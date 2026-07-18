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القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
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https://sarabic.ae/20260718/إسرائيل-تستقبل-طائرات-وقود-أمريكية-إضافية-وسط-ترتيبات-عسكرية-جديدة-1115300945.html
إسرائيل تعتزم استقبال طائرات وقود أمريكية إضافية وسط ترتيبات عسكرية جديدة
إسرائيل تعتزم استقبال طائرات وقود أمريكية إضافية وسط ترتيبات عسكرية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشارها العسكري في المنطقة، عبر إرسال طائرات إضافية للتزويد بالوقود إلى قواعد جوية... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T09:29+0000
2026-07-18T09:30+0000
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وقال الجيش، في بيان، إن "الخطوة تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، موضحًا أن "إنزال الطائرات في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي جاء لأسباب عملياتية ولوجستية ولتقليل التأثير على حركة الطيران المدني"، مشيرًا إلى أن الاستعدادات المسبقة ساهمت في تنفيذ هذا الانتشار.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت بأن واشنطن تعتزم إرسال نحو 10 طائرات للتزويد بالوقود إلى إسرائيل، في إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد الهجمات على إيران، موضحة أن هذه الخطوة تعيد أعداد طائرات الوقود الأمريكية إلى مستويات سابقة خلال المواجهات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران، فيما تتهم طهران الولايات المتحدة بمواصلة أعمال عدائية وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/قطر-تعلق-على-تقارير-إسرائيلية-أفادت-باعتزامها-المشاركة-بعمل-عسكري-ضد-إيران-1115254707.html
https://sarabic.ae/20260702/كاتس-يدعو-الجيش-الإسرائيلي-للاستعداد-والجاهزية-لشن-هجوم-مستقل-على-إيران-1114902563.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تعتزم استقبال طائرات وقود أمريكية إضافية وسط ترتيبات عسكرية جديدة

09:29 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 18.07.2026)
© Photo / SSgt. Rachel Bartonمقاتلة قاذفة أمريكية من طراز "أ-10"
مقاتلة قاذفة أمريكية من طراز أ-10 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Photo / SSgt. Rachel Barton
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشارها العسكري في المنطقة، عبر إرسال طائرات إضافية للتزويد بالوقود إلى قواعد جوية إسرائيلية، بهدف تعزيز أسطول طائرات الوقود الموجود في إسرائيل، وفق تعبيره.
وقال الجيش، في بيان، إن "الخطوة تمت بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، موضحًا أن "إنزال الطائرات في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي جاء لأسباب عملياتية ولوجستية ولتقليل التأثير على حركة الطيران المدني"، مشيرًا إلى أن الاستعدادات المسبقة ساهمت في تنفيذ هذا الانتشار.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت بأن واشنطن تعتزم إرسال نحو 10 طائرات للتزويد بالوقود إلى إسرائيل، في إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد الهجمات على إيران، موضحة أن هذه الخطوة تعيد أعداد طائرات الوقود الأمريكية إلى مستويات سابقة خلال المواجهات الأخيرة.
قطر تعلق على تقارير إسرائيلية أفادت باعتزامها المشاركة بعمل عسكري ضد إيران
16 يوليو, 17:44 GMT
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تبادل اتهامات بشأن خرق تفاهمات سابقة وعودة الضربات الأمريكية على إيران، فيما تتهم طهران الولايات المتحدة بمواصلة أعمال عدائية وتطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
كاتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد والجاهزية لشن هجوم مستقل على إيران
2 يوليو, 18:27 GMT
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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