https://sarabic.ae/20260718/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-توقيف-عدد-من-الإسرائيليين-اجتازوا-الحدود-إلى-سوريا-1115299635.html
الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف عدد من الإسرائيليين اجتازوا الحدود إلى سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف عدد من الإسرائيليين اجتازوا الحدود إلى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي توقيفه عددًا من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية، من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T08:24+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بيانًا أكد من خلاله أنه أوقف عددا من المستوطنين الإسرائيليين، دون ذكر عددهم، بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية قبل أن يعيدهم إلى إسرائيل ويسلمهم للشرطة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته، بدأت مساء أول أمس الخميس، عمليات تمشيط في المنطقة للعثور على المستوطنين، الذين دخلوا إلى الجانب السوري من الحدود.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم العثور على هؤلاء الأشخاص مساء أمس الجمعة، قرب الشريط الحدودي، بعدما جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.وأشار إلى أن حوادث منفصلة عدة وقعت أمس الجمعة، حيث حاول عدد من المستوطنين الوصول إلى منطقة الحدود في جنوب هضبة الجولان، واجتيازها نحو الأراضي السورية.وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري "باطلة ولاغية"، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260628/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقصف-بالمدفعية-ريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114794102.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف عدد من الإسرائيليين اجتازوا الحدود إلى سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي توقيفه عددًا من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية، من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بيانًا أكد من خلاله أنه أوقف عددا من المستوطنين الإسرائيليين، دون ذكر عددهم، بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية قبل أن يعيدهم إلى إسرائيل ويسلمهم للشرطة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته، بدأت مساء أول أمس الخميس، عمليات تمشيط في المنطقة للعثور على المستوطنين، الذين دخلوا إلى الجانب السوري من الحدود.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم العثور على هؤلاء الأشخاص مساء أمس الجمعة، قرب الشريط الحدودي، بعدما جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن حوادث منفصلة عدة وقعت أمس الجمعة، حيث حاول عدد من المستوطنين الوصول إلى منطقة الحدود في جنوب هضبة الجولان، واجتيازها نحو الأراضي السورية
.
وشدد أن قواته "منعت عبور هؤلاء المستوطنين وسلمت المشتبه بهم إلى الشرطة"، منوّهًا إلى رصده في الفترة الأخيرة "ارتفاعا في عدد محاولات اجتياز الحدود".
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلي
ة من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري "باطلة ولاغية"، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.