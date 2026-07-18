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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260718/عمدة-موسكو-تدمير-55-طائرة-مسيّرة-كانت-متجهة-إلى-العاصمة-1115295214.html
عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة
عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط 22 طائرة مسيّرة أخرى كانت متجهة إلى موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها إلى 55. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T03:30+0000
2026-07-18T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سلاح روسيا
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وقال سوبيانين عبر منصة "ماكس": "أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو".وكان رئيس البلدية قد أعلن في وقت سابق إسقاط 33 طائرة مسيّرة. وتعمل فرق خدمات الطوارئ في مواقع سقوط الحطام.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260716/القوات-الروسية-تتصدى-لـ375-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق---وزارة-الدفاع-1115236447.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا

عمدة موسكو: تدمير 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة

03:30 GMT 18.07.2026
© Sputnik . Grigorij Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورمركز قيادة الدفاعات الجوية - الفضائية الروسية
مركز قيادة الدفاعات الجوية - الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Grigorij Sisoev
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تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط 22 طائرة مسيّرة أخرى كانت متجهة إلى موسكو، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها إلى 55.
وقال سوبيانين عبر منصة "ماكس": "أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ375 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
16 يوليو, 06:55 GMT
وكان رئيس البلدية قد أعلن في وقت سابق إسقاط 33 طائرة مسيّرة. وتعمل فرق خدمات الطوارئ في مواقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتؤكد روسيا أن قواتها، ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، تنفذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، وتستهدف حصرًا المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
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