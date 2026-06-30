https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الإسرائيلي-يفقد-جهازا-عسكريا-سريا-خلال-عملية-في-سوريا-1114847077.html

الجيش الإسرائيلي يفقد "جهازا عسكريا سريا" خلال عملية في سوريا

الجيش الإسرائيلي يفقد "جهازا عسكريا سريا" خلال عملية في سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي فقد هاتفا عسكريا سريا خلال عملية في محافظة درعا السورية. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T18:54+0000

2026-06-30T18:54+0000

2026-06-30T18:54+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي فقد أحد الجنود هاتفه الجوال، ما أثار مخاوف من تسرب معلومات حساسة كانت مخزنة على الجهاز.وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في قرية عابدين بمحافظة درعا السورية بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وسكان المنطقة، بدأت بإطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي في بلدة "تل قدنة"، أعقبها قصف مدفعي وقذائف هاون وغارات نفذتها مروحية هجومية إسرائيلية ما دفع العديد من سكان القرية إلى مغادرتها.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن أحد جنود الاحتياط فقد الهاتف خلال حالة الفوضى التي رافقت الأحداث ليقع في يد أحد السكان السوريين، وبعدما أدرك الجيش فقدان الجهاز، قام بإغلاقه سريعا عن بعد في محاولة للحد من أي تسرب للمعلومات، واصفا الحادث بأنه "خطير".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء "سانا" السورية، الأحد الماضي، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة "الجزيرة" وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر".‏وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏ويوم السبت الفائت، أفادت وكالة "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية تتوغل ‏باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر، وتطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة".‏وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20260629/بعد-ليلة-من-القصف-والتوغل-الإسرائيلي-ماذا-حدث-في-عابدين-جنوبي-سوريا-ولماذا-تعد-منطقة-استراتيجية؟-1114799405.html

https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أن-قواته-قتلت-عددا-من-المسلحين-في-جنوب-سوريا-1114776373.html

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار