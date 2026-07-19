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عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
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خبير أمريكي: أوروبا تريد من أوكرانيا أن تحارب روسيا بدلا منها
خبير أمريكي: أوروبا تريد من أوكرانيا أن تحارب روسيا بدلا منها
سبوتنيك عربي
صرح البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن أوروبا تزوّد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من محاربة روسيا، بدلًا منها. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T12:48+0000
2026-07-19T12:48+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ميرشايمر عبر قناته على موقع "يوتيوب": "السبب وراء عدم جدية الأوروبيين في التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا، هو أنهم لا يموتون هم أنفسهم. إنهم يستخدمون الأوكرانيين لهذا الغرض".وبحسب ميرشايمر، فإن أوروبا "تفشل في منح أوكرانيا ما تحتاجه بشدة"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوروبا تسعى بكل الوسائل لعرقلة عملية التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا. ووفقًا له، فإن بروكسل، تحديدًا، تشجع فلاديمير زيلينسكي، على مواصلة القتال حتى آخر أوكراني.تركيا ترفض وثيقة للاتحاد الأوروبي وتصفها بـ"غير الموضوعية"وزير الخارجية الألماني الأسبق: على أوروبا التفاوض مع روسيا بعد إعلان بوتين استعداده للحوار
https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا

خبير أمريكي: أوروبا تريد من أوكرانيا أن تحارب روسيا بدلا منها

12:48 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
صرح البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن أوروبا تزوّد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من محاربة روسيا، بدلًا منها.
وقال ميرشايمر عبر قناته على موقع "يوتيوب": "السبب وراء عدم جدية الأوروبيين في التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا، هو أنهم لا يموتون هم أنفسهم. إنهم يستخدمون الأوكرانيين لهذا الغرض".

وتابع: "يقول الأوروبيون للأوكرانيين: استمروا في القتال، وسنقدم لكم المال والأسلحة. وفي الوقت نفسه، تنزف أوكرانيا، والأوروبيون لا يموتون".

وبحسب ميرشايمر، فإن أوروبا "تفشل في منح أوكرانيا ما تحتاجه بشدة"، وفق تعبيره.
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وأضاف ميرشايمر: "الأوروبيون لا يريدون محاربة الروس، بل يريدون أن يقوم الأوكرانيون بذلك، إنهم يريدون تزويد أوكرانيا بأكبر قدر ممكن من الأسلحة، لكن أوكرانيا لا تحتاج في الحقيقة إلى أسلحة، بل تحتاج إلى جنود، ولا نرى الأوروبيين يسارعون لإرسال قواتهم إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوروبا تسعى بكل الوسائل لعرقلة عملية التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا. ووفقًا له، فإن بروكسل، تحديدًا، تشجع فلاديمير زيلينسكي، على مواصلة القتال حتى آخر أوكراني.
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