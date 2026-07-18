https://sarabic.ae/20260718/روبوت-روسي-يحل-مكعب-ميغامينكس-في-أقل-من-10-ثوان-فقط-1115307507.html

روبوت روسي يحل مكعب "ميغامينكس" في أقل من 10 ثوان فقط

روبوت روسي يحل مكعب "ميغامينكس" في أقل من 10 ثوان فقط

سبوتنيك عربي

حقق معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) رقمًا قياسيًا عالميًا لأسرع عملية تجميع روبوتية لتركيب أحجية "ميغامينكس"، وتُظهر محاولة تحطيم الرقم القياسي كيف... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T15:29+0000

2026-07-18T15:29+0000

2026-07-18T15:29+0000

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لغز أكثر تعقيدًا من مكعب "روبيك"ابتكر الفريق البحثي روبوتًا قادرًا على حل لغز ميغامينكس في 9.6 ثانية فقط، وصف المعهد النتيجة بأنها رقم قياسي عالمي، على الرغم من أن المحاولة المسجلة لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية قبل إدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الروسية.هذا العدد الهائل من الترتيبات الممكنة يجعل من ميغامينكس اختبارًا صعبًا للتصميم الميكانيكي، والتحسين الرياضي، والتحكم الروبوتي في الوقت الحقيقي.لماذا كانت الروبوتات السابقة بطيئة؟لطالما تفوقت الروبوتات على البشر في حل مكعب روبيك الكلاسيكي لسنوات، إلا أن ميغامينكس شكّل تحديًا هندسيًا مختلفًا.كان على الآلات السابقة إعادة ترتيب المكعب بالكامل مرارًا وتكرارًا قبل الانتقال إلى وجه آخر. كل عملية إعادة ترتيب كانت تستغرق وقتًا وتضيف حركة ميكانيكية إضافية. ونتيجة لذلك، ظلت الروبوتات أبطأ بكثير من المنافسين البشريين المدربين.اثنا عشر محركًا تزيل العائق الرئيسييحتوي الجهاز على 12 محركًا مستقلًا، محرك لكل وجه من أوجه لعبة ميغامينكس، يتيح هذا لأي وجه الدوران مباشرةً دون الحاجة إلى تدوير أو إعادة وضع اللغز بالكامل، ووفقًا للمطورين، يُعد هذا النظام الأول من نوعه الذي يوفر دورانًا مستقلًا لجميع الأوجه الاثني عشر بهذه الطريقة.يُقلل إلغاء إعادة توجيه اللغز بشكل كبير من الحركة غير الضرورية، ويستطيع الروبوت الانتقال مباشرةً من دورة مطلوبة إلى أخرى، مما يجعل عملية الحل أسرع وأكثر كفاءة ميكانيكيًا.إيجاد مسار أقصر من بين 10⁶⁸ احتمالًايمكن حل اللغز غالبًا بطرق مختلفة، لكن الحل الأطول يتطلب دورات أكثر، وبالتالي وقتًا أطول، لذا عمل فريق معهد موسكو على خوارزميات تبحث عن مسارات أقصر بين الحالة المُشوشة واللغز المُكتمل.يصف الباحثون لعبة ميغامينكس بأنها رسم بياني رياضي ضخم، كل ترتيب ممكن للغز يُمثل نقطة في هذا الرسم البياني، بينما يُنشئ كل مسار صحيح اتصالًا بنقطة أخرى.يقلل الحل الأقصر من مقدار العمل البدني الذي يجب على الروبوت القيام به، وبالتالي يعتمد الرقم القياسي على نظامين يعملان معًا: آلية قادرة على تنفيذ المسارات بسرعة وخوارزمية قادرة على تجنب المسارات غير الضرورية.أكثر من مجرد عرض لحل الألغازعلى الرغم من أن المشروع بُني حول لغز ترفيهي، إلا أن المشكلات الهندسية ذات صلة بأنظمة الروبوتات الحقيقية.يوفر نظام ميغامينكس بيئة محكمة لاختبار الآلات ذات الأجزاء المتحركة الكثيرة، وعدد هائل من الحالات الممكنة، ومتطلبات التوقيت الدقيقة، فيجب على الروبوت تنسيق 12 مشغّلاً بدقة متناهية، مع اتباع تسلسل مُحسَّن دون حدوث تصادمات أو أخطاء في التحكم.قد تكون مبادئ مماثلة مفيدة في أي مكان يتطلب فيه من الآلة التحكم في عدة آليات في آنٍ واحد، واختيار تسلسل فعال من الإجراءات، والاستجابة بشكل موثوق ضمن نطاق واسع من القرارات الممكنة.مشروع يجمع بين الرياضيات والميكانيكا والبرمجياتبدأ مشروع ميغامينكس في سبتمبر/أيلول 2025، وحصل على تمويل قدره 3.7 مليون روبل تقريبًا من صندوق وقف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لتطوير روبوت بتصميم ميكانيكي جديد كليًا.ضمّ الفريق المكون من سبعة أفراد مصممين ميكانيكيين ومبرمجين ومتخصصين في نظرية الزمر التوافقية، وكان هذا التضافر ضروريًا لأن التحدي لم يكن ليُحلّ بالاعتماد على الهندسة الميكانيكية أو البرمجيات وحدها.الخلاصةحلّ روبوت معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) إحدى أعقد الألغاز الميكانيكية في العالم في 9.6 ثانية، وذلك بفضل دمج بنية جديدة تضم 12 محركًا مع خوارزميات تبحث عن حلول أسرع.يجسّد هذا المشروع أيضًا مبدأً هندسيًا أوسع نطاقًا: تصبح المهام الروبوتية الصعبة قابلة للإنجاز عند تطوير خوارزميات ذكية وآليات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. وما يبدو أداءً مذهلاً في حل الألغاز هو في الواقع تجربة عملية في التحكم بالحركة، والتحسين الرياضي، وتصميم آلات قادرة على العمل بسرعة تفوق سرعة الإنسان.

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