https://sarabic.ae/20260718/وفيات-الإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-تتجاوز-850-حالة-1115296023.html
وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" في البلاد، تجاوز 850 حالة. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T04:29+0000
2026-07-18T04:29+0000
2026-07-18T04:58+0000
الكونغو
إيبولا
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وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (INSP)، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" بلغ 828 حالة.ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أول أمس الخميس، وفقًا لتقرير رصد 56 إصابة جديدة و36 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأطلقت المنظمة والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260710/الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-إلى-1792-والوفيات-إلى-625-1115086909.html
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الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
04:29 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 04:58 GMT 18.07.2026)
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" في البلاد، تجاوز 850 حالة.
وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.
وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (INSP)، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" بلغ 828 حالة.
ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أول أمس الخميس، وفقًا لتقرير رصد 56 إصابة جديدة و36 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرًا على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه "مرتفع".
وأطلقت المنظمة والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.