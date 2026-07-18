https://sarabic.ae/20260718/هل-يمكن-لاختبار-تنفس-بسيط-أن-يكشف-عن-أمراض-القلب؟-1115309559.html

هل يمكن لاختبار تنفس بسيط أن يكشف عن أمراض القلب؟

هل يمكن لاختبار تنفس بسيط أن يكشف عن أمراض القلب؟

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء في جامعة سيتشينوف أن النشاط البدني يغير التركيب الكيميائي للزفير بشكل مختلف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف تدفق الدم إلى القلب، وتمكنت خوارزميات... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T16:51+0000

2026-07-18T16:51+0000

2026-07-18T16:51+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

أخبار الأبحاث العلمية

أمراض القلب والسكري والضغط

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عادةً ما يبحث الأطباء عن أمراض القلب من خلال الإشارات الكهربائية، والتصوير الطبي، وتحاليل الدم، والفحوصات البدنية. يبحث علماء في جامعة سيتشينوف حاليًا عن مصدر معلومات آخر محتمل: هواء الزفير.لا يزال هذا النهج تجريبيًا. فهو ليس بديلًا عن فحوصات القلب التقليدية، ولكنه قد يساعد الأطباء في نهاية المطاف على تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحوصات أكثر تفصيلًا.لماذا يصعب اكتشاف مرض القلب الإقفاري؟يحدث مرض القلب الإقفاري عندما لا تتلقى عضلة القلب كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، ويحدث هذا عادةً بسبب تضيّق أو انسداد الشرايين التاجية التي تغذي القلب.قد تسبب هذه الحالة ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس، ولكن قد يعاني بعض المرضى من أعراض خفيفة أو غير معتادة أو لا تظهر عليهم أي أعراض واضحة. لذلك، يعدّ الكشف المبكر عن ضعف تدفق الدم أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن طرق التشخيص الحالية قد تتطلب أجهزة متخصصة، أو تعرّض المرضى للإشعاع، أو تكون غير ملائمة لإجراء تقييم أولي واسع النطاق.ما بحث عنه العلماء في الزفيريحتوي زفير الإنسان على أكثر من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، إذ يحمل أيضًا كميات ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة، والتي يُشار إليها اختصارًا بـ "VOCs".لم يقتصر الأمر على مقارنة زفير شخص بآخر أثناء الراحة، بل درس العلماء كيفية تغير التركيب الكيميائي بعد التمرين، عندما يحتاج القلب إلى المزيد من الأكسجين، ويصبح من المرجح أن تظهر مشكلة تدفق الدم الموجودة مسبقًا.كيف أجريت الدراسةشملت الدراسة 80 مشاركًا، وتم تأكيد ضعف تدفق الدم في عضلة القلب لدى 31 مريضًا من خلال التصوير المقطعي المحوسب مع تقييم التروية، بينما شكل المشاركون الـ 49 المتبقون المجموعة الضابطة.قدم كل متطوع عينات من الزفير أثناء الراحة، ثم مرة أخرى بعد ممارسة الرياضة على دراجة ثابتة. قام العلماء بتحليل العينات باستخدام مطياف الكتلة البروتوني عالي الدقة، وهي تقنية حساسة قادرة على الكشف عن كميات ضئيلة جدًا من المركبات الكيميائية.كشف التمرين عن أهم الاختلافاتفي حالة الراحة، لم تكن الاختلافات الكيميائية بين المشاركين هي محور التركيز الوحيد. فقد ظهرت الإشارة الأكثر دلالة في كيفية استجابة مركبات متطايرة محددة للنشاط البدني.تغيرت عدة مركبات بشكل متسق وبطرق مختلفة بين المرضى المصابين بنقص التروية والأفراد في المجموعة الضابطة. يعتقد الباحثون أن هذه الاختلافات قد تعكس عمليات أيضية مرتبطة بعدم كفاية إمداد عضلة القلب بالدم.لماذا يمكن أن يكون اختبار الزفير مفيداً؟يعدّ جمع عينة الزفير سهلاً وغير مؤلم، ولا يتطلّب إدخال إبرة أو تعريض المريض للإشعاع، وإذا أصبحت تقنية التحليل دقيقة وعملية بما فيه الكفاية، يُمكنها إضافة معلومات أيضية مُفيدة إلى اختبار الجهد القلبي القياسي.قد يكون هذا النهج ذا قيمة خاصة للتقييم الأولي، فبدلاً من محاولة تقديم تشخيص نهائي، يُمكنه مُساعدة الأطباء على التعرّف على الأنماط المُرتبطة بالإقفار، وتحديد من يحتاج إلى فحص أكثر تفصيلاً.ما الذي يجب أن يحدث قبل أن يتمكن الأطباء من استخدامه؟يؤكد مؤلفو الدراسة أن النتائج أولية، حيث كانت مجموعة المشاركين صغيرة نسبيًا، ويجب اختبار الطريقة على مجموعات أكبر ومستقلة قبل التأكد من موثوقيتها.كما يجب أن تصبح هذه التقنية عملية خارج مختبرات الأبحاث المتخصصة، حيث اعتمد التحليل الحالي على قياس الطيف الكتلي المتقدم، لذا قد يكون من الضروري إجراء المزيد من التطوير قبل أن يصبح اختبار الزفير متاحًا على نطاق واسع.المصدر : | بوابة روسيا العلمية |

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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, أمراض القلب والسكري والضغط