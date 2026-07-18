https://sarabic.ae/20260718/إعلام-أوكراني-زيلينسكي-لن-يقيل-سيرسكي-خوفا-من-فقدانه-للسلطة-1115303785.html

إعلام أوكراني: زيلينسكي لن يقيل سيرسكي خوفا من فقدانه للسلطة

إعلام أوكراني: زيلينسكي لن يقيل سيرسكي خوفا من فقدانه للسلطة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أوكرانية، أن فلاديمير زيلينسكي، من غير المرجح أن يُقيل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، خشية فقدان سلطته. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T12:33+0000

2026-07-18T12:33+0000

2026-07-18T12:40+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وقالت التقارير: "إذا قيّمنا سيرسكي، من منظور سياسي، فهو مناسب للغاية لزيلينسكي، لا سيما بالمقارنة مع سلفه زالوجني (فاليري)، الذي أصبح، حتى وهو قائد عام، شخصية سياسية بحكم الأمر الواقع".وأشار المقال إلى أن القائد العام الحالي للجيش الأوكراني، "لا يملك أي طموحات سياسية، فهو غير محبوب لدى المجتمع والجيش، ولكنه ينفذ أوامر القائد الأعلى".وأوضحت صحيفة "سترانا"، أنه وباختصار، يُعد سيرسكي العنصر الأساسي الذي يُمكّن زيلينسكي من الحفاظ على سيطرة سياسية صارمة على الجيش، وذكر المقال أنه في حال اضطر إلى إقالة القائد العام، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى عواقب وخيمة وسريعة على زيلينسكي. وفي اليوم التالي، قدّم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان بتعيين سيرغي كوريتسكي، رئيسًا للوزراء، ووافق البرلمان على ترشيحه. وشهدت العديد من المدن الأوكرانية تظاهرات تطالب بعودة فيدوروف إلى منصبه الوزاري.إعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاداحتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني

https://sarabic.ae/20260718/ضابط-أمريكي-سابق-بإمكان-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-بأنفسهم-1115298367.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا