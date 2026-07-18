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https://sarabic.ae/20260718/روبوت-روسي-يحل-مكعب-ميغامينكس-في-أقل-من-10-ثوان-فقط-1115307507.html
روبوت روسي يحل مكعب "ميغامينكس" في أقل من 10 ثوان فقط
روبوت روسي يحل مكعب "ميغامينكس" في أقل من 10 ثوان فقط
سبوتنيك عربي
حقق معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) رقمًا قياسيًا عالميًا لأسرع عملية تجميع روبوتية لتركيب أحجية "ميغامينكس"، وتُظهر محاولة تحطيم الرقم القياسي كيف... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T15:29+0000
2026-07-18T15:29+0000
علوم
روسيا
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أخبار الأبحاث العلمية
روبوتات
لعبة
مجتمع
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لغز أكثر تعقيدًا من مكعب "روبيك"ابتكر الفريق البحثي روبوتًا قادرًا على حل لغز ميغامينكس في 9.6 ثانية فقط، وصف المعهد النتيجة بأنها رقم قياسي عالمي، على الرغم من أن المحاولة المسجلة لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية قبل إدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الروسية.هذا العدد الهائل من الترتيبات الممكنة يجعل من ميغامينكس اختبارًا صعبًا للتصميم الميكانيكي، والتحسين الرياضي، والتحكم الروبوتي في الوقت الحقيقي.لماذا كانت الروبوتات السابقة بطيئة؟لطالما تفوقت الروبوتات على البشر في حل مكعب روبيك الكلاسيكي لسنوات، إلا أن ميغامينكس شكّل تحديًا هندسيًا مختلفًا.كان على الآلات السابقة إعادة ترتيب المكعب بالكامل مرارًا وتكرارًا قبل الانتقال إلى وجه آخر. كل عملية إعادة ترتيب كانت تستغرق وقتًا وتضيف حركة ميكانيكية إضافية. ونتيجة لذلك، ظلت الروبوتات أبطأ بكثير من المنافسين البشريين المدربين.اثنا عشر محركًا تزيل العائق الرئيسييحتوي الجهاز على 12 محركًا مستقلًا، محرك لكل وجه من أوجه لعبة ميغامينكس، يتيح هذا لأي وجه الدوران مباشرةً دون الحاجة إلى تدوير أو إعادة وضع اللغز بالكامل، ووفقًا للمطورين، يُعد هذا النظام الأول من نوعه الذي يوفر دورانًا مستقلًا لجميع الأوجه الاثني عشر بهذه الطريقة.يُقلل إلغاء إعادة توجيه اللغز بشكل كبير من الحركة غير الضرورية، ويستطيع الروبوت الانتقال مباشرةً من دورة مطلوبة إلى أخرى، مما يجعل عملية الحل أسرع وأكثر كفاءة ميكانيكيًا.إيجاد مسار أقصر من بين 10⁶⁸ احتمالًايمكن حل اللغز غالبًا بطرق مختلفة، لكن الحل الأطول يتطلب دورات أكثر، وبالتالي وقتًا أطول، لذا عمل فريق معهد موسكو على خوارزميات تبحث عن مسارات أقصر بين الحالة المُشوشة واللغز المُكتمل.يصف الباحثون لعبة ميغامينكس بأنها رسم بياني رياضي ضخم، كل ترتيب ممكن للغز يُمثل نقطة في هذا الرسم البياني، بينما يُنشئ كل مسار صحيح اتصالًا بنقطة أخرى.يقلل الحل الأقصر من مقدار العمل البدني الذي يجب على الروبوت القيام به، وبالتالي يعتمد الرقم القياسي على نظامين يعملان معًا: آلية قادرة على تنفيذ المسارات بسرعة وخوارزمية قادرة على تجنب المسارات غير الضرورية.أكثر من مجرد عرض لحل الألغازعلى الرغم من أن المشروع بُني حول لغز ترفيهي، إلا أن المشكلات الهندسية ذات صلة بأنظمة الروبوتات الحقيقية.يوفر نظام ميغامينكس بيئة محكمة لاختبار الآلات ذات الأجزاء المتحركة الكثيرة، وعدد هائل من الحالات الممكنة، ومتطلبات التوقيت الدقيقة، فيجب على الروبوت تنسيق 12 مشغّلاً بدقة متناهية، مع اتباع تسلسل مُحسَّن دون حدوث تصادمات أو أخطاء في التحكم.قد تكون مبادئ مماثلة مفيدة في أي مكان يتطلب فيه من الآلة التحكم في عدة آليات في آنٍ واحد، واختيار تسلسل فعال من الإجراءات، والاستجابة بشكل موثوق ضمن نطاق واسع من القرارات الممكنة.مشروع يجمع بين الرياضيات والميكانيكا والبرمجياتبدأ مشروع ميغامينكس في سبتمبر/أيلول 2025، وحصل على تمويل قدره 3.7 مليون روبل تقريبًا من صندوق وقف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لتطوير روبوت بتصميم ميكانيكي جديد كليًا.ضمّ الفريق المكون من سبعة أفراد مصممين ميكانيكيين ومبرمجين ومتخصصين في نظرية الزمر التوافقية، وكان هذا التضافر ضروريًا لأن التحدي لم يكن ليُحلّ بالاعتماد على الهندسة الميكانيكية أو البرمجيات وحدها.الخلاصةحلّ روبوت معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) إحدى أعقد الألغاز الميكانيكية في العالم في 9.6 ثانية، وذلك بفضل دمج بنية جديدة تضم 12 محركًا مع خوارزميات تبحث عن حلول أسرع.يجسّد هذا المشروع أيضًا مبدأً هندسيًا أوسع نطاقًا: تصبح المهام الروبوتية الصعبة قابلة للإنجاز عند تطوير خوارزميات ذكية وآليات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. وما يبدو أداءً مذهلاً في حل الألغاز هو في الواقع تجربة عملية في التحكم بالحركة، والتحسين الرياضي، وتصميم آلات قادرة على العمل بسرعة تفوق سرعة الإنسان.
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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, روبوتات, لعبة
علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, روبوتات, لعبة

روبوت روسي يحل مكعب "ميغامينكس" في أقل من 10 ثوان فقط

15:29 GMT 18.07.2026
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حقق معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) رقمًا قياسيًا عالميًا لأسرع عملية تجميع روبوتية لتركيب أحجية "ميغامينكس"، وتُظهر محاولة تحطيم الرقم القياسي كيف يمكن للخوارزميات المتقدمة والتحكم الروبوتي حل المشكلات بسرعة تفوق سرعة الإنسان.

لغز أكثر تعقيدًا من مكعب "روبيك"

ابتكر الفريق البحثي روبوتًا قادرًا على حل لغز ميغامينكس في 9.6 ثانية فقط، وصف المعهد النتيجة بأنها رقم قياسي عالمي، على الرغم من أن المحاولة المسجلة لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية قبل إدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الروسية.

يشبه مكعب ميغامينكس مكعب روبيك، لكن بنيته أكثر تعقيدًا بكثير، فهو يحتوي على 12 وجهًا خماسيًا، وله ما يقارب 10⁶⁸ تكوينًا ممكنًا. بالمقارنة، يحتوي مكعب روبيك القياسي على حوالي (4×10¹⁹) حالة ممكنة.

هذا العدد الهائل من الترتيبات الممكنة يجعل من ميغامينكس اختبارًا صعبًا للتصميم الميكانيكي، والتحسين الرياضي، والتحكم الروبوتي في الوقت الحقيقي.

لماذا كانت الروبوتات السابقة بطيئة؟

لطالما تفوقت الروبوتات على البشر في حل مكعب روبيك الكلاسيكي لسنوات، إلا أن ميغامينكس شكّل تحديًا هندسيًا مختلفًا.
كان على الآلات السابقة إعادة ترتيب المكعب بالكامل مرارًا وتكرارًا قبل الانتقال إلى وجه آخر. كل عملية إعادة ترتيب كانت تستغرق وقتًا وتضيف حركة ميكانيكية إضافية. ونتيجة لذلك، ظلت الروبوتات أبطأ بكثير من المنافسين البشريين المدربين.

كان الرقم القياسي السابق للروبوتات، الذي ذكره معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، هو 8 دقائق و4 ثوانٍ، وأما أسرع نتيجة بشرية أشار إليها المعهد فكانت 21.04 ثانية، لكن الآلة الجديدة أكملت نفس نوع المكعب في 9.6 ثانية، لتصبح أول روبوت يحل مكعب ميغامينكس، وفقًا لفريق المشروع، يتفوق على أحد أفضل محللي المكعبات البشرية.

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اثنا عشر محركًا تزيل العائق الرئيسي

يحتوي الجهاز على 12 محركًا مستقلًا، محرك لكل وجه من أوجه لعبة ميغامينكس، يتيح هذا لأي وجه الدوران مباشرةً دون الحاجة إلى تدوير أو إعادة وضع اللغز بالكامل، ووفقًا للمطورين، يُعد هذا النظام الأول من نوعه الذي يوفر دورانًا مستقلًا لجميع الأوجه الاثني عشر بهذه الطريقة.
يُقلل إلغاء إعادة توجيه اللغز بشكل كبير من الحركة غير الضرورية، ويستطيع الروبوت الانتقال مباشرةً من دورة مطلوبة إلى أخرى، مما يجعل عملية الحل أسرع وأكثر كفاءة ميكانيكيًا.

كانت الروبوتات السابقة تضطر إلى التقاط اللغز وتدويره باستمرار قبل القيام بالحركة التالية، أما جهاز" MIPT" فيبقي لعبة ميغامينكس ثابتة ويتحكم بكل وجه على حدة.

إيجاد مسار أقصر من بين 10⁶⁸ احتمالًا

يمكن حل اللغز غالبًا بطرق مختلفة، لكن الحل الأطول يتطلب دورات أكثر، وبالتالي وقتًا أطول، لذا عمل فريق معهد موسكو على خوارزميات تبحث عن مسارات أقصر بين الحالة المُشوشة واللغز المُكتمل.
يصف الباحثون لعبة ميغامينكس بأنها رسم بياني رياضي ضخم، كل ترتيب ممكن للغز يُمثل نقطة في هذا الرسم البياني، بينما يُنشئ كل مسار صحيح اتصالًا بنقطة أخرى.

يدرس مجتمع البحث المفتوح للمشروع كيفية إيجاد مسارات قصيرة، باستخدام نظرية الزمر الكلاسيكية بالإضافة إلى أساليب التعلم الآلي. يشير معهد موسكو إلى أن الأساليب الرائدة تنتج عادةً حلولًا تتكون من حوالي 94 حركة، بينما تستطيع خوارزميته إيجاد تسلسلات أقصر بكثير.

يقلل الحل الأقصر من مقدار العمل البدني الذي يجب على الروبوت القيام به، وبالتالي يعتمد الرقم القياسي على نظامين يعملان معًا: آلية قادرة على تنفيذ المسارات بسرعة وخوارزمية قادرة على تجنب المسارات غير الضرورية.
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أكثر من مجرد عرض لحل الألغاز

على الرغم من أن المشروع بُني حول لغز ترفيهي، إلا أن المشكلات الهندسية ذات صلة بأنظمة الروبوتات الحقيقية.
يوفر نظام ميغامينكس بيئة محكمة لاختبار الآلات ذات الأجزاء المتحركة الكثيرة، وعدد هائل من الحالات الممكنة، ومتطلبات التوقيت الدقيقة، فيجب على الروبوت تنسيق 12 مشغّلاً بدقة متناهية، مع اتباع تسلسل مُحسَّن دون حدوث تصادمات أو أخطاء في التحكم.
يقول المطورون إن التقنيات المستخدمة في المشروع - بما في ذلك الاتصال القائم على بروتوكول CAN، وتنسيق الحركة، والبحث التوافقي، والتحسين الخوارزمي - قابلة للتطبيق في مجال الروبوتات الصناعية والخدمية.
قد تكون مبادئ مماثلة مفيدة في أي مكان يتطلب فيه من الآلة التحكم في عدة آليات في آنٍ واحد، واختيار تسلسل فعال من الإجراءات، والاستجابة بشكل موثوق ضمن نطاق واسع من القرارات الممكنة.
مشروع يجمع بين الرياضيات والميكانيكا والبرمجيات
بدأ مشروع ميغامينكس في سبتمبر/أيلول 2025، وحصل على تمويل قدره 3.7 مليون روبل تقريبًا من صندوق وقف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا لتطوير روبوت بتصميم ميكانيكي جديد كليًا.
ضمّ الفريق المكون من سبعة أفراد مصممين ميكانيكيين ومبرمجين ومتخصصين في نظرية الزمر التوافقية، وكان هذا التضافر ضروريًا لأن التحدي لم يكن ليُحلّ بالاعتماد على الهندسة الميكانيكية أو البرمجيات وحدها.
قام المتخصصون في الميكانيكا ببناء نظام قادر على التحكم بكل وجه من أوجه اللغز بشكل مستقل، ودرس علماء الرياضيات المسارات الأمثل عبر فضاء التكوين الهائل للغز، بينما ربط المبرمجون خوارزميات الحل بأجهزة التحكم الخاصة بالروبوت.
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الخلاصة
حلّ روبوت معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (MIPT) إحدى أعقد الألغاز الميكانيكية في العالم في 9.6 ثانية، وذلك بفضل دمج بنية جديدة تضم 12 محركًا مع خوارزميات تبحث عن حلول أسرع.

لا تكمن أهم ابتكاراته في السرعة فحسب، بل في قدرة كل وجه على الدوران بشكل مستقل، ما أزال العائق الميكانيكي الذي كان يعيق روبوتات ميغامينكس السابقة عن المنافسة البشرية.

يجسّد هذا المشروع أيضًا مبدأً هندسيًا أوسع نطاقًا: تصبح المهام الروبوتية الصعبة قابلة للإنجاز عند تطوير خوارزميات ذكية وآليات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. وما يبدو أداءً مذهلاً في حل الألغاز هو في الواقع تجربة عملية في التحكم بالحركة، والتحسين الرياضي، وتصميم آلات قادرة على العمل بسرعة تفوق سرعة الإنسان.
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