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القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية
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"رد مدمر".. "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن
"رد مدمر".. "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن
سبوتنيك عربي
حذّر قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي في إيران (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية) اللواء الطيار علي عبد اللهي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أن أي... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T05:57+0000
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وقال عبد اللهي إن "القوات المسلحة الإيرانية تجدد التزامها بتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي"، مؤكدًا "مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بما يحفظ أمن إيران ومصالحها".وأضاف أن أي "طمع أو توسع أو اعتداء من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد ستكون تبعاته أثقل بكثير من الحروب المفروضة السابقة"، مشددًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية تمثل ركيزة أساسية لحماية أمن البلاد واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115314775.html
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"رد مدمر".. "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

05:57 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiصواريخ إيران الباليستية
صواريخ إيران الباليستية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذّر قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي في إيران (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية) اللواء الطيار علي عبد اللهي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أن أي عمل عسكري أو ما وصفه بـ"الوحشية" ضد بلاده سيقابل بـ"رد حازم ومدمّر" من جانب القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا جاهزية الجيش للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها، وفق تعبيره.
وقال عبد اللهي إن "القوات المسلحة الإيرانية تجدد التزامها بتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي"، مؤكدًا "مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بما يحفظ أمن إيران ومصالحها".
وأضاف أن أي "طمع أو توسع أو اعتداء من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد ستكون تبعاته أثقل بكثير من الحروب المفروضة السابقة"، مشددًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية تمثل ركيزة أساسية لحماية أمن البلاد واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران
00:10 GMT
وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الانقسام بين الشعب والمسؤولين بعد ما وصفه بـ"إخفاقاتها العسكرية"، داعيًا إلى "الحفاظ على التماسك الداخلي" وإفشال ما اعتبره محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، اكتمال أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن الموجة "استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات"، وفق تعبيرها.
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
إعلام: هجمات إيران على قواعد أمريكية في الأردن خلفت قتلى وأضرارا واسعة
أمس, 22:47 GMT
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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