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ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد
ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات فورية لترحيل أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل أراضيها، مؤكدا أن كوالالمبور... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T13:48+0000
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وقال أنور إبراهيم، تعليقاً على تقارير تحدثت عن احتمال دخول إسرائيليين إلى ماليزيا باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى: "نجري تحقيقاً في الأمر، ولن نسمح بحدوث ذلك. إذا ثبت وجود أشخاص من هذا النوع، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال كانوا مواطنين إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم فوراً، لأننا لا نعترف بإسرائيل".وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالبت سلطات ولاية جوهور وزارة الداخلية الماليزية وعددا من الوزارات بفتح تحقيق بشأن نشاط مشروع تعليمي في منطقة "فورست سيتي"، عقب تقارير أشارت إلى احتمال مشاركة إسرائيليين فيه.وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بأن أشخاصاً يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى جانب جنسيات أخرى حاولوا دخول ماليزيا أو ربما يتواجدون داخل البلاد، دون صدور أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260617/رئيس-وزراء-ماليزيا-يتهم-الغرب-بالنفاق-بشأن-الوضع-في-غزة-1114431356.html
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أخبار ماليزيا اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ماليزيا اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد

13:48 GMT 16.07.2026
© Sputnikرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik
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أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات فورية لترحيل أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل أراضيها، مؤكدا أن كوالالمبور لا تعترف بدولة إسرائيل.
وقال أنور إبراهيم، تعليقاً على تقارير تحدثت عن احتمال دخول إسرائيليين إلى ماليزيا باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى: "نجري تحقيقاً في الأمر، ولن نسمح بحدوث ذلك. إذا ثبت وجود أشخاص من هذا النوع، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال كانوا مواطنين إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم فوراً، لأننا لا نعترف بإسرائيل".

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، باشرت عمليات تحقق بشأن هذه التقارير، مشيراً إلى أنها ستقدم توضيحات لاحقة حول نتائج التحقيقات.

رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
17 يونيو, 11:42 GMT
وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالبت سلطات ولاية جوهور وزارة الداخلية الماليزية وعددا من الوزارات بفتح تحقيق بشأن نشاط مشروع تعليمي في منطقة "فورست سيتي"، عقب تقارير أشارت إلى احتمال مشاركة إسرائيليين فيه.
وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بأن أشخاصاً يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى جانب جنسيات أخرى حاولوا دخول ماليزيا أو ربما يتواجدون داخل البلاد، دون صدور أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات حتى الآن.
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