https://sarabic.ae/20260718/وفيات-الإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-تتجاوز-850-حالة-1115296023.html

وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة

وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" في البلاد، تجاوز 850 حالة. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T04:29+0000

2026-07-18T04:29+0000

2026-07-18T04:58+0000

الكونغو

إيبولا

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وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفع إلى 2181 حالة، منها 864 وفاة.وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (INSP)، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" بلغ 828 حالة.ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى أول أمس الخميس، وفقًا لتقرير رصد 56 إصابة جديدة و36 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأطلقت المنظمة والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء فيروس "بونديبوغيو" (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20260710/الكونغو-الديمقراطية-تعلن-ارتفاع-حصيلة-إصابات-إيبولا-إلى-1792-والوفيات-إلى-625-1115086909.html

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