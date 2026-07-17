https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الروسي-يستهدف-ميناءي-أوديسا-وتشيرنومورسك-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115262331.html
الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T05:00+0000
2026-07-17T05:00+0000
2026-07-17T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة والطائرات المسيّرة على موانئ أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أصول-عسكرية-مهمة-لنظام-كييف-تم-تدميرها-في-ميناء-بحري-بينها-سفينتان-1115215776.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
05:00 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 17.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة والطائرات المسيّرة على موانئ أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.