https://sarabic.ae/20260719/دراسة-استنشاق-رائحة-هذا-النوع-من-الشوكولاتة-قد-يعزز-الأداء-الرياضي-ويقلل-الشعور-بالجوع-1115325887.html
دراسة: استنشاق رائحة هذا النوع من الشوكولاتة قد يعزز الأداء الرياضي ويقلل الشعور بالجوع
دراسة: استنشاق رائحة هذا النوع من الشوكولاتة قد يعزز الأداء الرياضي ويقلل الشعور بالجوع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة استكشافية حديثة، نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن فيزيولوجي"، أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة قبل وأثناء ممارسة التمارين الرياضية قد يسهم في تحسين... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T15:03+0000
2026-07-19T15:03+0000
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واعتمدت الدراسة على مجموعة من الشباب الرياضيين الذين مارسوا تمارين رفع الأثقال، حيث استنشق المشاركون، في جلسات منفصلة، روائح الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90%، وشوكولاتة الحليب بنسبة 60%، إضافة إلى الماء المقطر بوصفه مادة للمقارنة، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". كما أفاد المشاركون بانخفاض الشعور بالجوع وارتفاع الإحساس بالشبع بعد التعرض لرائحة الشوكولاتة الداكنة.ويرجّح الباحثون أن هذه النتائج تعود إلى ما يعرف بـ"استجابة المرحلة الرأسية الغدية"، وهي استجابة فسيولوجية تحدث عند رؤية الطعام أو شم رائحته قبل تناوله، ما يحفّز تغيرات هرمونية قد تؤثر في الأداء البدني والإدراكي. ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، نظرًا إلى محدودية حجم العينة واقتصار الدراسة على رجال رياضيين محترفين، مؤكدين الحاجة إلى إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه النتائج.
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https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-ما-الذي-يجعل-مذاق-الشوكولاتة-لذيذا-لهذه-الدرجة-1104358347.html
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منوعات, الصحة
دراسة: استنشاق رائحة هذا النوع من الشوكولاتة قد يعزز الأداء الرياضي ويقلل الشعور بالجوع
كشفت دراسة استكشافية حديثة، نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن فيزيولوجي"، أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة قبل وأثناء ممارسة التمارين الرياضية قد يسهم في تحسين القدرة على التحمّل، وتعزيز الأداء البدني، إلى جانب تقليل الشعور بالجوع بعد التمرين، دون الحاجة إلى تناولها.
واعتمدت الدراسة على مجموعة من الشباب الرياضيين الذين مارسوا تمارين رفع الأثقال، حيث استنشق المشاركون، في جلسات منفصلة، روائح الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90%، وشوكولاتة الحليب بنسبة 60%، إضافة إلى الماء المقطر بوصفه مادة للمقارنة، وفقا لموقع
"نيوز ميديكال".
14 ديسمبر 2025, 15:05 GMT
وأظهرت النتائج أن المشاركين تمكنوا، بعد استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة، من أداء 18 تكرارًا إضافيًا في تمارين تمديد الساقين مقارنة بالماء المقطر، فيما سجلوا زيادة بلغت تسعة تكرارات عند استنشاق رائحة شوكولاتة الحليب.
كما أفاد المشاركون بانخفاض الشعور بالجوع وارتفاع الإحساس بالشبع بعد التعرض لرائحة الشوكولاتة الداكنة
.
ويرجّح الباحثون أن هذه النتائج تعود إلى ما يعرف بـ"استجابة المرحلة الرأسية الغدية"، وهي استجابة فسيولوجية تحدث عند رؤية الطعام أو شم رائحته قبل تناوله، ما يحفّز تغيرات هرمونية قد تؤثر في الأداء البدني
والإدراكي.
وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة ربما عززت الأداء من خلال تقليل الشهية، في حين أسهمت شوكولاتة الحليب في تحسين الأداء عبر تعزيز الشعور بالمتعة والراحة النفسية.
ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، نظرًا إلى محدودية حجم العينة واقتصار الدراسة على رجال رياضيين محترفين، مؤكدين الحاجة إلى إجراء دراسات أوسع للتحقق من هذه النتائج.