https://sarabic.ae/20260717/قطر-تعلن-استمرار-تصدي-قواتها-المسلحة-لهجمات-جوية-تستهدف-أراضيها---1115262849.html
قطر تعلن استمرار تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية تستهدف أراضيها
قطر تعلن استمرار تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية تستهدف أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن القوات المسلحة مستمرة في التعامل مع الهجمات الجوية التي تستهدف البلاد.وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء أمس الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إعلام-سبعة-قتلى-في-هجمات-أمريكية-على-بندر-خمير-جنوبي-إيران-1115261305.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
قطر تعلن استمرار تصدي قواتها المسلحة لهجمات جوية تستهدف أراضيها
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن القوات المسلحة مستمرة في التعامل مع الهجمات الجوية
التي تستهدف البلاد.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية
، مساء أمس الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية
سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن
بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.