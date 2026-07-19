https://sarabic.ae/20260719/باحثون-روس-يكشفون-أسرار-نقوش-مفقودة-من-مخطوطات-البندقية-في-العصور-الوسطى-1115326037.html

باحثون روس يكشفون أسرار نقوش مفقودة من مخطوطات البندقية في العصور الوسطى

باحثون روس يكشفون أسرار نقوش مفقودة من مخطوطات البندقية في العصور الوسطى

سبوتنيك عربي

استعاد باحثون من جامعة سان بطرسبورغ الكهروتقنية "LETI"، ومعهد سان بطرسبورغ للتاريخ التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، نقوشًا مفقودة من وثائق البندقية التي تعود... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T15:28+0000

2026-07-19T15:28+0000

2026-07-19T15:28+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

مخطوطات

أشعة

قرون

مجتمع

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قد تبقى المخطوطات التي تعود للعصور الوسطى لقرون، إلا أن المعلومات المكتوبة عليها قد تتلاشى تدريجيًا مع تلاشي الأحبار العضوية أو انتشارها أو تحللها كيميائيًا، بينما يتدهور الرق نفسه بفعل عوامل الزمن وظروف التخزين والكائنات الدقيقة، ولاستعادة المعلومات دون إلحاق الضرر بهذه الأشياء الهشة، جمع الباحثون عدة طرق بصرية غير جراحية.ثلاث طرق لاستعادة الكتابة المفقودةبدأ الباحثون باستخدام جهاز كشف العملات الورقية العادي، معتمدين على إضاءته فوق البنفسجية لتحديد الأطوال الموجية التي تبرز الكتابة الباهتة، ورغم أن هذه الأجهزة تستخدم عادةً لفحص العملات، إلا أن سهولة استخدامها تجعلها مفيدة لإجراء فحص أولي سريع في أعمال الترميم.ثم استخدموا نظامًا طيفيًا فائقًا طُوّر في معهد "LETI"، يقوم بمسح الجسم تحت ضوء أبيض أو فوق بنفسجي، ويسجل المعلومات من خلال كاميرا متخصصة، وبينما ترى العين البشرية ثلاثة ألوان أساسية، يلتقط هذا النظام الوثيقة عبر 224 قناة مرئية وفوق بنفسجية، ما يسمح للباحثين باكتشاف تفاصيل مخفية عن الرؤية العادية. بعد ذلك، قلّصت المعالجة الرياضية حجم البيانات الهائل مع الحفاظ على أهم المعلومات.عشر ملاحظات ممسوحة غيّرت تاريخ الوثائقباستخدام الصور المستعادة، تمكّن المؤرخون من قراءة النقوش على ظهر رسائل عشرة دوقات، وكشفت الكتابة اليدوية أن جميع الملاحظات أضيفت من قِبل الشخص نفسه خلال القرنين السادس عشر أو السابع عشر، مما ساعد في ترسيخ فرضية أن الوثائق ربما أتت من أرشيف قديم متفرق تابع لمكتب حاكم تريفيزو، وليس من الأرشيفات الخاصة لمسؤولين أفراد.يعتقد الباحثون أن الملاحظات ربما تكون قد مُحيت أثناء إعادة تنظيم الأرشيف، حيث أُضيفت أوصاف ورقية جديدة فوق الأجزاء الممسوحة،وثمة احتمال آخر هو أن هذه التعليقات أُزيلت خلال القرن التاسع عشر، عندما وصلت الوثائق إلى سوق الآثار، ربما لإخفاء صلتها بأرشيف الدولة الذي أخذت منه.كشف التحليل الطيفي سبب التلفلم يكن ترميم الكتابة سوى جزء من التحقيق،فقد فحص العلماء أيضًا حالة الرق وأصل البقع الداكنة غير المفسرة على وثيقة تعود لعام 1360، باستخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه في وضع الانعكاس. تُحدد هذه التقنية التركيب الكيميائي والتغيرات البنيوية دون الحاجة إلى إزالة عينة من المخطوطة.طريقة أكثر أمانًا لحفظ المخطوطات الهشةأنتج النهج المدمج آلية عمل عملية لأبحاث الوثائق التاريخية، فقد وّر التصوير بالأشعة فوق البنفسجية أسرع وأوضح طريقة لاستعادة الكتابة الباهتة، بينما وفر التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء طريقة موثوقة لتحديد التلوث والتلف الهيكلي دون إتلاف الرق.تعد هذه المعلومات مفيدة ليس فقط للمؤرخين، بل أيضًا للمرممين، لأن تحديد السبب الحقيقي للبقع أو تلف المادة أمر بالغ الأهمية.

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علوم, روسيا, جامعات روسية, مخطوطات, أشعة, قرون