https://sarabic.ae/20260718/عمدة-موسكو-تدمير-55-طائرة-مسيّرة-كانت-متجهة-إلى-العاصمة-1115295214.html
عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة
عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط 22 طائرة مسيّرة أخرى كانت متجهة إلى موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها إلى 55. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T03:30+0000
2026-07-18T03:30+0000
2026-07-18T03:30+0000
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وقال سوبيانين عبر منصة "ماكس": "أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو".وكان رئيس البلدية قد أعلن في وقت سابق إسقاط 33 طائرة مسيّرة. وتعمل فرق خدمات الطوارئ في مواقع سقوط الحطام.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تتصدى-لـ375-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق---وزارة-الدفاع-1115236447.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا
عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط 22 طائرة مسيّرة أخرى كانت متجهة إلى موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها إلى 55.
وقال سوبيانين عبر منصة "ماكس": "أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو".
وكان رئيس البلدية قد أعلن في وقت سابق إسقاط 33 طائرة مسيّرة
. وتعمل فرق خدمات الطوارئ في مواقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.