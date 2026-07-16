https://sarabic.ae/20260716/وزيرة-خارجية-غينيا-بيساو-لن-ننسى-أبدا-مساعدة-روسيا-لنا-خلال-نضالنا-من-أجل-التحرير-الوطني-1115245811.html
وزيرة خارجية غينيا بيساو: لن ننسى أبدا مساعدة روسيا لنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني
وزيرة خارجية غينيا بيساو: لن ننسى أبدا مساعدة روسيا لنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني
سبوتنيك عربي
صرّحت وزيرة خارجية غينيا بيساو فاطوماتا جاو، اليوم الخميس، بأن بلادها لن تنسى أبدا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني. 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T11:55+0000
2026-07-16T11:55+0000
2026-07-16T11:55+0000
روسيا
العالم
موسكو
دول الساحل الأفريقي
سيرغي لافروف
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وقالت فاطوماتا جاو، خلال محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تحافظ غينيا بيساو وروسيا الاتحادية على علاقات راسخة صمدت أمام اختبار الزمن، كما تفضلتم بالذكر، معالي الوزير. وهي علاقات تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والثقة. لن تنسى غينيا بيساو أبدًا الدعم الذي قُدّم لشعبنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني. هذا التضامن يحتل مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ويظل أساسًا للصداقة بين شعبينا".وأوضحت الوزيرة، أن الجانب الأفريقي سيسعى جاهدا لضمان أن تُثمر العلاقات السياسية مع روسيا بـ "نتائج ملموسة لشعبي البلدين". وأكدت أيضاً اهتمام غينيا بيساو بتعميق التعاون في القطاعين الاقتصادي والتعليم العالي.وتربط روسيا وغينيا بيساو علاقات دبلوماسية رسمية، أُقيمت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973.
https://sarabic.ae/20260714/لافروف--روسيا-ستولي-دول-الساحل-اهتماما-خاصا-1115191331.html
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روسيا, العالم, موسكو, دول الساحل الأفريقي, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, موسكو, دول الساحل الأفريقي, سيرغي لافروف
وزيرة خارجية غينيا بيساو: لن ننسى أبدا مساعدة روسيا لنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني
صرّحت وزيرة خارجية غينيا بيساو فاطوماتا جاو، اليوم الخميس، بأن بلادها لن تنسى أبدا مساعدة روسيا لها خلال نضالها من أجل التحرير الوطني.
وقالت فاطوماتا جاو، خلال محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تحافظ غينيا بيساو وروسيا الاتحادية على علاقات راسخة صمدت أمام اختبار الزمن، كما تفضلتم بالذكر، معالي الوزير. وهي علاقات تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والثقة. لن تنسى غينيا بيساو أبدًا الدعم الذي قُدّم لشعبنا خلال نضالنا من أجل التحرير الوطني. هذا التضامن يحتل مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ويظل أساسًا للصداقة بين شعبينا".
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت زخماً متزايداً في السنوات الأخيرة بفضل زيارات رئيس غينيا بيساو السابق عمر سيسوكو إمبالو، إلى روسيا بين عامي 2022 و2025.
وأوضحت الوزيرة، أن الجانب الأفريقي
سيسعى جاهدا لضمان أن تُثمر العلاقات السياسية مع روسيا بـ "نتائج ملموسة لشعبي البلدين". وأكدت أيضاً اهتمام غينيا بيساو بتعميق التعاون في القطاعين الاقتصادي والتعليم العالي.
وشددت وزيرة خارجية غينيا بيساو على أن هذين المجالين قادران على تحقيق "نتائج ملموسة وقابلة للقياس" وأن يُشكلا أساسًا لتوسيع نطاق الاستثمار وتبادل المعرفة.
وتربط روسيا وغينيا بيساو علاقات دبلوماسية رسمية
، أُقيمت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973.