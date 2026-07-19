https://sarabic.ae/20260719/ترامب-عن-إعلان-إيران-وقف-العمل-بمذكرة-التفاهم-لا-يهمني-ذلك-على-الإطلاق-1115317408.html
ترامب عن إعلان إيران وقف العمل بمذكرة التفاهم: لا يهمني ذلك على الإطلاق
ترامب عن إعلان إيران وقف العمل بمذكرة التفاهم: لا يهمني ذلك على الإطلاق
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، بأنه "أمر محزن للغاية"، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T06:22+0000
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وقال ترامب، في تصريحات هاتفية لوسائل إعلام أمريكية، إن الجنديين "قُتلا أثناء أداء واجبهما في خدمة الوطن"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يبقى "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".وردًا على إعلان طهران وقف العمل بمذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، قال ترامب: "لا أكترث بذلك على الإطلاق".من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جنديًا ثالثًا لا يزال في عداد المفقودين، فيما تلقى 4 عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم العلاج وغادروا المستشفيات في الأردن.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/رد-مدمر-مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يوجه-تحذيرا-شديد-اللهجة-لواشنطن-1115317031.html
https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-الانتهاء-من-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115315665.html
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دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب عن إعلان إيران وقف العمل بمذكرة التفاهم: لا يهمني ذلك على الإطلاق
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، بأنه "أمر محزن للغاية"، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتلهما "أثناء التصدي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة نسبت شنتها إيران".
وقال ترامب، في تصريحات هاتفية لوسائل إعلام أمريكية، إن الجنديين "قُتلا أثناء أداء واجبهما في خدمة الوطن"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يبقى "منع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وردًا على إعلان طهران وقف العمل بمذكرة التفاهم
المبرمة مع واشنطن، قال ترامب: "لا أكترث بذلك على الإطلاق".
من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جنديًا ثالثًا لا يزال في عداد المفقودين، فيما تلقى 4 عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم العلاج وغادروا المستشفيات في الأردن.
كما أكدت "سنتكوم" أنها أنهت، في وقت متأخر من أمس السبت، أكثر من 5 ساعات من الضربات الجوية الجديدة على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن العمليات استهدفت "معاقبة قوات الحرس الثوري الإيراني، التي نفذت الهجمات ضد العسكريين الأمريكيين في الأردن"، وذلك في اليوم الثامن على التوالي من الضربات الأمريكية، عقب انهيار وقف إطلاق النار المرتبط بأزمة مضيق هرمز.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة
من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.