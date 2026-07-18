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القوات الروسية تستهدف موانئ وسفن أوكرانية بضربات موجهة - وزارة الدفاع
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وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" في البلاد، تجاوز 850 حالة. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T04:29+0000
2026-07-18T04:58+0000
الكونغو
إيبولا
العالم
منظمة الصحة العالمية
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وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (INSP)، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" بلغ 828 حالة.ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أول أمس الخميس، وفقًا لتقرير رصد 56 إصابة جديدة و36 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأطلقت المنظمة والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260710/الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-إلى-1792-والوفيات-إلى-625-1115086909.html
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الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية
الكونغو, إيبولا, العالم, منظمة الصحة العالمية

وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة

04:29 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 04:58 GMT 18.07.2026)
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" في البلاد، تجاوز 850 حالة.
وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا إلى 1792 والوفيات إلى 625
10 يوليو, 04:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (INSP)، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" بلغ 828 حالة.
ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أول أمس الخميس، وفقًا لتقرير رصد 56 إصابة جديدة و36 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرًا على دول أخرى. وتقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه "مرتفع".

وأطلقت المنظمة والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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