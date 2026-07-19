https://sarabic.ae/20260719/ترامب-عن-إعلان-إيران-وقف-العمل-بمذكرة-التفاهم-لا-يهمني-ذلك-على-الإطلاق-1115317408.html

ترامب عن إعلان إيران وقف العمل بمذكرة التفاهم: لا يهمني ذلك على الإطلاق

ترامب عن إعلان إيران وقف العمل بمذكرة التفاهم: لا يهمني ذلك على الإطلاق

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، بأنه "أمر محزن للغاية"، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T06:22+0000

2026-07-19T06:22+0000

2026-07-19T06:22+0000

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وقال ترامب، في تصريحات هاتفية لوسائل إعلام أمريكية، إن الجنديين "قُتلا أثناء أداء واجبهما في خدمة الوطن"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يبقى "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".وردًا على إعلان طهران وقف العمل بمذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، قال ترامب: "لا أكترث بذلك على الإطلاق".من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جنديًا ثالثًا لا يزال في عداد المفقودين، فيما تلقى 4 عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم العلاج وغادروا المستشفيات في الأردن.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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