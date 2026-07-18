https://sarabic.ae/20260718/هل-يدخل-التصعيد-الأمريكي-الإيراني-المنطقة-في-حرب-مفتوحة؟-1115306251.html
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
سبوتنيك عربي
في تكثيف للهجمات المتبادلة، استهدفت الولايات المتحدة جسورًا وبنى تحتية في إيران، الأمر الذي دفع طهران لاستهداف محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ما... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T13:15+0000
2026-07-18T13:15+0000
2026-07-18T13:15+0000
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هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
سبوتنيك عربي
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
جاء ذلك في وقت أعلنت طهران لأول مرة استهداف قاعدة التنف العسكرية التي تضم قوات أمريكية شرقي سوريا.المواجهات بين واشنطن وطهران امتدت للبحر أيضًا، وأدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج مرة أخرى، حيث اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، ما أثار مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر للنفط في الشرق الأوسط.واعتبر أن واشنطن تكثف ضغوطها العسكرية على أمل دفع طهران إلى تغيير موقفها، إلا أن القيادة الإيرانية ما زالت تتمسك برفض أي تنازل يمس ما تعتبره أحد أهم أوراق قوتها الاستراتيجية.واعتبر أن واشنطن تراهن على الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، رغم ما وصفه بفشلها في تحقيق أهدافها الأساسية خلال المواجهة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران, аудио
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
في تكثيف للهجمات المتبادلة، استهدفت الولايات المتحدة جسورًا وبنى تحتية في إيران، الأمر الذي دفع طهران لاستهداف محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ما قد ينذر بتوسيع نطاق الأهداف في دول المنطقة.
جاء ذلك في وقت أعلنت طهران
لأول مرة استهداف قاعدة التنف العسكرية التي تضم قوات أمريكية شرقي سوريا.
المواجهات بين واشنطن وطهران امتدت للبحر أيضًا، وأدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج مرة أخرى، حيث اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، ما أثار مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر للنفط في الشرق الأوسط.
في هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الإيرانية، حسن سبيتي، أن الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط في جوهرها بالصراع على مستقبل إدارة مضيق هرمز.
واعتبر أن واشنطن
تكثف ضغوطها العسكرية على أمل دفع طهران إلى تغيير موقفها، إلا أن القيادة الإيرانية ما زالت تتمسك برفض أي تنازل يمس ما تعتبره أحد أهم أوراق قوتها الاستراتيجية.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، أستاذ العلاقات الدولية، أن إصرار الولايات المتحدة على مواصلة التصعيد العسكري ضد إيران يعكس محاولة لفرض أمر واقع بالقوة بعد انهيار التفاهمات السابقة.
واعتبر أن واشنطن تراهن على الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، رغم ما وصفه بفشلها في تحقيق أهدافها الأساسية خلال المواجهة
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