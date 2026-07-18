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إعلام أوكراني: زيلينسكي لن يقيل سيرسكي خوفا من فقدانه للسلطة
إعلام أوكراني: زيلينسكي لن يقيل سيرسكي خوفا من فقدانه للسلطة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أوكرانية، أن فلاديمير زيلينسكي، من غير المرجح أن يُقيل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، خشية فقدان سلطته. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:33+0000
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وقالت التقارير: "إذا قيّمنا سيرسكي، من منظور سياسي، فهو مناسب للغاية لزيلينسكي، لا سيما بالمقارنة مع سلفه زالوجني (فاليري)، الذي أصبح، حتى وهو قائد عام، شخصية سياسية بحكم الأمر الواقع".وأشار المقال إلى أن القائد العام الحالي للجيش الأوكراني، "لا يملك أي طموحات سياسية، فهو غير محبوب لدى المجتمع والجيش، ولكنه ينفذ أوامر القائد الأعلى".وأوضحت صحيفة "سترانا"، أنه وباختصار، يُعد سيرسكي العنصر الأساسي الذي يُمكّن زيلينسكي من الحفاظ على سيطرة سياسية صارمة على الجيش، وذكر المقال أنه في حال اضطر إلى إقالة القائد العام، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى عواقب وخيمة وسريعة على زيلينسكي. وفي اليوم التالي، قدّم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان بتعيين سيرغي كوريتسكي، رئيسًا للوزراء، ووافق البرلمان على ترشيحه. وشهدت العديد من المدن الأوكرانية تظاهرات تطالب بعودة فيدوروف إلى منصبه الوزاري.إعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاداحتجاجات في كييف ضد استقالة فيدوروف من منصبه كوزير للدفاع لليوم الثاني
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العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني: زيلينسكي لن يقيل سيرسكي خوفا من فقدانه للسلطة

12:33 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 12:40 GMT 18.07.2026)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت تقارير أوكرانية، أن فلاديمير زيلينسكي، من غير المرجح أن يُقيل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، خشية فقدان سلطته.
وقالت التقارير: "إذا قيّمنا سيرسكي، من منظور سياسي، فهو مناسب للغاية لزيلينسكي، لا سيما بالمقارنة مع سلفه زالوجني (فاليري)، الذي أصبح، حتى وهو قائد عام، شخصية سياسية بحكم الأمر الواقع".
وأشار المقال إلى أن القائد العام الحالي للجيش الأوكراني، "لا يملك أي طموحات سياسية، فهو غير محبوب لدى المجتمع والجيش، ولكنه ينفذ أوامر القائد الأعلى".
وأوضحت صحيفة "سترانا"، أنه وباختصار، يُعد سيرسكي العنصر الأساسي الذي يُمكّن زيلينسكي من الحفاظ على سيطرة سياسية صارمة على الجيش، وذكر المقال أنه في حال اضطر إلى إقالة القائد العام، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى عواقب وخيمة وسريعة على زيلينسكي.
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ضابط أمريكي سابق: بإمكان الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي بأنفسهم
07:29 GMT

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، أقال البرلمان الأوكراني يوليا سفيريدينكو، من منصب رئاسة الوزراء في البلاد، ما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها، بما في ذلك وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف.

وفي اليوم التالي، قدّم زيلينسكي اقتراحًا إلى البرلمان بتعيين سيرغي كوريتسكي، رئيسًا للوزراء، ووافق البرلمان على ترشيحه. وشهدت العديد من المدن الأوكرانية تظاهرات تطالب بعودة فيدوروف إلى منصبه الوزاري.
إعلام: ضربة جديدة لزيلينسكي وسط الأزمة السياسية في البلاد
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