانوا في الحكم أو في صفوف المعارضة، ما أتاح له، بحسب قوله، فرصة المقارنة بين أساليب القيادة والسلوك الشخصي لكل منهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"
5 فبراير, 14:47 GMT
وفي هذا السياق، وجّه عامي درور انتقادات لاذعة لنتنياهو، معتبرا أن سلوكه الشخصي "يفتقر إلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.
وسرد درور وقائع قال إنها تكررت خلال عمله، تتعلق بعدم تسديد نتنياهو لفواتير مطاعم وفنادق رسمية، وترك تلك الأعباء المالية على عاتق المساعدين أو أفراد الحماية، معتبرا أن هذه الممارسات لم تكن استثنائية بل "نمطا متكررا".
وأضاف أن هذا السلوك انعكس، وفق تقديره، على الدائرة المقربة من نتنياهو وعلى طريقة إدارته لشؤون الحكم.

كما تطرق إلى زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، موجها إليها اتهامات مباشرة، إذ أكد "تورطها في سلوكيات غير قانونية وغير أخلاقية، من بينها اختفاء هدايا رسمية ومقتنيات من فنادق"، مشددا أن "هذه الهدايا تعد ملكا للدولة الإسرائيلية وليست ملكا شخصيا لعائلة رئيس الوزراء".

وأردف: "سارة نتنياهو شخصية قاسية، وأراد زوجها دفعها إلى الواجهة، أراد تحويلها إلى زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، هيلاري كلينتون، لكنها ليست هيلاري كلينتون".
كما اعتبر أن "دورها داخل الحياة السياسية لنتنياهو توسّع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أنها "باتت عنصرا مؤثرا في اتخاذ القرار".
ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو كان، بحسب وصفه، "يلجأ أحيانا إلى الانعزال داخل المنزل وإغلاق الباب على نفسه في انتظار انقضاء نوبات التوتر داخل العائلة"، معتبرا أن "أزمته الحقيقية بدأت عندما شعر بفقدان الدعم داخل محيطه الأقرب".
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
إعلام: نتنياهو يحذر من تعاظم قوة الجيش المصري
5 فبراير, 21:08 GMT
أما في ما يخص يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، فكشف عامي درور أن مغادرته إسرائيل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية لم تكن خطوة عادية، بل جاءت في أعقاب "أحداث عائلية وأمنية معقّدة".

وأوضح أن "يائير اعتدى على والده، ما دفعه لإجباره على مغادرة إسرائيل والسفر إلى ميامي، بعد أن نشر الخبر في وسائل الإعلام"، وواصل: "يائير اعتدى على والده، لم يكن الأمر ضربة كاراتيه، لكن كان اعتداءا استدعى التدخل، وتلك واقعة حدثت بالفعل".

ويرى عامي درور أن "الأزمة التي يمر بها بنيامين نتنياهو اليوم ليست سياسية فحسب، بل هي أزمة ثقة عميقة بينه وبين مؤسسات الدولة"، معتبرا أن سلوك نتنياهو "تغيّر مع تصاعد الضغوط القضائية والسياسية، ما انعكس على أدائه القيادي وعلى حالة الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي".
وأوضح، عامي درور، الرئيس السابق لفريق أمن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يتمنى مثول نتنياهو أمام العدالة لا بدافع الانتقام، بل انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، قائلا إن "أي رئيس حكومة في دولة تحترم مؤسساتها، يتلقى هدايا ويعرقل مسار العدالة، يجب أن يُحاسب".
وأضاف أن "فترة حكم نتنياهو شهدت إخفاقات جسيمة، من بينها قضايا اختطاف مواطنين، وتعطّل صفقات تبادل كان من الممكن أن تنقذ عشرات الأسرى، إلا أن اعتبارات سياسية حالت دون ذلك".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامات داخلية متزايدة على خلفية التعديلات القضائية، والاحتجاجات الشعبية المستمرة، والانتقادات الموجهة لحكومة نتنياهو من داخل المؤسسة الأمنية والسياسية.
