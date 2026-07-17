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الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الروسي-يستهدف-ميناءي-أوديسا-وتشيرنومورسك-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115262331.html
الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T05:00+0000
2026-07-17T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة والطائرات المسيّرة على موانئ أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاعالجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أصول-عسكرية-مهمة-لنظام-كييف-تم-تدميرها-في-ميناء-بحري-بينها-سفينتان-1115215776.html
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روسيا

الجيش الروسي يستهدف ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- وزارة الدفاع

05:00 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 17.07.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية الليلة قصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نتيجةً للغارات الجوية الدقيقة والطائرات المسيّرة على موانئ أوديسا وتشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، تضررت مرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة".
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن أصول عسكرية مهمة لنظام كييف تم تدميرها في ميناء بحري بينها سفينتان
15 يوليو, 07:00 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وسفن تزويد الوقود في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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