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إسرائيل تتوعد إيران بالرد المنفرد: سنضرب منصات الصواريخ
إسرائيل تتوعد إيران بالرد المنفرد: سنضرب منصات الصواريخ
سبوتنيك عربي
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية دون... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T14:13+0000
2026-07-19T14:26+0000
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وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "إذا هاجمتنا إيران، سنضرب منصات الصواريخ وسنرد من دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية.وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260719/الجيش-الأردني-اعتراض-وإسقاط-3-صواريخ-إيرانية-استهدفت-أراضي-المملكة-وسقوط-رابع-في-منطقة-نائية-1115324934.html
https://sarabic.ae/20260719/الجامعة-العربية-تطالب-واشنطن-وطهران-باستئناف-المفاوضات-وخفض-التصعيد-1115323546.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إسرائيل تتوعد إيران بالرد المنفرد: سنضرب منصات الصواريخ

14:13 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 14:26 GMT 19.07.2026)
© AP Photo / Thanassis Stavrakisوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية دون ربط ذلك بأي اعتبارات أو شروط.
وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "إذا هاجمتنا إيران، سنضرب منصات الصواريخ وسنرد من دون أي ارتباط بأي عامل آخر ومن دون أي شروط".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "صفارات الإنذار انطلقت في مناطق جنوبي إسرائيل، نتيجة إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "امتداد العنف إلى إسرائيل وارد" في أعقاب إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.

وفي السياق، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة، قالت إنها ناجمة عن إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية.
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وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، اعترضت شظايا صاروخية قالت إنه "كان من المحتمل أن تصيب مدينة إيلات".
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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