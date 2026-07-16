https://sarabic.ae/20260716/ماليزيا-تعتزم-ترحيل-المواطنين-الإسرائيليين-فورا-حال-العثور-عليهم-داخل-البلاد-1115250249.html
ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد
ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات فورية لترحيل أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل أراضيها، مؤكدا أن كوالالمبور... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T13:48+0000
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وقال أنور إبراهيم، تعليقاً على تقارير تحدثت عن احتمال دخول إسرائيليين إلى ماليزيا باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى: "نجري تحقيقاً في الأمر، ولن نسمح بحدوث ذلك. إذا ثبت وجود أشخاص من هذا النوع، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال كانوا مواطنين إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم فوراً، لأننا لا نعترف بإسرائيل".وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالبت سلطات ولاية جوهور وزارة الداخلية الماليزية وعددا من الوزارات بفتح تحقيق بشأن نشاط مشروع تعليمي في منطقة "فورست سيتي"، عقب تقارير أشارت إلى احتمال مشاركة إسرائيليين فيه.وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بأن أشخاصاً يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى جانب جنسيات أخرى حاولوا دخول ماليزيا أو ربما يتواجدون داخل البلاد، دون صدور أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260617/رئيس-وزراء-ماليزيا-يتهم-الغرب-بالنفاق-بشأن-الوضع-في-غزة-1114431356.html
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أخبار ماليزيا اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ماليزيا اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
ماليزيا تعتزم ترحيل المواطنين الإسرائيليين فورا حال العثور عليهم داخل البلاد
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات فورية لترحيل أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل أراضيها، مؤكدا أن كوالالمبور لا تعترف بدولة إسرائيل.
وقال أنور إبراهيم، تعليقاً على تقارير تحدثت عن احتمال دخول إسرائيليين إلى ماليزيا باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى: "نجري تحقيقاً في الأمر، ولن نسمح بحدوث ذلك. إذا ثبت وجود أشخاص من هذا النوع، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال كانوا مواطنين إسرائيليين، فسيتم ترحيلهم فوراً، لأننا لا نعترف بإسرائيل".
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، باشرت عمليات تحقق بشأن هذه التقارير، مشيراً إلى أنها ستقدم توضيحات لاحقة حول نتائج التحقيقات.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالبت سلطات ولاية جوهور وزارة الداخلية الماليزية وعددا من الوزارات بفتح تحقيق بشأن نشاط مشروع تعليمي في منطقة "فورست سيتي"، عقب تقارير أشارت إلى احتمال مشاركة إسرائيليين فيه
.
وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة تفيد بأن أشخاصاً يحملون جوازات سفر إسرائيلية
إلى جانب جنسيات أخرى حاولوا دخول ماليزيا أو ربما يتواجدون داخل البلاد، دون صدور أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات حتى الآن.